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Чужая рубашка ближе к телу

Почему важно отказаться от масс-маркета, и где наши секонд-хенды?

Вспомните ли вы, как давно заходили в секонд-хенд? И заходили ли когда-либо в принципе?

А ведь тем временем рынок подержанных вещей растет с неимоверной скоростью: за 2018 год продажи подержанных вещей класса люкс выросли на 9 процентов, набирает обороты спрос на «вторичный» масс-маркет и винтаж. Но я задаюсь вопросом: почему я не замечаю такой рост в реальной жизни? Кто вообще покупает подержанные одежду и аксессуары?

Тенденция на развитие торговли любой продукцией, уже бывшей в обиходе, наблюдается скорее в западных странах и в центральной части России, где экологическому воспитанию уделяется большое внимание как в местных медиа, так и, в случае с Западом, в школах и на рабочих местах. У нас, в сибирской провинции, где на почти полумиллионный город живут и функционируют всего три секонд-хенда с весьма шатким ассортиментом и хлипкими рекламными кампаниями, ситуация совершенно противоположная.

Но почему рост интереса к секонд-хендам и снижение общего уровня потребления дешевых, но красивых товаров класса «масс» это вообще «хорошо»?

Экологическая обстановка на данный момент такова, что если в течение 12 лет каждый из нас не изменит свое отношение к окружающему миру и не скажет «нет» своим сиюминутным покупательским порывами, то той Земле, на которой тысячелетиями жили наши предки, придет конец.

Сказать, что мы стоим на пороге катастрофы, нельзя. Потому что этот порог человечество перешагнуло уже давно. И в первой тройке «самых виноватых» стоит бизнес по производству одежды и аксессуаров.

Индустрия «быстрой моды» следом за индустрией «быстрого питания» раскинулась сетью по всей планете. Теперь от комбинации H&M-Bershka-Zara не скрыться нигде: точки дешевой модной одежды есть даже в самых отдаленных городах мира.

До появления «Ауры» и «Ситимолла» корпорации такого масштаба обходили Сургут стороной. Возможно, это к лучшему. Так мы могли не участвовать в грязном (в прямом смысле слова) бизнесе, в который нас затягивают броские рекламные плакаты на витринах и биллбордах.

Жуткая правда об условия труда на фабриках и предприятиях, принадлежащих крупным корпорациям вроде Inditex (владельцы H&M, Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear) то и дело всплывает то тут, то там. В 2011 году активисты узнали, что одежда одного из этих брендов производится рабами в подпольных мастерских, а в 2017 году американка обнаружила в новоприобретенной сумочке записку с криком о помощи.

Ежегодно компании, продающие одежду и аксессуары, производят больше 80 миллиардов вещей. Восьмимиллиардное человечество просто не успевает выкупать весь товар, а даже если и выкупает, то выбрасывает как минимум половину. Но в любом случае одежда и обувь с нашей планеты все равно никуда никогда не исчезают. Они останутся здесь, после нас, тоннами ядовитого мусора, отравленным воздухом, зараженными реками, морями и океанами и непригодной для употребления пищей.

И как бы мы ни старались это игнорировать, ядовитые химикаты для обработки хлопка все так же сливаются в реки, черные столбы дыма все так же валят из заводских труб, а испаханная почва уже не восстанавливается после рекультивации.

Секонд-хэнды могут хотя бы немного поправить эту ситуацию.

Тем более, что в них помимо экологической составляющей существует также экономическая. Большинство вещей в российских секонд-хендах – тот же масс-маркет, только одежда там дешевле в десятки раз. «Секонды» позволяют не тратить огромные суммы на одежду, которую мы в любом случае не собираемся носить долго.

За это их любят не только бедные или «жадные» люди, но также богатые и знаменитые. Например, большой поклонницей «секондов» является легендарный дизайнер Вивьен Вествуд, актрисы Сара Джессика Паркер и Линдси Лохан.

На данный момент в мире и насчитывается около 300 тысяч секонд-хендов. Их главными потребителями являются США и Великобритания. Собственно, в этих странах и были созданы крупнейшие в мире онлайн-площадки для продажи винтажа и просто поношенной одежды – Etsyи Depop, там же располагается и большая часть оффлайн-магазинов. По всем Штатам раскинулась сеть Goodwill – благотворительных магазинов, куда одни массово приносят ненужные им вещи, а другие так же массово их покупают. А барахолки и гаражные распродажи стали нормой для жителей западных стран.

