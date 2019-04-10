Сургутские бойцы поедут на чемпионат России по ММА

В конце марта на чемпионате Уральского федерального округа по ММА, который проходил в Ханты-Мансийске, спортсменам из Югры удалось впечатляющее достижение — они первенствовали в семи из девяти весовых категорий. Такой результат позволит югорчанам поехать на чемпионат России, который пройдет в начале мая в Москве. При этом из семи участников трое представляют Сургут, а точнее — клуб смешанных боевых единоборств «Союз».

Из сургутян в своих весовых категориях первенствовали Муса Танбулатов, Омарасхаб Юсупов и Муса Рамазанов. Однако только верхними ступенями пьедестала спортсмены из «Союза» не ограничились. Еще семь бойцов смогли завоевать третьи места: Хамзат Незиров, Али Касумов, Алайбек Султанбеков, Гасан Ильясов, Азнаурбек Халидов, Абдуллатип Расулов и Данила Даниленко. Хорошие результаты показали и юноши 16–18 лет: Шахбан Магомедов и Акбар Гаджимисриев смогли занять третьи места в своих весовых категориях.

По словам президента клуба Аманбека Изабекова, сложность выступления на соревнованиях, в которых участвуют спортсмены-любители, такова, что бойцы-профессионалы вылетают еще на ранних стадиях турнирной сетки. Несмотря на это, по новой редакции правил профессионалов больше не будут допускать до любительских боев.

«В профессиональном ММА спортсмен может несколько месяцев готовиться к одному конкретному сопернику. Он выходит, проводит один бой за вечер и уходит. В соревнованиях любителей все по-другому — здесь бои идут один за другим и к сопернику не получится подготовиться — для этого нет ни времени, ни возможности. Спортсмен должен быть готов физически и морально к такой интенсивности. Ну и плюс техника, конечно. В ММА нужно думать головой, это сложный вид спорта», — отметил Аманбек Изабеков.

В клубе уделяют большое внимание психологии спортсменов. К каждому бойцу свой подход — кого-то тренер перед боем ругает, чтобы привести в тонус, а кого-то наоборот успокаивает. Аманбек Изабеков считает, что в ММА нет бойцов, которые бы перед выходом на ринг не нервничали:

«Перед боями все горят. Кто-то, может, говорит, что не переживает, но это или дурак, или мертвый. В нашем виде спорта нужно перешагнуть через страх выйти на ринг. Я это по себе знаю. Дальше проще, когда уже обменялся первыми ударами. После этого возникает ощущение туннельного зрения, когда есть только ты и соперник. Это все приходит с опытом».

Спортсмены и тренеры клуба «Союз» смотрят на грядущий чемпионат России с оптимизмом. У Югры есть реальные шансы занять верхние ступени пьедестала как минимум в четырех весовых категориях, из которых две могут достаться сургутским бойцам.

Одним из реальных претендентов на первое место в категории до 70,3 кг является Омарасхаб Юсупов. Для него это будет уже второй чемпионат России — в прошлом году он выиграл национальное первенство в весовой категории до 65,8 кг. Если он вновь одержит победу, то поедет на чемпионат мира, где в прошлом году у него не все получилось.

«В прошлом году был на чемпионате мира в Бахрейне. Тогда у меня была весовая категория до 65 кг, а по новым правилам взвешивания проходят каждый день в течение всего турнира. Мне нужно было держать вес весь чемпионат, но не получилось, было тяжело. В моей нынешней категории мне уже легче, так что я рассчитываю, что удастся занять первое место на чемпионате России и вновь поехать на мировое первенство», — поделился планами Юсупов.

В ближайшее время спортсмены из «Союза» будут участвовать в первенстве России в возрастной категории 18–20 лет, которое пройдет в Оренбурге. На эти соревнования смогли отобраться четыре бойца из клуба. Грядет и подготовка к чемпионату России. Пока что не ясно, будет ли общий сбор всех участников от Югры, но, по словам Аманбека Изабекова, сургутские спортсмены могут готовиться и сами:

«Мы и раньше готовились сами, для нас ничего нового в этом нет. Благо у нас есть друзья, которые нас всячески поддерживают и помогают. Это рекламное агентство «Амалкер» в лице директора Семена Гладуна, а также благотворительный фонд «Траектория Надежды» и его руководитель Александр Клишин. Благодаря помощи этих людей мы можем делать свое дело, а смешанные единоборства в Сургуте могут развиваться».