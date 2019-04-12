​Холода и Майданов

Похоже, главная новость грядущей недели – арктическое похолодание в Сургуте. Не то чтобы зима в апреле кого-то удивляла, просто разбаловался в последние годы народ календарным соответствием. А у нас, между прочим, и снег в июне – не редкость. Обещанных -20, скорее всего, не будет, но среднесуточная температура в ближайшие дни точно уйдет ниже нуля. Поэтому – греемся новостями.

«Наружка» без нарушений?

В департаменте архитектуры и градостроительства анонсировали эпический финал затянувшейся истории с размещением наружной рекламы в Сургуте. К 26 апреля обещана долгожданная схема размещения конструкций, после чего (в июне-июле) 350 мест дислокации щитов и билбордов будут выставлены на аукцион. Хочется верить, что схема будет учитывать эстетику общественных пространств. Но куда важнее для бизнеса тот факт, что наконец появятся внятные правила игры на диком до сих пор рынке «наружки». И если вы считаете, что эта тема бесконечно далека от народа, то просто заставьте себя не смотреть на все эти шедевры рекламного искусства.

Так что скрестили пальцы, ждем.

Он уехал, но обещал вернуться

Долгий и продолжительный смех по поводу очередного переезда Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург сменился недоумением: о скорой передислокации сообщили федеральные СМИ – «Российская газета» и «Известия». А уж центральным-то СМИ принято верить… Что тут скажешь: и в центральных СМИ работают живые люди. Пиарщики питерского губернатора в свете Арктического форума и приезда Президента Путина искали положительную для северной столицы повестку – и нашли ее, возможно, в наших же публикациях. С другой стороны, за подобным вбросом вполне может скрываться и что-то серьезное. Так что смех закончен: просто живем дальше и работаем, нас все равно никто не спросит.

Сквер, но…

Зато мэр Сургута Вадим Шувалов спрашивает горожан, какой из двух вариантов обустройства Сквера торжеств возле ЗАГСа лучше выбрать. По мне так оба варианта норм, одна проблема – в обоих предусмотрены лавочки, ротонды и перголы со скамейками. А это что в наших суровых условиях? Правильно, потенциальное место для употребления. И ладно, если молодожены по рюмке текилы выпьют с гостями и родственниками, но думаю, что круг желающих будет значительно шире. В городе, небогатом парками и лавками, этот сквер будет пользоваться повышенным спросом. Так что надо либо антивандальное оборудование в проект заложить, либо толкового майора.

Тариф на шкурку от банана

А вот насчет тарифов на мусор в Сургуте можно не волноваться – по крайней мере, еще несколько месяцев. Речь о новых тарифах, которые должен был выкатить новые мусорный оператор «Югра-Экология» как раз нынешней весной, но отложил данную затею на лето. И то правда: в Нефтеюганске народ уже митингует, а Владимир Путин на днях лично поручил остановить рост «мусорных» тарифов. Невольно призадумаешься – может, действительно, остановить рост? Или просто подождать до лета, когда народ по югам и дачам разъедется и хайп спадет?

Щаз спою

Ну и на десерт, как водится, культура. Хотя где Денис Майданов, а где культура. Хотя, где Денис Майданов, там и культура – наша, городская. В общем, товарищ будет петь на Дне города 12 июня. Событие почти рядовое, только Сургуту вроде как исполняется 425 лет, юбилей. Вспоминаешь 400-летие с россыпью звезд первой величины, с гастролями театра им. Вахтангова, и испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, домайданились. С другой – а что, таков нынче запрос. И с третьей – вообще говоря, это экономия бюджетных средств и наше все. А звездой эстрады на Дне города может стать каждый, если соответствующим образом подготовится.

Читайте последние новости Сургута за минувшую неделю каждую пятницу в еженедельном обзоре от ИА "СИА-ПРЕСС".