Быстровозводимые спортивные комплексы у школ Сургута нельзя назвать быстровозводимыми

На последнем комитете по социальной политике сургутской думы стало известно, что городская администрация собирается построить рядом со школой № 12 быстровозводимый спортивный комплекс. В процессе обсуждения выяснилось, что в Сургуте со строительством таких объектов в скором времени возникнут большие проблемы. Подробности корреспондент СИА-ПРЕСС узнал у депутата городской думы Василия Птицына.

Никто толком не обсуждает, как город будет строить быстровозводимые спортивные комплексы в ближайшие годы. Как обычно: когда гром грянет, мужик перекрестится. Много говорят о строительстве школ, но я не удивлюсь, если, когда подойдет время быстровозводимых спорткомплексов, у нас не будет земли, не будет инженерных сетей, не будет еще много чего. Потому что никто этими вопросами не занимается. Хотя те быстровозводимые спорткомплексы, что уже есть в городе, хорошо себя показывают.

Один раз на рабочей группе в администрации заговорили об этом — и все. Ситуация повторяется. Когда речь заходила о необходимости строительства школ, то тоже были проблемы с подключением инженерных сетей к земельным участкам и постановкой их на кадастровый учет. В моем избирательном округе ситуация простая – полное отсутствие быстровозводимых спортивных комплексов. Это при том, что единственная школа, которая там есть, переполнена в четыре раза. Я собираюсь уже сам строить быстровозводимый спорткомплекс – в парке на Черном мысу есть выделенный участок земли. Но опять же, там нет инженерных сетей.

Обсуждать все эти проблемы нужно было еще вчера. При самом оптимистичном прогнозе, если администрации города удастся договориться с каким-нибудь частным инвестором, то на стройку он зайдет через год. И это в лучшем случае. А строить за счет бюджета… Мы видим ситуацию по 12-й школе. Нет оценки сметной стоимости, а без нее по 44-у федеральному закону нет и денег на строительство. Все, круг замкнулся. Муниципально-частное партнерство здесь не подходит, потому что оно предполагает, что бизнес будет вести в комплексах коммерческую деятельность. А этому противоречат правила антитеррористической защищенности объектов образования