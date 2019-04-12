​Этот переезд сэкономит городскому бюджету миллионы рублей в год

Администрация Сургута планирует переселить часть своих служб в здание муниципальной гостиницы «Кедр» и на Маяковского, 15, которое перед этим будет отремонтировано. По запросу редакции СИА-ПРЕСС городские власти объяснили эти свои решения.

«Кедр» является убыточным предприятием, а предоставление гостиничных услуг не входит в обязанности муниципальных властей. Поэтому решено перепрофилировать здание гостиницы. Туда планируется переселить дирекцию эксплуатации административных зданий и инженерных систем (ДЭАЗиИС). Сейчас учреждение располагается в здании по адресу Андреевский заезд, 6. Электричество они получают от сетей, которые контролируются Сургутнефтегазом, из-за чего происходят периодические сбои с поставкой электроэнергии. Это отрицательно сказывается на работе дирекции. Проблему можно было бы решить покупкой аварийного источника питания, но на это нужно больше 600 тысяч рублей и еще 70 тысяч рублей в год на его содержание. Также зданию нужен ремонт, на который уйдет больше одного миллиона рублей. Переезд в «Кедр» позволит сэкономить больше 200 тысяч рублей транспортных расходов. Траты бюджета на содержание здания на Андреевском заезде, 6 уменьшатся на 2,1 миллиона рублей. Дальнейшая сдача его в аренду принесет городу около 9,5 миллионов рублей в год, а в случае продажи – более 52 миллионов рублей.

В здании на Маяковского, 15 будет проведен капитальный ремонт. Помещение планируется передать Единой дежурно-диспетчерской службе города Сургута (ЕДДС). Там есть достаточно площадей, необходимых для организации работы службы в соответствии с законодательством. Сейчас ЕДДС располагается в арендованном у Ростелекома помещении по адресу Кукуевицкого, 6. Переезд в здание на Маяковского, 15 позволит сэкономить деньги, которые расходуются на оплату аренды.

Читайте также мнение зампредседателя думы Сургута Артема Кириленко о нецелесообразности переезда подразделений администрации города в здание на Гагарина, 11. А также публикацию о том, что полноценный ремонт здания на Маяковского, 15, будет стоить бюджету 200 млн рублей.