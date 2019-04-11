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Дневник туриста. Южная Корея

Фото А.Семихатских
Фото А.Семихатских

С Кореей меня связывают три года платонических отношений, которые начались с обучения в СПбГУ по направлению магистратуры «политическая журналистика». Не имея за плечами никаких знаний об этой стране, я решила поехать туда стажироваться.

В итоге стажировки не случилось, СПбГУ я бросила, из Петербурга уехала. А вот симпатия к Корее осталась. И вылилась она, в первую очередь, в изучение корейского языка и корейской культуры. Так что в свое первое путешествие по Стране утренней свежести я отправилась с багажом полезной информации, которая очень помогала нам с младшей сестрой на протяжении двух недель поездки.

Приступим.

Повсеместная цивилизация

Приезжая в Корею, вы попадаете в цивилизацию. Здесь всегда можно: а) поесть б) зарядить телефон в) сходить в туалет. Многие бы добавили еще «словить вай-фай», но вот он как раз-таки есть не везде. Поэтому приезжим советуют брать напрокат wi-fi egg в аэропорту Инчхона сразу по прилету. Его стоимость — 3.000 вон в день (180 рублей), плюс залог в 200 долларов.

Метро. Слева — место для беременных в вагоне поезда. Справа — место для отдыха и зарядки телефонов в вестибюле.

Навигация на пятерочку

В Корее поразительная транспортная инфраструктура. Если скачать на телефон приложения Kakao-map и Kakao-subway, то потеряться в этой стране становится почти невозможно. Ибо они с точностью до минуты показывают, во сколько подойдет автобус или поезд в метро. Ту же информацию всегда можно найти на электронных табло, которые есть на преобладающем большинстве автобусных остановок. Ну, и в вагонах подземки.

С междугородними поездами аналогичная история. Нам не составило труда добраться из Сеула в Пусан (2,5 часа на скоростном поезде — и вот ты уже пересек всю страну с севера на юг). И самое главное — исколесить на общественном транспорте весь волшебный остров Чеджу, о котором в интернете постоянно твердят, что без личного автомобиля там не обойтись.

И еще немного про автобусы

Водители в них — сродни королям. Одеты с иголочки, чисто выбриты, всегда здороваются с пассажирами (которые должны заходить в автобус исключительно через переднюю дверь). А если с ними еще и вежливо поздороваться на корейском, то они вообще расцветают. Но тут есть один нюанс: зашел в корейский автобус — скорее садись на свободное место. Или как минимум хватайся за поручень. Ибо корейские с иголочки водители гоняют хлеще маршрутчиков из Адлера. Они выжимают до 110 километров в час, бесконечно перестраиваются и подрезают солидные кии и хёндаи с такой невозмутимостью, что это вызывает одновременно и восторг, и ужас.

Пешеход, посторонись

Отношение к пешеходам в Корее пренебрежительное. Их во всех смыслах спихнули на обочину жизни, сказав: у вас есть бульвары и пешеходные улицы, а на дороги даже не суйтесь. Мы с сестрой все две недели в недоумении пялились на водителей, которые не торопились уступать дорогу, даже когда «зеленый» горел нам уже секунд десять.

Но при этом за все время в Корее мы ни разу (серьезно!) не видели ДТП. Черт этих корейцев знает, как им это удается.

Архитектура

Корея — страна бесконечного контраста. Умопомрачительные небоскребы здесь сменяются крошечными, покосившимися, но очень уютными домиками в традиционном стиле. Стоит свернуть в переулок недалеко от Тандэмун Дизайн Плаза, и вот ты уже попадаешь в мир старой Кореи. Пропахшей кимчи и уличными сладостями. Там — другая жизнь. Суетливая, многовековая и такая яркая.

А еще храмы. Мне особенно любы те, что находятся к горах, куда туристы забредают не так уж часто. Например, храм Сокпульса в Пусане. Чтобы дойти до него, выбитого в скале, нужно собрать все свое мужество. Ведь подъем будет сложным, а шагающие навстречу корейские старички — раздражающе бодренькими.

Но поверьте, это того стоит.

Голодными не уйдете

Нет, я знала, что в Корее кормят так, что можно копыта отбросить. Но не представляла весь масштаб бедствия. Будьте готовы к тому, что корейским блюдом «на одного» может наесться среднестатистическая русская семья.

Из самого запомнившегося: город Пусан, небольшой корейский ресторан («щиктан»). Мы заказываем два холодных супа с говядиной. Нам выносят (загибайте пальцы): кастрюлю овощной похлебки, пять тарелок с закусками (обязательная составляющая любой корейской трапезы), бесплатный чай с имбирем, тарелку салатных листьев, тарелку вкуснейшей мясной нарезки, кимчи, тарелку жареного тофу, сковородку с омлетом, пиалу с острым бульоном и наконец-то — наши супчики. Ужас, который полыхнул в моих глазах, вы могли наблюдать в небе над Россией.

