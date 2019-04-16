Как законно отказаться от работы, если задерживают зарплату?

«Могу ли я отказаться от работы, если мне задерживают зарплату? Если да, то как это сделать правильно, по закону?»

Трудовым законодательством предусмотрена форма самостоятельной защиты работника — отказ от выполнения работы для стимулирования работодателя зарплаты в установленные сроки.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

В каких случаях и на кого такие требования трудового законодательства не распространяются?

Законодательством предусмотрены исключения, согласно которым не допускается приостановление работы:

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;

в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;

государственными служащими;

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).

Должен ли работник все равно находиться на работе и ничего не делать?

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Как это влияет на зарплату?

На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.

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