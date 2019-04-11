​Трамвай желаний

Любой урбанист вам скажет, что трамвай – это последний писк в мире общественного транспорта. Во-первых, он не загрязняет окружающую среду. Во-вторых, он не занимает полосы для движения другого транспорта (правда, под него все равно нужно найти место). В-третьих, он не стоит в пробках, обеспечивая предсказуемость трафика. В-четвертых, он славен высоким пассажирооборотом – в нескольких вагонах уместится гораздо больше людей, чем в самых больших автобусах. В-пятых, скоростной трамвай – едва ли не самый быстрый способ добраться из точки А в точку Б. В общем, лайт-вариант метро, и по деньгам на обустройство не в пример дешевле.

Недаром многие города (в основном, за границей), развивают именно трамвайное движение. В России скоростной трамвай полноценно присутствует разве что в Волгограде, заменяя столь необходимое метро (город вытянут вдоль Волги почти на сто километров!), есть попытки ускорить трамвайное движение в Казани и т.д.

К чему это я? Недавно наткнулся в интернете на чудную петицию в адрес, как водится, Президента. Петиция содержит просьбу дать отмашку (запустить соответствующую нацпрограмму) на строительство скоростных трамвайных линий в средних по размеру российских городах. Логика простая – транспортные проблемы налицо, как-то решать их надо, метро не светит, что остается? Трамвай. В списке претендентов назван и Сургут.

Понятно, что петиция – это, скорее, форма привлечения внимания к проблеме, и Сургут туда попал за компанию. Вряд ли что-то выгорит. Но… Транспортная проблема у Сургута есть? Трамвай, чисто теоретически, мог бы стать ее решением? Давайте абстрагируемся от финансовых вопросов и посмотрим на дело исключительно с точки зрения практической пользы.

В свое время – помните? – в Сургуте было активное желание развивать троллейбусное движение, дело даже дошло до покупки производственных помещений под депо. Но, как говорится, подсчитали – прослезились. К тому же, весомым аргументом стал тот факт, что троллейбус еще больше затормозит и без того небыстрый уличный трафик.

Трамвай, повторимся, вместителен и быстр, экономичен и экологичен. Только, вот незадача, под него желательно иметь запланированные коридоры на городских улицах, а в случае со скоростным трамваем эти коридоры должны быть изолированы. На генплане Сургута ничего подобного вы не найдете – просто потому, что никто об этом не думал. Вместе с тем, определенные улицы Сургута теоретически способны впустить в себя трамвай – где по земле, а где и по эстакаде (под которыми можно устраивать столь милые сургутянам парковки).

Скоростной трамвай в Сургуте можно было бы пустить вдоль Югорского тракта, там все еще много места – с выходом на Речной вокзал с одной стороны и на развязку с Тюменским трактом с другой. Оттуда напрашивается продление маршрута по улице Билецкого в новостройки. В город линия могла бы «занырнуть» от «Сургут Сити-Молла» по Энгельса, мимо городской администрации, окружной клинической больницы и далее по Университетской до 30-го и 31-го микрорайонов. Тут, безусловно, есть узкие места, но не критичные.

Еще одна трасса для трамвая – разделительная полоса улицы Мира. Например, от Киртбая по Ленина мимо Сургутнефтегаза, на Мира, оттуда на Пролетарский проспект. Что касается теплотрассы, идущей местами по центру улиц, то над ними как раз можно пустить эстакаду. Ну что, нравится? Если комфортные скоростные трамваи будут шнырять по этим направлениям достаточно часто и быстро, можно будет рассчитывать на решение целого комплекса взаимосвязанных проблем.

Тут и транспортная доступность, и снижение заторов и загазованности, попутно отчасти решается проблема парковок. В общем и целом, Сургут со скоростным трамваем станет, безусловно, гораздо более комфортным.

Другое дело, что все это мечты. У нас быстровозводимый спортзал построить – задача нескольких лет. А здесь – изменение градостроительных планов, перенос коммуникаций, возведение целой инфраструктуры, закупка оборудования… Без Путина точно не обойтись. Но помечтать-то можно?

Читайте предыдущий блог Олега Владимирова про агломерации в Югре. А также мнение горожанина о том, как организовать трамвайное движение в Сургуте.