Тот самый обед. Здесь нам еще не принесли заказанных нами супов.

Будучи наученными этим горьким сытным опытом, мы стали заказывать одно блюдо на двоих. Тетушки в щиктанах постоянно этому удивлялись. И иногда жалостливо предлагали нам вилки вместо палочек.

Туалеты

Больше еды меня восхитили только они. Расскажу, почему.

Чеджу, парк водопадов. Будний день, людей нет от слова совсем. Вечереет. Мы плетемся по парковым дорожкам — уставшие после недавнего восхождения в гору. Видим табличку с надписью «WC». Идем по стрелочке. Под ветками сосен расположился туалет. Входных дверей нет, он построен по принципу раздевалки на пляже — загогулиной. Заходим внутрь. Тишина. Ветер раздувает сухие листья по кафельному полу. Полу, который… идеально чист. В кабинках — надраенные новенькие унитазы, туалетная бумага, установлены электронные освежители воздуха. При раковинах — устройства для подачи бумажных полотенец, сушилки. И все это работает (!!!). И все это в глухом парке, где в межсезонье вообще нет людей.

Шопинг

Сеул называют модной столицей Азии. Стиль здесь — буквально на каждом шагу. Поначалу он поражает, а потом — восхищает. И самое классное то, что стиль этот вполне доступен. В крупных торговых центрах типа Lotte или Coex можно встретить уйму корейских брендов по привлекательным ценам. Но есть одна неожиданная составляющая: примерно половину вещей мерить нельзя. Сюда относятся блузки, рубашки, кофты, нижнее белье. Не дай бог испачкаете своими напомаженными лицами! Но даже если консультанты пустят вас в примерочную, существует вероятность примерно в 50 процентов, что там не будет зеркала. Так что чтобы оценить наряд, вам придется выйти из примерочной и крутиться перед своим отражением прямо в бутике на глазах у других покупателей.

Безопасность

Скажу честно: никогда я не ощущала себя настолько надежно и безопасно, как в этой стране. К девушкам там не пристают, сумки в метро не режут, с туристов лишнего не берут. Однажды мы с сестрой оставили в кафе новенький набор косметики, а когда опомнились и вернулись туда на следующий день, нам сразу выдали пропажу. В Корее можно положить телефон заряжаться на скамейке в метро и отойти в туалет, а потом вернуться обратно — и телефон будет ждать тебя на месте.

Гуляй хоть всю ночь, ходи по неведомым тропам в старых парках, заходи вечером в забытые богом щиктаны, где корейцы пьют свое соджу — а потом спокойненько возвращайся в отель без всяких приключений.

Корея — страна на один раз

Так о ней пишут заядлые путешественники, и в чем-то они правы. Ведь для того, чтобы насладиться ЮК, недостаточно просто приехать в нее со списком достопримечательностей, обязательных к посещению. Об этой стране нужно хотя бы немного узнать заранее и хотя бы немного в нее влюбиться. Потому что именно благодаря этому можно случайно попасть на закрытую чайную церемонию в традиционную корейскую семью. Обнаружить никому неизвестный водопад на острове Чеджу. Объесться вкуснейшей лапши на подступах к буддистскому храму в Пусане. И по полной насладиться прекрасной корейской природой, историей и самобытностью этой удивительной страны.

Когда лучше всего ехать:

В начале апреле или в октябре. В первом случае попадете на цветение, во втором — на роскошную корейскую осень.

Что попробовать:

Все, на что упадет взгляд. Главное, уточните, очень ли это остро. И не бойтесь есть в щиктанах или уличных лавках (кстати, в Корее почти невозможно отравиться).

Куда сходить:

В Сеуле — старая деревня Бучхон, улица антиквариата Инсандон и дворец Кёнбоккун. В Пусане — храм Сокпульса и парк Тхэджондэ. На Чеджу — в парк Халлим и на пляж Хепче.

Что купить из сувениров:

Печать со своим именем, корейскую керамику, традиционный расписной веер, резные палочки для еды, шкатулки из перламутра.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 343, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:53
А все почему?
Вот раз президент косякнул - и адьё в отставку. Своей страной заняты, а не выборами у хохлов и поддержками лугандонов всяких
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:52
Президент, это вторичное следствие. Вот скажем, если южных корейцев завезти в Россию, а россиян в Южную Корею, то у нас станет как у них, а у них как у нас, особенно саритиры, сразу станут как у нас. Северная Корея, где русские потоптались, тому подтверждение. Хорошо там, где нас нет.

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