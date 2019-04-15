​Есть в Сургуте особенный двор

Некоторое время назад на нашем портале была опубликована новость, что власти Сургута сделали «поблажку» жителям арендного дома на Захарова, 12, убрав их двор с маршрута «Паркона». Потому что жильцы жаловались на нехватку паковочных мест, из-за чего они были вынуждены оставлять свои машины под запрещающими знаками.

Несомненно, новость о том, что «Паркон» теперь объезжает двор арендного дома стороной — радостная для жителей этой многоэтажки. Вот только к властям появились вопросы. Один из которых: почему такую поблажку не делают жителям других дворов, где тоже стоят знаки? Где невозможно разъехаться, не поседев при этом? Таких проблемных дворов у нас немало. На каком основании именно этот двор стал избранным?

Можно, конечно, сказать, что тут закрыт паркинг, и поэтому именно этим жителям пошли на встречу. Но, насколько мне известно, не функционирующие паркинги есть и в других дворах города. Причем, помнится, поначалу чиновники сами рекомендовали жителям арендного дома парковаться в соседнем дворе на Захарова, 10, в платном подземном паркинге.

А вообще, уж точно не администрации нужно беспокоиться о том, куда во дворе жильцам-автовладельцам ставить свои машины. Купили — ищите, где припарковать по правилам. Штрафы бьют по карману? Продайте авто и проблема исчезнет. Или переставьте в паркинг соседнего двора, он там в 500 метрах. Но под подъездом, конечно, удобнее.

Еще один аргумент, которым апеллируют жильцы: мол, мы и так малообеспеченные, а еще и штрафы платить, и бензин заливать. Это вообще странный для меня аргумент: когда это машина стала первой необходимостью? Есть, наверное, единицы людей, которым собственное авто жизненно необходимо (хотя мне на ум ни один пример не приходит). С другой стороны, я знаю несколько семей, которые живут в этом арендном доме. Они — приезжие из других регионов специалисты. И никто из них меньше 50 тысяч не получает. Есть там, наверняка, и не столь «зажиточные» люди. Но как тогда получается, что не имея возможности снять жилье не в арендном доме, они имеют возможность купить и обслуживать машину?

А самое-то главное — если случится страшный пожар, а пожарная машина не проедет во двор, потому что у жителей есть такое послабление, кто будет виноват? Те, кто обрадовался освобождению от всевидящего ока «Паркона» и продолжил ставить машину под знаками, или те, кто отвел от двора спецавтомобиль?

Иногда, конечно, во двор арендного дома заезжают эвакуаторы. Но сколько машин они оттуда вывезут? И ездят же не каждый день. «Паркон», думаю, как инструмент воспитания точно был эффективнее. Иначе бы столько жалоб чиновникам не поступило.

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