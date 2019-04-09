​Можно ли продлить отпуск, в процессе которого заболел?

«Как поступить, если во время отпуска я заболел?»

Согласно трудовому законодательству в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника.

Работник должен уведомить работодателя о принятом решении в форме заявления, а также подтвердить факт своей временной нетрудоспособности больничным листом.

За отказ в приеме заявления предусмотрен штраф по статье 5.27 КоАП РФ. Для должностных лиц — 1000-5000 рублей, на юридических лиц — 30-50 тысяч рублей. За повторное нарушение: 10-20 тысяч рублей // 50-70 тысяч рублей.

«Кто должен менять электросчетчик, находящийся на лестничной клетке многоквартирного жилого дома: собственник квартиры или компания, предоставляющая услугу?»

В соответствии с п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, их ввод в эксплуатацию, надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником помещения.

Читайте предыдущий материал этой рубрики: «Обязан ли работодатель ежемесячно платить работнику премию?»