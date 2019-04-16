​Боря, подгузники и демография

Рейс Владивосток-Новосибирск. 6,5 часов лету.

Мне выпала удача — отсутствие соседей. Казалось бы: красота, благодать — вытягивай ноги и спи всю дорогу. Но не тут-то было.

Ведь шестимесячный мальчик Боря с первого ряда по примеру бабы Яги из советского мультика был против.

Шестимесячный мальчик Боря начал плакать где-то спустя секунду после того, как попал в самолет. Да так и не успокоился.

Доподлинно неизвестно, болело ли у него что-то, но итог в любом случае один: бедный ребенок прокричал все 6,5 часов полета, не поддаваясь ни бабушкиному «ч-ч-ч», ни маминым попыткам его накормить.

Мы выходили из самолета под его безостановочный плач. Под него же ехали в холодном автобусе до терминала. А когда в аэропорту Новосибирска я зашла в туалет, то и там меня застал знакомый детский рев.

Я случайно подслушала отчаянный диалог Бориной бабушки с незнакомой молодой мамой:

— Нам через час лететь в Краснодар, надо хоть покормиться спокойно. Здесь есть комната матери и ребенка?

— Мне сказали, что в транзитной зоне ее нет.

Борина мама лишь устало вздохнула.

Через полчаса, еле-еле найдя свободное сидячее место, я увидела как она, окруженная лютой толпой транзитных пассажиров и их чемоданами, накрывшись пеленкой, кормит сына грудью. В тот момент я могла думать лишь о том, что этой вымотанной женщине вместе с совершенно несчастным дитем предстоит пролететь еще полстраны без возможности хотя бы часик передохнуть в тишине.

В памяти всплыл аэропорт Владивостока. И его туалеты с узкими кабинками, в которых «на отвали» установлены кресла для маленьких детей. Вкручены в стену. С тем нюансом, что когда это кресло откинуто, а в нем сидит ребенок, то маме места практически не остается.

Если у тебя грудничок — окей, проблем нет. Вот откидной столик. Прямо над раковиной. Меняй подгузники сколько душе угодно, пока справа по курсу кто-то моет руки или чистит зубы (пересадки-то у некоторых по 15 часов).

И — черт бы меня побрал — разумеется, я сразу вспомнила о Корее!

О Корее, в которой на центральных улицах (в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга) можно встретить множество мам с маленькими детьми. Они ходят с ними в парки, торговые центры, сидят в кафешках, не боятся путешествовать по стране на поездах и самолетах, потому что точно знают, что при первой же необходимости найдут хорошо обустроенную комнату матери и ребенка. И комната эта будет просторной, а не метр на метр, как это часто бывает, например, в сургутских ТЦ.

Но не все так плохо. Думаю, однажды мы тоже к этому придем. Как пришли к туалетам для инвалидов, да пандусам у поликлиник. Но для этого российским властям нужно сделать хоть какое-то усилие. Например, перестать разбрасываться пышными словами, призывая женщин рожать.

Не надо слов. Дайте им хотя бы памперс ребенку сменить спокойно.