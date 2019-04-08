16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,3498   EUR  73,3617  

​Разъяснения для Пескова

Росстат провел комплексное исследование условий жизни россиян, от результатов которого у многих подгорело. Ну еще бы – более двадцати процентов жителей страны не имеют доступа к центральной канализации, а более трети не могут купить каждому члену семьи по две пары обуви. Песков, кстати, затруднился в понимании данных про обувь и попросил Росстат разъяснить, что к чему.

Я не Росстат, но могу пояснить – зимой люди ходят в одной обуви, а летом – в другой. Иногда еще существует демисезонная обувь, но это уже роскошь, поскольку треть россиян не могут раскошелится и на две пары. Что тут еще разъяснять? Что мы живем хреново? Для пресс-секретаря главы государства такая информация, безусловно, может вызвать шок и затруднение в понимании. Поэтому скажем проще – валенки летом тяжело донашивать, а лапти плести еще не все научились, тут прокол и недоработка.

Ну и заодно дам пояснения господину Пескову по остальным пунктам, хоть меня никто и не спрашивал. Например, те же выгребные ямы – не от бедности. Отгрохал, допустим, россиянин себе коттедж в три этажа на делянке за городом, а канализации центральной там нет. Смысл ее туда вести, в чисто полюшко? Это проблема? Конечно, нет. Сейчас септики знаете какие? Бактерии все сожрут! XXI век. Так что вместо выгребной ямы имеем по факту прогресс и биоинженерные технологии. Кроме того, скажу по секрету, взаимоотношение россиянина с сортиром – вообще вещь отдельная и сакральная, статистике не подвластная.

Главная же проблема, вскрытая в исследовании, – кто бы мог подумать! – качество и безопасность дорог, об этом заявили 63 процента опрошенных. Напомню, что качество наших дорог напрямую связано с безопасностью нашего же государства, и это никакая не проблема, а стратегическое преимущество. Французы шли-шли, дальше Москвы не зашли. Немцы шли-шли, поляков Сусанин по федеральным трассам вокруг Костромы водил… Так что не стоит недооценивать нашу дорожную стратегию.

Рядом с плохими дорогами должны, по классике, стоять дураки, но нет – на втором месте среди всех выявленных проблем большая отдаленность мест досуга и отдыха, к которым приходится ездить по тем самым дорогам.

Картина маслом: россиянину босиком тяжело добираться от своей выгребной ямы к местам досуга и отдыха по плохим дорогам. А давайте спросим себя – что это за места отдыха такие, куда стремится гражданин и патриот? Небось, гипермоллы эти буржуйские, где за чуждые нам ценности легко всю зарплату можно оставить? Кинотеатры, где вражеское голливудское кино крутят и попкорном здоровье нации подрывают? Или, может, библиотеки?! С этим да, перебор, много помещений простаивают, а могли бы прибыль приносить.

Что тут скажешь: если человек не всегда доезжает до культурного отдыха, надо, чтобы культурный отдых дошел до человека. Необходимо налаживать досуг непосредственно в месте пребывания. Чему немало способствует третья по значимости (37,2 процента голосов!) проблема – ЖКХ.

Странно, что не футбол, но после победы над Испанией пинание мяча, кажется, временно реабилитировано. Просто ЖКХ и футбол – это как дураки и дороги, только в современной интерпретации, вечная тема для любимого национального развлечения – разговоров на лавке или/и под пивко в жанре «вот козлы». Уже и ехать никуда не надо, досуг сам стучится в печень и в дом.

Поэтому неудивительно, что 32 процента опрошенных назвали проблемой алкоголизм, а около 20 процентов – вандализм. Это очень логично вытекает из нашей пирамиды Маслоу: никуда не поехал по плохим дорогам, остался у выгребной ямы пить пиво, обсудил, почесывая пятку, ЖКХ, расстроился, добавил водки – и опля, алкоголизм с вандализмом тут как тут. Вот вам и все условия жизни.

Зато ходить по улицам даже в темное время суток не опасаются 90 процентов опрошенных. Еще бы – после всего пережитого и 20-процентного вандализма.

Так что, уважаемый господин Песков, ничего непонятного в результатах исследования нет. Ведь в статистике что главное? Интерпретация. А то, что к дорогам дураков не приписали – так кто ж в здравом уме признается…


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:10, просмотров: 374, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:57
Итог-сытый голодного не разумеет".
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:58
Пескову эта статистика как собаке пятая нога. С россиянами вместе. А лапти плести разучились. Дело поправимое. Только тренд с лаптями в моде запустить.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Объясняем, почему в Сургуте банкротятся 13 дачных кооперативов и зачем их жителям приватизировать участки

