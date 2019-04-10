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Запрет пропаганды отказа от вакцинации — это не наступление на свободу слова, это реализация нашего с вами права на жизнь

Врач-терапевт, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов — о проекте Минздрава и вреде антипрививочников

«Научная цензура», введения которой опасается Дмитрий Щеглов – назревшая необходимость, а не очередная попытка задушить свободомыслие. Хотя бы потому, что свобода слова и все, что с ней связано, не должна наносить ущерба людям, а антипрививочная пропаганда делает это очень успешно, негативные последствия ее ощущает весь мир, не только наша страна, настолько, что ВОЗ впервые за все время своего существования объявила «вакцинную нерешительность» (избыточно корректная формулировка, на мой взгляд) одной из глобальных угроз года.

«Во всем мире заболеваемость корью увеличилась на 30%, – констатирует ВОЗ. – Причины этого роста сложны, и не все из этих случаев связаны с вакцинной нерешительностью. Тем не менее, в некоторых странах, которые были близки к ликвидации этой болезни, произошел всплеск». Ну а кто сеет эту самую нерешительность – мы прекрасно знаем и видим ежедневно в соцсетях, на страницах СМИ. Корь – первая ласточка, это самое контагиозное в мире инфекционное заболевание, поэтому для его сдерживания необходима иммунизация 95% популяции. Благодаря усилиям антипрививочников этот процент был снижен до уровня «пробития» популяционного иммунитета даже в тех странах, которые считают себя развитыми, цивилизованными, светочами науки и прогресса.

«Научная цензура» — всего лишь один из возможных ответов на расцвет мракобесия и агрессивное продвижение методов альтернативной или научно не доказанной медицины в нашей стране.

С той стороны баррикад уже давно освоили правовое поле и при любом удобном случае немедленно оскорбляются, обижаются и идут в суд. Так было, например, с журналом «Вокруг света», где была опубликована чрезвычайно взвешенная статья Аси Казанцевой о гомеопатии, дважды производители и распространители ветеринарной гомеопатии пытались засудить Комиссию по лженауке РАН, к счастью, был отклонен как первый иск, так и второй. А вот газете «Троицкий вариант» уже не так повезло, их достаточно эмоциональная статья об антипремии Минобрнауки, присужденной главе холдинга «Материя Медика» Олегу Эпштейну, стала поводом для более удачного иска – да, стороны пришли к мировому соглашению, в результате которого истец компенсирует ответчикам все судебные издержки, а в газете «Троицкий вариант» появится статья Эпштейна о релиз-активных препаратах.

Если вы думаете, что это все, то вспомните, например, последний громкий скандал вокруг остеопатии, точнее, вокруг того, что Елена Малышева назвала ее несуществующей специальностью. Как встрепенулись недавно легализованные остеопаты! Потребовали извинений, поскольку были опорочены, цитирую, «врачи-остеопаты, честно возвращающие здоровье своим пациентам». Хотя более научной остеопатия от этого не стала, она как была ошибочным течением изначально, так и осталась – примерно как иридодиагностика или гомеопатия.

Антипрививочники не такие? Такие. А местами даже хуже. Например, вот такие высказывания позволяет себе в сети известный гомеопат-антипрививочник Александр Коток, продающий доверчивым родителям «средства для нейтрализации вакцинных токсинов»:

А вот в таком искаженном свете и при этом абсолютно без аргументов подает проблему вакцинации д.м.н., профессор, заведующий одной из кафедр Сеченовки, руководитель крупного профессионального врачебного сообщества и прочая-прочая-прочая. И на бытовом уровне антипрививочники тоже не бездействуют, ребенка знакомой изгнали из садиковской группы на месяц мамаши-антипрививочницы на том основании, что привитое дите опасно для их чад.

Так что да, нужна хоть какая-то защита. Разные страны действуют по-разному. Кто, как Австралия, лишает антипрививочников налоговых льгот на ребенка (а это 15 тысяч австралийских долларов в год), кто, как Италия, запрещает пускать непривитых детей в садики и школы, кто, как Германия, вводит штрафы.

Facebook и Youtube, а также несколько других примкнувших к ним соцсетей, намерены «поражать в правах» антипрививочные записи и видео, лишать их доходов от рекламы и снижать рейтинг. Это – нормально.

Сам человек может делать что угодно, но когда он начинает призывать других к деструктивным действиям – это, мягко говоря, не приветствуется ни в одной стране мира. И именно на это – на публичные призывы к отказу от вакцинации (опосредованному убийству, по сути, у той же вернувшейся кори уже есть урожай летальных исходов) направлены возможные карательные меры, которые предлагает ввести Минздрав. В данном случае, это не наступление на свободу слова, это реализация нашего с вами права на жизнь.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 116, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:21
В некоторых странах с туберкулезом покончили. Что за пропаганда мешает это сделать в России?

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