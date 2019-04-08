​Разъяснения для Пескова

Росстат провел комплексное исследование условий жизни россиян, от результатов которого у многих подгорело. Ну еще бы – более двадцати процентов жителей страны не имеют доступа к центральной канализации, а более трети не могут купить каждому члену семьи по две пары обуви. Песков, кстати, затруднился в понимании данных про обувь и попросил Росстат разъяснить, что к чему.

Я не Росстат, но могу пояснить – зимой люди ходят в одной обуви, а летом – в другой. Иногда еще существует демисезонная обувь, но это уже роскошь, поскольку треть россиян не могут раскошелится и на две пары. Что тут еще разъяснять? Что мы живем хреново? Для пресс-секретаря главы государства такая информация, безусловно, может вызвать шок и затруднение в понимании. Поэтому скажем проще – валенки летом тяжело донашивать, а лапти плести еще не все научились, тут прокол и недоработка.

Ну и заодно дам пояснения господину Пескову по остальным пунктам, хоть меня никто и не спрашивал. Например, те же выгребные ямы – не от бедности. Отгрохал, допустим, россиянин себе коттедж в три этажа на делянке за городом, а канализации центральной там нет. Смысл ее туда вести, в чисто полюшко? Это проблема? Конечно, нет. Сейчас септики знаете какие? Бактерии все сожрут! XXI век. Так что вместо выгребной ямы имеем по факту прогресс и биоинженерные технологии. Кроме того, скажу по секрету, взаимоотношение россиянина с сортиром – вообще вещь отдельная и сакральная, статистике не подвластная.

Главная же проблема, вскрытая в исследовании, – кто бы мог подумать! – качество и безопасность дорог, об этом заявили 63 процента опрошенных. Напомню, что качество наших дорог напрямую связано с безопасностью нашего же государства, и это никакая не проблема, а стратегическое преимущество. Французы шли-шли, дальше Москвы не зашли. Немцы шли-шли, поляков Сусанин по федеральным трассам вокруг Костромы водил… Так что не стоит недооценивать нашу дорожную стратегию.

Рядом с плохими дорогами должны, по классике, стоять дураки, но нет – на втором месте среди всех выявленных проблем большая отдаленность мест досуга и отдыха, к которым приходится ездить по тем самым дорогам.

Картина маслом: россиянину босиком тяжело добираться от своей выгребной ямы к местам досуга и отдыха по плохим дорогам. А давайте спросим себя – что это за места отдыха такие, куда стремится гражданин и патриот? Небось, гипермоллы эти буржуйские, где за чуждые нам ценности легко всю зарплату можно оставить? Кинотеатры, где вражеское голливудское кино крутят и попкорном здоровье нации подрывают? Или, может, библиотеки?! С этим да, перебор, много помещений простаивают, а могли бы прибыль приносить.

Что тут скажешь: если человек не всегда доезжает до культурного отдыха, надо, чтобы культурный отдых дошел до человека. Необходимо налаживать досуг непосредственно в месте пребывания. Чему немало способствует третья по значимости (37,2 процента голосов!) проблема – ЖКХ.

Странно, что не футбол, но после победы над Испанией пинание мяча, кажется, временно реабилитировано. Просто ЖКХ и футбол – это как дураки и дороги, только в современной интерпретации, вечная тема для любимого национального развлечения – разговоров на лавке или/и под пивко в жанре «вот козлы». Уже и ехать никуда не надо, досуг сам стучится в печень и в дом.

Поэтому неудивительно, что 32 процента опрошенных назвали проблемой алкоголизм, а около 20 процентов – вандализм. Это очень логично вытекает из нашей пирамиды Маслоу: никуда не поехал по плохим дорогам, остался у выгребной ямы пить пиво, обсудил, почесывая пятку, ЖКХ, расстроился, добавил водки – и опля, алкоголизм с вандализмом тут как тут. Вот вам и все условия жизни.

Зато ходить по улицам даже в темное время суток не опасаются 90 процентов опрошенных. Еще бы – после всего пережитого и 20-процентного вандализма.

Так что, уважаемый господин Песков, ничего непонятного в результатах исследования нет. Ведь в статистике что главное? Интерпретация. А то, что к дорогам дураков не приписали – так кто ж в здравом уме признается…