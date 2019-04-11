​Держитесь, Дмитрий Валерьевич!

22 апреля у Дмитрий Попова начинается суд. Юристы говорят, что оценочные публикации в СМИ в этот период могут расцениваться как давление на орган. Поэтому – ни слова по делу. Сегодня хочется просто морально поддержать Дмитрия Валерьевича (это ведь не давление?).

Допросы, показания, подписки, суды – это, вообще говоря, очень тяжело и непросто. Человек находится в состоянии перманентного стресса на протяжении месяцев, учиться с этим жить, как-то приспосабливает свою действительность. Бодрится, улыбается даже. Но ему в любом случае не помешает моральная поддержка тех, кто считает его честным человеком. Не по решению суда, а по жизни.

Честному человеку вообще очень тяжело работать во власти. С нечестными все понятно – их ловят за руку или не ловят за нее, но с мотивацией у них – все понятно. Честному сложнее, поскольку зачастую приходится выбирать между двух зол. А еще бывают ситуации, когда и выбора-то никакого нет. Иногда и хочется поступить правильно, да нельзя. Или нельзя не поступить неправильно. И, в итоге, возникает вопрос: зачем это все? Философская такая тема соотношения ожиданий и реальности.

Мне кажется, у Попова был свой ответ на этот вопрос. Знаете, из разряда комсомольско-геройского «кто, если не я?».

Сургуту с градоначальниками, наверное, везло. То есть – могло быть и хуже. На каждом этапе – могло. Время Дмитрия Попова – после мастодонта (в хорошем смысле этого слова) Александра Сидорова – это было очень удачное время для распила оставленного наследства. Наверняка были и желающие помочь в этом благородном деле, но…

Кадровик Попов во всем пытался разобраться сам. Тем более, что и своей команды у него, по сути и по началу, не было. Одно из слабых мест, чего уж там. Говорят, его стол всегда был завален горами бумаг, в которых он скрупулезно, допоздна, как крот, разбирался. А когда он вставал из-за стола, то оставался человеком, очень усталым и занятым человеком. Не важным чиновником, а простым смертным. Большая редкость, когда каждый суслик, получив повышение, мнит себя агрономом.

Конечно, хороший человек – это не профессия. Но сегодня важно вспомнить именно об этом, раз с остальным будут разбираться в суде. Дмитрий Валерьевич, держитесь!

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