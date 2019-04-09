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​Нужно ли запретить агитацию против прививок?

Не так давно Минздрав объявил, что готовит законопроект, который запретит публичные призывы отказываться от прививок. В ведомстве говорят, что «эксперты согласны», да и в народе эта инициатива найдет горячих сторонников – в опросе siapress.ru за этот запрет высказывается 60 процентов читателей из почти 300 проголосовавших.

Знаете, у меня как сторонника научного подхода и противника мракобесия (а воинствующее противостояние прививкам я считаю мракобесием) рука тоже тянется поддержать эту идею Минздрава.

Но я против. И вот почему.

Первое. Попытки решить проблему запретами, как это любят делать в России, зачастую либо проваливаются (см. Telegram и др.), либо загоняют проблему внутрь (см. ужесточения законов о митингах, ползучую цензуру и еще кучу всего). Есть еще такой парадокс: у нас в стране то, что попадает под государственное преследование, нередко героизируется в общественном сознании. Вспомните, что за последние годы в России запретили действительно плохого? У меня на ум приходят разве что постепенное ограничение вейпов (если что-то еще вспомните – пишите в комментариях). А что пытаются ограничить из хорошего или как минимум не плохого? Тут тебе и Telegram, и книги, и фильмы, и музыка, и концерты, и высказывания в интернете, и еще масса других явлений.

Поэтому запретить на государственном уровне публичную активность антипрививочников в России – значит уронить на их чашу весов пачку массивных аргументов, вроде: «Ага! Нас запрещают, значит нас боятся, значит наше дело правое!»

Второе. Каждый локальный бюрократический запрет имеет тенденцию расширяться – так как бюрократия в принципе стремится расти, размножаться и плодить для себя полномочия и ресурсы. Предположим, что сегодня мы запретим высказывания против прививок и запустим тренд на своеобразную «научную цензуру». А что будет завтра?

Напомню, в России запрещены ГМО, которые признаны безопасными всем передовым научным сообществом мира. В официальной газете Минобороны недавно вышел материал про «боевую парапсихологию», при помощи которой солдаты якобы извлекают показания военнопленных и ломают вражескую компьютерную технику на большом расстоянии. А еще помните, был такой «изобретатель» Виктор Петрик, который, пользуясь знакомством с тогда еще председателем думы Борисом Грызловым, впарил российскому бюджету свои нанофильтры для воды, «удаляющие радиацию» и «продлевающие жизнь до 140 лет»? Таких примеров можно приводить много.

Теперь подумайте: хотели бы вы, даже увидев вроде как правильную инициативу по запрету высказываний против прививок, доверить российским властям и дальше развивать эту своеобразную «научную цензуру»? Я бы точно не доверил.

И третье. Запреты привлекают своей внешней простотой. Мысль такова: мы не разрешаем высказываться против прививок, поэтому люди не будут писать ничего против прививок, и остальные люди одумаются, прозреют и все мы станем здоровее и счастливее.

Держите карманы шире.

Боюсь, что единственный эффективный способ частично побороть антипрививочников (полностью их победить, как и любой предрассудок, как мне кажется, невозможно) – это вести долгую, трудную, планомерную и очень тяжелую просветительскую работу. Учить, объяснять, еще раз объяснять, доказывать, снова объяснять. Повышать уровень образования. Проводить работу в школах, университетах, на заводах, в женских и семейных консультациях. По одному вырывать людей из болота конспирологии и мракобесия.

Итого. Наказывать людей за слова или мысли, равно как запрещать озвучивать убеждения (если речь не идет о призывах к насилию или ненависти) – это всегда очень скользкая и опасная дорога. На слова нужно отвечать словами. Убеждать не уголовными статьями, а аргументами. Благо, в сфере тех же прививок у нас есть кому это делать.

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова о том, как и перед кем следовало бы отчитываться главе Сургута.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 281, комментариев: 7


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:21
Просто люди забыли про всякие там чуму, тиф, оспу, которые миллионами народ косили. Но все-равно лучше знать за и против, чем и отчего прививают, а то привьют какое-нибудь нездоровое чувство патриотизма.
Сергей Б
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Сегодня в 13:22
Свидетелей Иеговых интересно за что запретили, за агитацию против переливания крови или еще за что?
Сергей Б
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Сегодня в 13:30
Если за агитацию против переливания крови, то чересчур как-то меры были. Тем кто против прививок надо иметь ввиду.
kok
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Сегодня в 14:05
Нужно делать как в Австралии: "Нет прививки — нет социальных пособий".
Д.Щеглов
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Сегодня в 14:18
Мне пишут, что в той же Австралии за отказ от прививок резко повышается медстраховка. Тоже интересный вариант, я считаю. Но только в том случае, если человеку гарантируют бесплатные и качественные прививки бесплатно от государства, либо как-то компенсируют покупку качественных аналогов.
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 14:58
А в Израиле у вас случайно родственников нет?
Швондер
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Сегодня в 15:05
Сперва социальные пособия как в Австралии плз

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