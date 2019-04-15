​500 тысяч сургутян

Страсть чиновников к длинным витиеватым названиям – это отдельная тема в области психиатрии, сегодня не об этом. А о том, как Сургут пытались «приподнять» на… набираю воздуха… итоговом пленарном заседании Стратегической сессии «Формирование благоприятного инвестиционного климата при осуществлении градостроительства и пространственного развития территории». Уф.

В общем, собрались – мэр, заместители губернатора, специалисты профильных столичных ведомств, местные депутаты, бизнесмены и так далее. Решали – как увеличить население Сургута до полумиллиона человек к 2030 году, что прописано в Стратегии развития города. Звучали такие эпитеты, как «главный город российского Севера», говорилось о необходимости придать Сургуту федеральный статус.

Тут, правда, неувязочка, ибо федеральный статус сиречь город федерального значения – это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Сургут в этот ряд вряд ли встанет при всем желании, Югра не делится почкованием. Другое дело, если перетащить столицу Югры из Ханты-Мансийска в Сургут – тогда официальное звание регионального центра обеспечено. Но об этом уже говорено-переговорено и тема, как ни крути, закрыта. Да?

Главный же город российского Севера – скорее слоган для туристов. Что это значит? Что за этим стоит? Главный город российского Севера – это Санкт-Петербург, кстати. Если же вспомнить о мировых аналогах крупных городов в северных широтах, на ум приходит разве что столица канадских нефтяников Эдмонтон. Географически он находится чуть южнее Сургута, но в той же климатической зоне, а население – более миллиона человек. Ну или Анкоридж на Аляске давайте вспомним, город, сопоставимый с Сургутом по количеству населения. То есть, в принципе, крупные города на Севере могут быть. В том числе и в России. В том числе и Сургут. Только вот зачем?

Старая проблема курицы и яйца: полмиллиона жителей нужны Сургуту, чтобы приобрести новую значимость и получить дополнительные возможности для развития. И наоборот – Сургуту нужна новая значимость и дополнительные возможности, чтобы вырасти до полумиллионика. И какой хвост виляет собакой – поди разбери.

Участники сессии и не стали разбираться, а сошлись во мнении, что нам не обойтись без серьезного обновления и расширения инфраструктуры, прежде всего – коммунальной. Новые котельные, новая теплотрасса от ГРЭС – все это крайне необходимо для строительства жилья, существующие ресурсы практически исчерпаны. Углубившись в эту тему, специалисты пришли к единому заключению, что строить новое имеет смысл методом концессии, когда инвестор зарабатывает на аренде построенного и отремонтированного, а основные фонды остаются в собственности города.

В общем, теоретически решен очень важный, стратегический вопрос, на котором завязаны и развитие города, и его текущая безопасность. Впрочем, это решение напрашивалось и до отчетного заседания.

Без ответа остался (лично для меня) главный вопрос: как, за счет чего население Сургута вырастет до 500 тыс. человек? И насколько необходима подобная постановка задачи – столько-то жителей к такому-то году? Тут имеющихся бы разместить с комфортом.

Будут у нас новые производства, новые промышленные перспективы, вырастет вдруг цифровая экономика, попрет IT-сектор со страшной силой, появятся биоинженерные грядки и совхозы, заколосится свекла и побеги роботов-трансформеров– вопросов нет. А пока что город не пускает в городскую черту (возможно, правильно делает) новый металлообрабатывающий завод «Северстали».

Народ к нам повалит по разнарядке, как на комсомольскую стройку? Так ведь эти времена давно прошли, и строек масштабных вроде бы не намечается. Чтобы заманить к себе, на Север, еще добрую сотню-другую тысяч жителей, надо предложить им некие серьезные перспективы. Скажите, какие?

Итого: трубы и концессии нужны в любом случае, будет у нас зверский приток населения или все ограничится органическим ростом (или даже оттоком). Найдем инвесторов для соответствующих проектов – хорошо. Главное, чтобы они через тариф не сделали слишком больно рядовым потребителям, пытаясь побыстрее отбить затраты и заработать. А директивно регулировать рост населения – дело неблагодарное. Будет все в Сургуте хорошо – будет и людно, так уж испокон веков заведено. Что же касается повышения статуса Сургута, который давным-давно перерос уровень райцентра, то это решение целиком и полностью политическое, инструментария применительно к которому пока на горизонте не видно.

Читайте предыдущую статью Олега Владимирова, в которой он подводит итоги недели в Сургуте.