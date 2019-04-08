Объясняем, почему в Сургуте банкротятся 13 дачных кооперативов и зачем их жителям приватизировать участки

На днях администрация Сургута сообщила, что в отношении 13 дачных кооперативов начата процедура банкротства. Чиновники отметили, что их жителям нужно успеть приватизировать участки на бесплатной основе.

СИА-ПРЕСС выяснил, по каким причинам банкротятся эти дачные кооперативы, как процесс отразится на их жителях, и нужно ли спешить с приватизацией участка.

Какие дачные кооперативы банкротятся?

По состоянию на 8 апреля этого года в Арбитражном суде Югры рассматриваются дела о банкротстве в отношении 19 садоводческих объединений. Из них в отношении:

Одного кооператива — СНТ № 49 «Черемушки» — открыто конкурсное производство;

13 кооперативов: ТСН «Рассвет-60», ПСК «Сосновый бор № 51», ПСОК «Берёзовое», ПСК «Крылья Сургута», СТСН «Кедровый бор», СОТ «Монтажник-40», ПСОК № 6 «Витамин», ДПК № 39 «Пищевик», ТСН № 43 «Полимер», СПК «Север-1», СПК СТ «Энергостроитель», СПК «Авиатор-34», ПСОК «Автомобилист» введена процедура наблюдения;

Пяти кооперативов: ПОК «Рябинушка», СТСН «Летние юрты», СНТ №35 «Дзержинец», СТ 1 «Ручеек», ПСОК «Автомобилист-1» Арбитражным судом приняты заявления о признании банкротами, но решения о начале процедуры банкротства еще не вынесены.

Почему начата процедура?

У этих кооперативов имеется задолженность перед кредиторами. Например, у «Соснового бора» и «Авиатор-34» истец — АО «Тюменская энергосбытовая компания». Узнать подробнее об инициаторе банкротства, стадии процедуры и другие детали можно на сайте http://kad.arbitr.ru/

Как банкротство отразится на жителях?

Владельцы неприватизированных земельных участков, в случае признания кооперативов банкротами и их ликвидации, не смогут воспользоваться правом бесплатной приватизации. Они попросту не смогут получить актуальную выписку из протокола общего собрания о распределении земельных участков между членами кооператива на дату подачи заявления. В дальнейшем права на земельный участок можно будет оформить только в судебном порядке.

До какого момента можно бесплатно приватизировать участок земли?

Бесплатно приватизировать свой участок земли, если не ведется процедура банкротства, можно до 31 декабря 2020 года. А в случае, если процедура начата, нужно поспешить. Документы принимают в МФЦ Сургута.