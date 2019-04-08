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​Качество уборки ж/д вокзала в Сургуте — удовлетворительное

Пару недель назад на siapress.ru мы опубликовали материал «Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании». Тогда сургутянин, который трудился дворником в организации, убирающей ж/д вокзал, рассказал, что его работодатель задерживает зарплату сотрудникам и теряет персонал, что сказывается на качестве уборки территории.

Пресс-служба Свердловской железной дороги прокомментировала ситуацию.

ОАО «РЖД» некоторые непрофильные виды деятельности последовательно передает на выполнение силами сторонних организаций.

В соответствии с действующим законодательством подрядная организация для оказания тех или иных услуг определяется по результатам проведения закупочных процедур.

Уборку вокзального комплекса Сургут осуществляет ООО «ГидроСпецПром» (по договору оказания услуг со Свердловской региональной дирекцией железнодорожных вокзалов). Договор заключен по результатам открытого аукциона проведенного в ноябре 2018 года.

Контроль за оказанием услуг по уборке вокзального комплекса Сургут осуществляется ежесменно, в соответствии с регламентом контроля качества уборочных работ на железнодорожных вокзалах утвержденным Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».

Замечания, выявленные при проверке, фиксируются в акте, через два часа проводится контрольная проверка по их устранению. В случае неустранения замечания в установленный срок, в адрес компании направляются претензии за некачественное оказание услуг и выставляются штрафные санкции.

По итогам работы за первый квартал 2019 года средняя оценка качества оказываемых услуг по уборке вокзального комплекса Сургут удовлетворительная.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 161, комментариев: 0


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​Качество уборки ж/д вокзала в Сургуте — удовлетворительное

​Качество уборки ж/д вокзала в Сургуте — удовлетворительное
Комментарий к статье СИА-ПРЕСС «Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании»
Пресс-служба Свердловской железной дороги Сегодня в 11:41
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