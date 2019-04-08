​Один вечер, один голос

Апрельские выступления пианистки Екатерины Мечетиной — уже добрая традиция Сургутской филармонии: артистка каждую весну приезжает к нам в город в статусе президента молодежного фестиваля «Зеленый шум», и в программе всегда находится место для концерта фортепианной музыки.

Сольные выступления всегда более сложная работа и для артиста, и для публики, нежели концерты ансамблей и оркестров. Здесь звучит только один инструмент — один голос, и потому музыканту важно выстроить программу таким образом, чтобы слушатель максимально быстро настроился на его волну и позволил вести себя в течение всего вечера. Диалог фортепиано и публики в этот раз обеспечили произведения Гайдна, Шумана и Шопена в первом отделении: в них минуты спокойного созерцания то и дело сменялись энергичными пассажами, вскрывающими всю противоречивость творцов, а виртуозность исполнения странным образом контрастировала с признанием самой Екатерины Мечетиной, что пьесы, выбранные ею для вечера, не являются архисложными. Вероятно, для пианиста подобного уровня это действительно так; но тогда приходится признать, что артистка усложнила себе задачу, ведь проще всего сорвать овации можно, либо исполнив что-то совсем уж сложносочиненное и не поддающееся никакому логическому объяснению, либо порадовав аудиторию знакомой с детства поп-классикой.

Ни того, ни другого в этот вечер практически не было: если разложить «Анданте» Гайдна или «Юмореску» Шумана на ноты, окажется, что они действительно достаточно просты — но при этом изящны; от соблазна же включить Romantic Collection Екатерина Мечетина тоже отказалась, хотя тому были все предпосылки: второе отделение было отдано под «Времена года» Чайковского. Дабы сохранить интригу, вместо известной программы артистка предложила новое видение или, как она сама его отрекомендовала, «второй год», подобрав из богатого творческого наследия классика иные произведения, созвучные каждому месяцу по характеру и настроению. А чтобы усилить впечатления, каждую главу новых «Времен» (так же, как и в оригинале) предваряли стихотворные строки.

Публика задумку оценила, и в качестве приятного подарка ей концерт был завершен декабрьским «Вальсом цветов» из балета «Щелкунчик» — с одной стороны, идеальной кульминацией вечера, с другой — мостиком к следующему пункту программы: 9 апреля в стенах Сургутской филармонии выступают те самые «щелкунчики» — лауреаты одноименного международного телевизионного конкурса юных музыкантов, поддержанные симфоническим оркестром. «Зеленый шум» продолжается.