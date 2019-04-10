​Агломерацией по бескультурью

Многие вещи происходят естественным путем, но некоторым пытаются придают волшебного пинка, отчего вещи улетают немного совсем в другую сторону. Например, Стратегия социально-экономического развития ХМАО до 2020 года и на период до 2030 года предусматривает создание восьми (!) агломераций на территории автономии.

Тут вам и подзабытое объединение Сургута и Сургутского района, и слова Натальи Комаровой, сказанные в ноябре 2017-го: «Речь не идет о ликвидации муниципалитетов, речь идет об объединении ресурсов, потенциалов на договорных условиях». На данный момент каких-то флуктуаций в общественное пространство тема югорских агломераций не выдает, история вроде бы заиграна. Между тем, Стратегию никто не отменял, 2020 год на носу, и «период до 2030» – уже не из области далекого будущего.

Что естественно, то не без Сургута

Начнем с естественного – в Югре уже есть две агломерации, просто по факту своего существования. Первая – Сургутская, вбирающая в себя, помимо Сургута, все районные поселки вместе с Лянтором, Нефтеюганск и окрестности, частично Пыть-Ях. Определить, что это моноцентрическая агломерация, довольно просто: Сургут притягивает эти окрестности концентрацией того, чего нет там в достаточном количестве или отсутствует вовсе.

Тут и работа, и медицина, и образование, и досуг, и культура, и шоппинг, и транспорт. Так, например, Сургутский аэропорт сожрал нефтеюганского собрата – типичный признак! Но, строго говоря, наша агломерация довольно специфическая, с поправкой на сибирский размах, где сто километров для бешеной собаки не крюк. Этот же фактор проявляется и во второй естественной агломерации, сложившейся вокруг Нижневартовска. Там в поле притяжения попадает Мегион, Излучинск, Лангепас и даже Стрежевой, относящийся к Томской области.

Эти две агломерации растут и развиваются сами по себе, окукливаясь внутри множеством различных ниточек. Есть нефтеюганцы, работающие в Сургуте (я уж не говорю о жителях Белого Яра или Барсово). Есть окрестная молодежь, учащаяся в наших вузах. Есть «миграция» выходного дня. Сургут и Нижневартовск притягивают – своим расположением, транспортной схемой, инфраструктурой, масштабом, наконец. Тут есть о чем подумать и над чем поработать властям. Навскидку – улучшать и расширять транспортную доступность. Остальное, в принципе, само отвалится.

Программное мышление

Но у Стратегии развития ХМАО, как и положено в мире красивых документов, немного другое мышление. Программное. Без программы «Чистая вода» чистая вода не течет, без программы «Зеленый лес» лес не зеленеет, а без «Агломерации в Югре» народ вообще склонен к панике. Это я так, к примеру.

Чем хороши программы? Решая некие масштабные задачи, реализуя глобальные проекты, они соответствующим образом масштабируют тех, кто их придумал, нашел средства для их реализации и – модное слово! – курирует ход исполнения. И, соответственно, низводят до уровня исполнителей тех, кто еще вчера думал, что что-то решает на местах.

Восемь из ларца

Взять эти восемь агломераций из Стратегии. Они – средство переформатирования политической поляны, и больше ничего. Не секрет, что в Югре, несмотря на выстроенную бюджетную пирамиду, все равно всяк кулик на своем поле окопался и чирикает. Есть вотчины ЛУКойла, есть Роснефть, есть Сургутнефтегаз, есть сложно-сочиненный Нижневартовск, есть лоскутной запад, от депрессивного Березова до более-менее благополучного Югорска. И где-то сбоку – абсолютно административный Ханты-Мансийск, в лучших традициях столиц американских штатов построенный. Сложная полянка, чего уж там. Несмотря на всевозможные выравнивания и выстраивания.

Как упростить? Ну вот вам агломерации. Смотрите: Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район. Казалось бы, смех один, но звучит так, знаете, перспективно – Большой Ханты-Мансийск. Или агломерация Березово-Игрим – это же цирк с точки зрения геоэкономической практики! Однако, подобное укрупнение (как и Нягань-Приобье, и Югорск-Советский, Урай-Междуреченск) дает больше маневра окружным властям по расплющиванию местности.

Залипнут все

Есть самостоятельные Сургут, Сургутский район и Нефтеюганск с районом. Феодальная раздробленность, да и только. Слить в одну пробирку их не получится, будут отмахиваться руками и ногами. Тогда так – вы, ребята, теперь агломерация. Не та, что сама собой складывается и функционирует по естественным законам, а та, что в Стратегии прописана. Стало быть, заключаем договоры, прописываем финансирование, утверждаем программы – и погнали.

Недаром в пример для работы агломераций приводится «матрешкинское» «Сотрудничество». Только в «матрешке» «Сотрудничество» ­– это клей, который удерживает регионы рядом, а в Югре это будет клей, в котором залипнут все местные элиты, так или иначе претендующие на самостоятельность. Ведь самостоятельность – это ресурсы, а где их взять, если корпоративные ценности отжимают столицы, а бюджетное наполнение идет по межмуниципальным программам?

Тут, хочешь не хочешь, персональное значение каждого города или района неизбежно выпадет в осадок, если потрясти перед ним общественным благом. Вот так естественные геоэкономические процессы трансформируются в новую геополитическую реальность районного масштаба.

Читайте предыдущий блог Олега Владимирова, посвященный данным Росстата о бедной жизни наших соотечественников.