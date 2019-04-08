Сургутнефтегаз накопил 3 трлн рублей. Рассказываем, сколько это в бюджетах Сургута, сочинских олимпиадах и другом

Финансовые запасы Сургутнефтегаза продолжают будоражить умы россиян – компания накопила на своих депозитах рекордные 3 трлн рублей.

Многие предполагают, что это то ли «личная заначка» руководства страны, то ли что-то вроде «негосударственного стабилизационного фонда», который будет потрачен в национальных интересах в случае критической необходимости. Мысль о том, что гендиректор компании Владимир Богданов копит денежную «подушку» для нужд загадочных и никому не известных бенефициаров, настолько укоренилась в головах обывателей, что почти никто уже не думает о том, что Сургутнефтегаз таким образом может просто обеспечивать свою финансовую безопасность в кризисную эпоху. И все.

Так или иначе, сложно представить себе такую сумму – 3 триллиона рублей. Для того, чтобы наши читатели могли оценить масштаб финансовых запасов Сургутнефтегаза, редакция СИА-ПРЕСС сравнила их с крупными тратами в Югре и России.

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