Объясняем, почему в Сургуте банкротятся 13 дачных кооперативов и зачем их жителям приватизировать участки
Лилия Сулейманова Сегодня в 18:31
16 0
Сургутнефтегаз накопил 3 трлн рублей. Рассказываем, сколько это в бюджетах Сургута, сочинских олимпиадах и другом

Сургутнефтегаз накопил 3 трлн рублей. Рассказываем, сколько это в бюджетах Сургута, сочинских олимпиадах и другом

О депозитах главной градообразующей компании — в картинках
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 17:24
186 0
Андрей Мовчан: «Обвинять инвестиционный банк «Тройка Диалог» в использовании его сервиса преступниками — все равно что обвинять продавца ножей в сговоре с убийцей»

Андрей Мовчан: «Обвинять инвестиционный банк «Тройка Диалог» в использовании его сервиса преступниками — все равно что обвинять продавца ножей в сговоре с убийцей»
Интервью с экономистом Андреем Мовчаном о том, почему расследование деятельности «Тройки Диалог» и дело Майкла Калви – это атака на Россию
Артем Мазнев Сегодня в 16:39
670 0
​Один вечер, один голос

​Один вечер, один голос
В Сургуте выступила пианистка Екатерина Мечетина, покорив аудиторию фортепианной программой
Юрий Нуреев Сегодня в 16:25
124 0
​Качество уборки ж/д вокзала в Сургуте — удовлетворительное

​Качество уборки ж/д вокзала в Сургуте — удовлетворительное
Комментарий к статье СИА-ПРЕСС «Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании»
Пресс-служба Свердловской железной дороги Сегодня в 11:41
285 0
Куба, Венесуэла, Ливия — всё «наше»

Куба, Венесуэла, Ливия — всё «наше»
Только кому от этого лучше?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 10:28
695 40
И снова о совместном имуществе супругов

И снова о совместном имуществе супругов
Материал для думающих и заботливых спонсорах – родителях, которые вкладываются в будущее своих детей, не думая о …. разводе
Адвокат Оксана Рудик 07 апреля в 10:17
703 0
Ваш труд создает основу дальнейшего развития всей страны!

Ваш труд создает основу дальнейшего развития всей страны!
Поздравление с Днем геолога
Анатолий Сименяк​, председатель Думы Сургутского района 07 апреля в 08:55
575 0
«Зеленый шум»: настоящие будущие звезды

«Зеленый шум»: настоящие будущие звезды
Уровень мастерства этой молодежи неизменно повергает зрительный зал в состояние восторга, граничащего с ликованием, — в общем, душевный подъем на концертах гарантирован
Юрий Нуреев 06 апреля в 09:15
642 0
​Юрий Валгушкин: «Администрация Сургута не имеет претензий к руководству автосалона KIA»

​Юрий Валгушкин: «Администрация Сургута не имеет претензий к руководству автосалона KIA»
Директор департамента архитектуры и градостроительства прокомментировал ситуацию со скандально известным дилерским центром
Анастасия Якупова 05 апреля в 18:45
1681 0
​«Маленькая» жизнь

​«Маленькая» жизнь
Внесение многоквартирных домов в программу капремонта, изменение маршрута «Паркона», эвакуация сотрудников департамента образования и новые урны – последние новости Сургута за минувшую неделю
Олег Владимиров 05 апреля в 16:05
1099 0
​В Сургуте дольщики ЖК «Любимый» могут остаться без квартир

​В Сургуте дольщики ЖК «Любимый» могут остаться без квартир
Горожане, вложившиеся в строительство, просят помощи у губернатора Югры и готовы идти к президенту
Анастасия Якупова 05 апреля в 15:39
6941 8
​Виктор Шендерович: «Я долго не хотел смотреть интервью Петрова и Боширова на Russia Today. Но потом посмотрел и написал пьесу»

​Виктор Шендерович: «Я долго не хотел смотреть интервью Петрова и Боширова на Russia Today. Но потом посмотрел и написал пьесу»
Российский писатель – о постановке «Увидеть Солсбери» и связи российских разведчиков с Розенкранцем и Гильденстерном
Елена Ерушина 05 апреля в 15:13
1303 2
Перевод подразделений городской администрации в здание на Гагарина, 11 с самого начала был нецелесообразен

Перевод подразделений городской администрации в здание на Гагарина, 11 с самого начала был нецелесообразен
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 05 апреля в 15:08
1120 5
Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте в 2019 году // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте в 2019 году // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
​Бассейны, бильярдные, сауны и кинозалы — чем могут похвастаться самые дорогие дома города?
Лилия Сулейманова 04 апреля в 15:05
1442 7
​Депздрав Югры: судебное разбирательство с «ВИС Инфраструктура» не повлияет на строительство перинатального центра в Сургуте

​Депздрав Югры: судебное разбирательство с «ВИС Инфраструктура» не повлияет на строительство перинатального центра в Сургуте
Департамент здравоохранения Югры 04 апреля в 12:30
638 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика