​Действительно ли в феврале 2020 года в России остановят все старые лифты? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В феврале 2020 года в России отключат лифты, которые не соответствуют техническому регламенту. Такая информация прозвучала в программе «Добро утро» «Первого канала». Ссылку на выпуск редакции СИА-ПРЕСС прислала сургутянка Ольга:

«Журналист говорит, что жильцы российских многоэтажек самостоятельно берутся за обновление своих лифтов: оформляют какой-то товарный кредит. А в конце передачи было сказано, что и остальным не нужно зевать, ведь в феврале следующего года “Ростехнадзор остановит все лифты, которые не соответствуют техрегламенту”».

СИА-ПРЕСС решил разобраться, так ли это, и действительно ли жильцам старых сургутских девятиэтажек скоро придется ходить до своих квартир пешком.

«Раньше нельзя было одновременно взять и отключить лифты, если экспертиза дала добро на их дальнейшую эксплуатацию. Но таким образом продлевать «жизнь» лифту можно не более двух раз, — пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев. — Что касается самостоятельного накоплений средств на обновление лифтов: сейчас законодательство позволяет открыть спецсчет на дом, но это решение нужно принять общим собранием жильцов. Деньги поступают – и вы уже вправе определиться, брать ли дополнительный заем. Но я еще не видел, чтобы кто-то брал займ на капремонт с рассрочкой платежа».

Дело в том, что стоимость замены одного единственного лифта в доме составляет примерно 2 млн рублей. Такие деньги собрать очень сложно.Но что делать жильцам с аварийными лифтами, если капительного ремонта дома ждать еще несколько лет?

«Лифт никогда не будет эксплуатироваться без разрешения Ростехнадзора. Конечно, управляющая компания может его ввести в эксплуатацию, но только на свой страх и риск, — ответили СИА-ПРЕСС в пресс-службе Югорского фонда капремонта. — Однако существует программа ускоренной замены подъемников — когда мы включаем лифты в программу капремонта, но подрядчик производит работы в рассрочку. То есть [положенную сумму] мы ему оплачивает частями в течение 24-36 месяцев. А люди как платили положенную сумму, так и платят».

Специалисты фонда не смогли пояснить, действительно ли в феврале 2020 года произойдет принципиальная остановка четвертой части российских лифтов (ведь по статистике на август 2018 года именно столько подъемников уже отмотали положенный им срок эксплуатации продолжительностью в четверть века).

Сомнения развеял начальник тюменского комплексного отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора Евгений Кирсанов: «Я впервые слышу об этой дате — февраль 2020-го. Мы не имеем права останавливать лифты. Работа ведется планомерно из года в год, никакого «дня Х» не будет».

Кстати: По информации ДГХ, в 2019 году в Югре планируют отремонтировать 504 лифта, примерно 300 из них — в Сургуте.

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