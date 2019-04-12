Без Сургутнефтегаза город выживет, но многие вопросы решать станет труднее

Накануне в федеральной прессе появилась информация о переезде Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург. Депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин поделился с СИА-ПРЕСС своими предположениями о том, что будет, если аппарат управления главного градообразующего предприятия переедет в другой город.

Для меня потенциальный отъезд Сургутнефтегаза однозначно имеет отрицательный эффект. Понятно, что основные производственные мощности Сургутнефтегаза останутся здесь, но мне, например, как бизнесмену-строителю, нефтедобывающие производства компании неинтересны. Меня интересуют здания административно-бытового характера, которые строит предприятие. В случае переезда головного офиса Сургутнефтегаза в другой город, количество таких зданий здесь уменьшится, а там увеличится.

Если смотреть на это с точки зрения депутата, то можно ожидать определенные потери для бюджета города. Да, уедет, может быть, не такое большое количество людей, но это будут топ-менеджеры с самыми высокими зарплатами, НДФЛ с которых и попадает в муниципальную казну. Для города это может быть большой проблемой. Он, безусловно выживет, но очень многие вопросы решать станет труднее. А на фоне и без того прямо скажем, не особо радужной экономической ситуации, это будет для города существенной потерей. Станет сложнее и с политической точки зрения. Из города уедут определенные элиты и, соответственно уменьшится количество ресурсов, которые позволяют решать городские вопросы.