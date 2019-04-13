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Гипотетический переезд Сургутнефтегаза на комфорте сургутян особо не скажется

Фото И.Швец
Фото И.Швец

На прошлой неделе в федеральной прессе появилась информация о переезде Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург. Депутат думы Сургута Василий Птицын поделился с СИА-ПРЕСС своими предположениями о том, что будет, если аппарат управления главного градообразующего предприятия переедет в другой город.

Это какой же должен быть Санкт-Петербург, чтобы туда все переехали? Конечно, бюджет города что-то потеряет от потенциального переезда Сургутнефтегаза, но с точки зрения комфорта жизни для жителей Сургута ничего не изменится, на мой взгляд. Для бизнеса, который не находится в каких-либо отношениях с Сургутнефтегазом, тоже особо ничего не поменяется. Я вот работаю в бизнесе и не связан с компанией, поэтому думаю, что вообще никаких изменений для себя не увижу. Что касается строительства каких-то крупных объектов в городе, то, давайте начистоту – Сургутнефтегаз не является заказчиком строительства у наших местных компаний. Даже последний такой проект – ДИ «Нефтяник» – реализовывался, если не ошибаюсь, далеко не сургутскими подрядчиками. С точки зрения влияния на принятие решения тем или иным депутатом, который работает в Сургутнефтегазе – мне все-таки кажется, что они голосуют по тем или иным вопросам так, как сами считают нужным. Если переезд все же будет, то переведут только головной офис, а структурные подразделения останутся. Так что влияние на поступления НДФЛ в городской бюджет будет небольшим.

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Сегодня в 21:11, просмотров: 95, комментариев: 0


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