Секонд-хенды – это не просто модный каприз миллениалов. Это не просто место, где можно найти интересный винтаж, продать свою старую одежду или купить что-то для дачи: это реальная необходимость в условиях увядающей капиталистической эпохи. «Ученые хотели бы написать заглавными буквами "ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС, ИДИОТЫ!", но такое заявление необходимо подкреплять фактами и цифрами. И теперь они это сделали», – приводят яркую цитату BBC, говоря о докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, представленном публике в 2018 году.

Чрезмерное потребление – реально, алчность промышленников и крупного бизнеса – реальна, товарный фетишизм – реален, угроза всему живому – реальна.

Подытожим. Покупки в секонд-хенде:

  • Дешевле;
  • Не вредят экологии;
  • Дают больше шансов найти интересные вещи;
  • Этичны.

Но почему в нашем городе так мало мест, куда можно пойти и «начать с себя»?

В Сургуте, как и, наверное, в большинстве городов России, транснациональные корпорации переживают расцвет: моллы всегда забиты до отказа.

Но что если отдельно взятый сургутянин решит, что не хочет поддерживать деятельность бизнесменов (основатель Inditex, кстати, каждый год входит в ТОП-5 богатейших людей мира)? К сожалению, культура секонд-хендов, барахолок и фри-маркетов застопорилась у нас на моменте зачатия, в отличие от других веяний из «центра», какими в свое время были тайм-кафе и творческие пространства. Однако ситуация не изменится, пока мы будем нести деньги не в «ту» кассу. Поддерживая крупный текстильный бизнес, мы действуем против самих себя, против планеты.Разве не пришло время остановиться и задуматься?

--

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13 апреля в 11:25, просмотров: 2377, комментариев: 21


