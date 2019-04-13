Чужая рубашка ближе к телу

Вспомните ли вы, как давно заходили в секонд-хенд? И заходили ли когда-либо в принципе?

А ведь тем временем рынок подержанных вещей растет с неимоверной скоростью: за 2018 год продажи подержанных вещей класса люкс выросли на 9 процентов, набирает обороты спрос на «вторичный» масс-маркет и винтаж. Но я задаюсь вопросом: почему я не замечаю такой рост в реальной жизни? Кто вообще покупает подержанные одежду и аксессуары?

Тенденция на развитие торговли любой продукцией, уже бывшей в обиходе, наблюдается скорее в западных странах и в центральной части России, где экологическому воспитанию уделяется большое внимание как в местных медиа, так и, в случае с Западом, в школах и на рабочих местах. У нас, в сибирской провинции, где на почти полумиллионный город живут и функционируют всего три секонд-хенда с весьма шатким ассортиментом и хлипкими рекламными кампаниями, ситуация совершенно противоположная.

Но почему рост интереса к секонд-хендам и снижение общего уровня потребления дешевых, но красивых товаров класса «масс» это вообще «хорошо»?

Экологическая обстановка на данный момент такова, что если в течение 12 лет каждый из нас не изменит свое отношение к окружающему миру и не скажет «нет» своим сиюминутным покупательским порывами, то той Земле, на которой тысячелетиями жили наши предки, придет конец.

Сказать, что мы стоим на пороге катастрофы, нельзя. Потому что этот порог человечество перешагнуло уже давно. И в первой тройке «самых виноватых» стоит бизнес по производству одежды и аксессуаров.

Индустрия «быстрой моды» следом за индустрией «быстрого питания» раскинулась сетью по всей планете. Теперь от комбинации H&M-Bershka-Zara не скрыться нигде: точки дешевой модной одежды есть даже в самых отдаленных городах мира.

До появления «Ауры» и «Ситимолла» корпорации такого масштаба обходили Сургут стороной. Возможно, это к лучшему. Так мы могли не участвовать в грязном (в прямом смысле слова) бизнесе, в который нас затягивают броские рекламные плакаты на витринах и биллбордах.

Жуткая правда об условия труда на фабриках и предприятиях, принадлежащих крупным корпорациям вроде Inditex (владельцы H&M, Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear) то и дело всплывает то тут, то там. В 2011 году активисты узнали, что одежда одного из этих брендов производится рабами в подпольных мастерских, а в 2017 году американка обнаружила в новоприобретенной сумочке записку с криком о помощи.

Ежегодно компании, продающие одежду и аксессуары, производят больше 80 миллиардов вещей. Восьмимиллиардное человечество просто не успевает выкупать весь товар, а даже если и выкупает, то выбрасывает как минимум половину. Но в любом случае одежда и обувь с нашей планеты все равно никуда никогда не исчезают. Они останутся здесь, после нас, тоннами ядовитого мусора, отравленным воздухом, зараженными реками, морями и океанами и непригодной для употребления пищей.

И как бы мы ни старались это игнорировать, ядовитые химикаты для обработки хлопка все так же сливаются в реки, черные столбы дыма все так же валят из заводских труб, а испаханная почва уже не восстанавливается после рекультивации.

Секонд-хэнды могут хотя бы немного поправить эту ситуацию.

Тем более, что в них помимо экологической составляющей существует также экономическая. Большинство вещей в российских секонд-хендах – тот же масс-маркет, только одежда там дешевле в десятки раз. «Секонды» позволяют не тратить огромные суммы на одежду, которую мы в любом случае не собираемся носить долго.

За это их любят не только бедные или «жадные» люди, но также богатые и знаменитые. Например, большой поклонницей «секондов» является легендарный дизайнер Вивьен Вествуд, актрисы Сара Джессика Паркер и Линдси Лохан.

На данный момент в мире и насчитывается около 300 тысяч секонд-хендов. Их главными потребителями являются США и Великобритания. Собственно, в этих странах и были созданы крупнейшие в мире онлайн-площадки для продажи винтажа и просто поношенной одежды – Etsyи Depop, там же располагается и большая часть оффлайн-магазинов. По всем Штатам раскинулась сеть Goodwill – благотворительных магазинов, куда одни массово приносят ненужные им вещи, а другие так же массово их покупают. А барахолки и гаражные распродажи стали нормой для жителей западных стран.

Секонд-хенды – это не просто модный каприз миллениалов. Это не просто место, где можно найти интересный винтаж, продать свою старую одежду или купить что-то для дачи: это реальная необходимость в условиях увядающей капиталистической эпохи. «Ученые хотели бы написать заглавными буквами "ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС, ИДИОТЫ!", но такое заявление необходимо подкреплять фактами и цифрами. И теперь они это сделали», – приводят яркую цитату BBC, говоря о докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, представленном публике в 2018 году.

Чрезмерное потребление – реально, алчность промышленников и крупного бизнеса – реальна, товарный фетишизм – реален, угроза всему живому – реальна.

Подытожим. Покупки в секонд-хенде:

Дешевле;

Не вредят экологии;

Дают больше шансов найти интересные вещи;

Этичны.

Но почему в нашем городе так мало мест, куда можно пойти и «начать с себя»?

В Сургуте, как и, наверное, в большинстве городов России, транснациональные корпорации переживают расцвет: моллы всегда забиты до отказа.

Но что если отдельно взятый сургутянин решит, что не хочет поддерживать деятельность бизнесменов (основатель Inditex, кстати, каждый год входит в ТОП-5 богатейших людей мира)? К сожалению, культура секонд-хендов, барахолок и фри-маркетов застопорилась у нас на моменте зачатия, в отличие от других веяний из «центра», какими в свое время были тайм-кафе и творческие пространства. Однако ситуация не изменится, пока мы будем нести деньги не в «ту» кассу. Поддерживая крупный текстильный бизнес, мы действуем против самих себя, против планеты.Разве не пришло время остановиться и задуматься?

--

По этой ссылке можно пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знакомы с последствиями перепроизводства одежды и способами решения этой проблемы.