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Комментарии:
444
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13 апреля в 13:26
Треть россиян не могут себе позволить вторую пару сезонной обуви купить, а вы о безудержном потреблении говорите... В США, на опыт которых вы ссылаетесь, минимальная зарплата (дворника) 7,5 доллара в час, т.е. 75,5 тысяч рублей в месяц (больше средней сургутской), а средняя зарплата 2900 долларов - 190 тысяч рублей. Откуда во "вставшей с колен" нищающей России со средней зарплатой в 35 тысяч и одной парой сезонной обуви появится возможность интересоваться секонд-хэндом из высших соображений? Не до жиру...
6xz34e
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13 апреля в 17:17
Эх!Комиссионка...
444
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13 апреля в 17:32
Милый тролль, ручки не устали минусы ставить?
444
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13 апреля в 17:39
Устали
Сергей Б 444
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13 апреля в 18:35
Гы… Александр, так вы здесь за плюсами и славой?.. А вам невдомек, что Сиа может минусить, это же их вотчина? Согласитесь, нудно же, одну и ту же затертую пластинку крутить. Ну, год… Ну ладно, два… Но вы то, тут уже сколько лет пасетесь?
444 Сергей Б
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13 апреля в 19:18
Милый тролль, значение формулы дважды два четыре с годами не меняется. И отмененные вашим узурпатором Путиным основы российского конституционного строя тоже.
Не надо лгать про редакцию СИАПРЕСС, никому тут в голову не придет играться с плюсиками-минусами, а потом подписываться именем "developer".
Это вы, вконец изверившийся, разочаровавшийся в жизни русофоб, открыто заявляющий, что русский народ генетически не способен к демократии в том числе из-за недостатка культуры, от нечего делать готовы бессмысленно троллить всех подряд, жонглируя словами и идеями, оскорбляя собеседника, изворачивая с точностью до наоборот смысл сказанного другими и изворачиваясь, как уж на сковородке, и все ради красного словца. Я высказываю свое мнение, выражаю свою точку зрения в соответствии с моими убеждениями, которые остаются неизменными. Такая между нами кардинальная разница.
P.S.
Сергей вы в профсоюз Навального вступили? Помнится, носились с этой идеей как с писаной торбой. Мол, никакие выборы и никакие партии (по перечисленным выше вашим же русофобским соображениям) не нужны, нужен профсоюз. Клятвенно божились, что создай, наконец, какая-нибудь политическая сила профсоюз, поддержите всеми конечностями. А что теперь? Не те и не тот профсоюз для вас создали?
Сергей Б
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13 апреля в 20:05
Одна лишь грязь от этого Мазурина (444) и больше ничего. Аминь.
444 Сергей Б
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13 апреля в 21:00
Грязь, это утверждать, что русский народ генетически не способен к демократии, как делаете вы, Сергей Бражников. Что у него к тому же культурки де не хватает. Вот это самая вонючая грязь и есть.
P.S. Про профсоюз вам неинтересно уже стало? А столько громких словес на эту тему на читателей вылили. "Нужно создавать свои площадки. Если хочешь что-то сделать, сделай сам." Это сидя на диване-то и пальцем не пошевелив!
"По моему мнению, наиболее реальное позитивное движение, которое можно осуществить в существующей реальности, это банальная защита своих кошельков. Это профсоюзы. Конечно не те потешные, которые перекочевали из СССР. Реальные профсоюзы нужно создавать самим, объединяясь для совместной защиты прав и доходов работающего населения, заметьте, большей частью работающего в собственной стране. Да, надо объединяться, создавать профсоюзы, содержать эти профсоюзы, выдвигать лидеров профсоюзов, которые будут напрямую зависеть от тех, кто их выдвинул. Эти лидеры будут нанимать экономистов, юристов. Которые в свою очередь начнут производить «раскопки», в этой смещенной системе ценностей." И снова преспокойно сидя на том самом диване, не напрягая ни единого мускула. Вот ведь отвязный тролль...
Флудер
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14 апреля в 23:39
"Секонд хэнд! Обноски, по-нашему!" (м-ф "Золтое кольцо").
Натюс Флудер
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15 апреля в 14:20
В секонде много хороших вещей. Я месяца два назад мужу купила в Сургутском секонд хенде новые рубашки, которые стоят в фирменном магазине 7 000-15 000 рублей, стоимостью каждая обошлась по 150 рублей. Треугольные пуговицы, это для тех, кто знает. Супер качество по более чем адекватной цене. Не отказалась бы еще купить, может повезет. Одеваюсь в секондах давно, с Питера еще, там много вещей с этикетками, брендовые. Последняя моя покупка - плащ Бугатти новый за 450 рублей, новая замшевая куртка пр-во германия 1000 рублей, шикарная. А можно не говорить, откуда вещи, и никто не догадается, что за новые джинсы ли купер ты 200 рублей заплатила, а не отвалила несколько тысяч. Мы не селебритис, поражать новыми сезонами некого. Обувь секонд редко нормальная. Но это в Сургуте.
Швондер Натюс
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15 апреля в 14:39
ВанЛаак такто не 15 стоит. Сноб доморощенный
Натюс
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15 апреля в 14:47
и даже больше стоят, посмотрите цены на официальном сайте. Я вас не оскорбляла. что за хамство.
Натюс
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15 апреля в 14:47
В чем снобизм?
developers developers developers develop 444
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15 апреля в 14:52
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
kok
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15 апреля в 14:55
>Треугольные пуговицы, это для тех, кто знает. Супер качество по более чем адекватной цене.

Вы случайно ни в каком сетевом маркетинге не состоите? А то у меня от этих предложений начались знакомые рвотные позывы.
Натюс
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15 апреля в 14:57
Я специально не назвала марку, чтобы не делать рекламу. Это снобизм и сетевой маркетинг? А вы ее озвучили. Так кто рекламирует, это надо разобраться.
Швондер
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15 апреля в 14:58
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Натюс
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15 апреля в 14:58
И цену я озвучила 150 рублей. Вы видимо невнимательно читаете.
Натюс
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15 апреля в 15:02
Вас видимо часто снобом называют, вот вы и отыгрываетесь. Вещи в секонд хенде покупаю не для понтов, не мерьте всех по себе. Не собираюсь переплачивать по 500 процентов за то, что можно купить дешево. Можете себе позволить покупать за 20 000, ваше право. Вы очень агрессивны, неприятны. Хамите на ровном месте.
Швондер
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15 апреля в 15:11
Гыгы
повелась)))
Я сам постоянно покупаю барахло в секонде в магазине, что начинается на Б а кончается на ырь. Но покупать шапку не по сеньке это смешно и глупо. Нервная наша маша
Натюс
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15 апреля в 15:15
Вы видимо со своими голосами внутренними разгованиваете. Маша, повелась, нервная. Весна. понимаю.
Натюс
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15 апреля в 15:18
Да, трачу деньги семьи разумно. Смешно и глупо покупать то, что стоит 150 рублей, за несколько десятков тысяч. Если вы что-то там себе напридумывали. Каких-то новых смыслов, это ваша проблема.
Швондер
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15 апреля в 15:21
Спасибо за все!!!!

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