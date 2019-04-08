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Куба, Венесуэла, Ливия — всё «наше»

Только кому от этого лучше?

Крым наш. Восставшее из ада Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) торжественно сообщает своим небрезгливым читателям: «Бюджет Крыма на 2019 год планируется без дефицита!» «Бездефицитный», прости господи, бюджет состоит в основном из федеральных субсидий, субвенций и дотаций. На 187 миллиардов запланированных доходов приходится 145 млрд безвозмездных поступлений от щедрых российских налогоплательщиков, которым некуда деньги девать. Ну, не на уборку же снега в Сургуте, в самом-то деле, их тратить.

Чечня уже давно «наш». Из 85 млрд доходов бюджета 73 млрд безвозмездные поступления от не купающихся даже — утопающих в роскоши россиян.

Приднестровье «наш». Практически половина населения обзавелась российскими паспортами, все пенсионеры обеспечены доплатами из российского бюджета, которые называются скромно — гуманитарной помощью. И газ там тоже наш. Бесплатный. Долг Приднестровья за его поставки Газпрому превышает 5 млрд долларов.

Южная Осетия «наш» до такой степени, что 90% ее жителей являются гражданами России, а государственный бюджет на 85% состоит из предоставляемых безвозмездно российских государственных средств. 7,5 миллиардов рублей в год.

Абхазия «наш». И половина абхазского бюджета тоже наша. Безвозмездно, то есть даром. Жители в подавляющем большинстве граждане России. 32 тысячи пенсионеров (из 240 тысяч населения) получают российскую пенсию.

Бездонная бочка ЛДНР «наша». Бензин, газ, нефть, наличные рубли, пенсии, засекреченный бюджет, не сомневайтесь, тоже безвозмездно состоящий из российских денег. «Минфин» ЛНР только и может промямлить о том, что и как расходует, откуда берет: «в 2018 доходы в бюджет составили 105,7 процента от плана, в то время как сумма расходов составила 97 процентов от проекта».

Кто еще?

Беларусь. Наша-ненаша, а 600 млн долларов на реструктуризацию невозвращенного российского же долга только в этом году получила.

Куба... В 2014-м году Владимир Путин списал ей долгов на 31 млрд, причем не рублей — долларов. В 2017-м еще 353 млн долой. А в 2019-м радостно объявили о программе обновления кубинских транспорта, энергетики и инфраструктуры, только железнодорожная часть которой обойдется России в два миллиарда долларов.

Венесуэла наша. И 17 миллиардов кредитов ей дадены, которые никто особо не собирается возвращать, и российские военные уже прибыли...

То, что Сирия наша, знают все. Ей и в 2005 году, в мирное тишайшее время, было списано 9,7 млрд долларов долга. Еще до всякого введения «ограниченного контингента» российских войск. А сейчас-то...

Естественно, во всех перечисленных «нашах» и речи не идет о сменяемости власти на честных свободных выборах, о правах и свободах граждан, независимом правосудии, свободе средств массовой информации, защите прав собственности, являющихся не только международными нормами Декларации прав человека, но и основой российского же конституционного строя. Русский мир, такой русский мир. Как высказался один профессор государственного управления по поводу всех этих нестыковок с Российской Конституцией: «И не думайте, что Конституцию читали только Вы один. При этом отрицать наличие вертикали власти бессмысленно, она существует де-факто, хотим мы этого или нет».

И вот, Ливия. Октябрь — новости о переброске российских «зеленых человечков» и вооружений. В ноябре очередная встреча фельдмаршала (хотел написать в кавычках, но это его официальное воинское звание) Хаффтара с Шойгу, на которой, судя по видео, распространенному ливийской стороной, почему-то присутствовал некто Евгений Пригожин. Видимо, лично решил накрыть стол дорогим гостям, бурная деятельность наемников частной военной компании «Вагнер» тут ни при чем. И никогда не догадаетесь, что на тех переговорах обсуждалось. Вопросы борьбы с международным терроризмом. Что ж еще? Прекрасно обкатанная на Сирии демагогия. Когда Россия объявила всю анти-асадовскую вооруженную оппозицию террористами и утюжила ее, не жалея ни бомб, ни ракет.

А тут еще на весну по соглашению всех сторон ливийского конфликта запланированы выборы Президента и Парламента... Промедление-то смерти подобно. Ну, наш фельдмаршал без кавычек при такой-то поддержке не мог поступить иначе. Пошел наступлением, конечно же, на до боли знакомых «международных террористов», засевших в Триполи. То есть правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. Наступление на супостатов началось аккурат в день прибытия в Триполи генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, прилетевшего в Ливию как раз для подготовки к конференции по установлению мира. Ничего не скажешь. Мощная оплеуха Организации объединенных наций. Но нам не привыкать. Старая добрая хрущевская еще кузькина мать.

Официально Россия, конечно же, тут снова ни при чем. Ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу, ни российские зеленые человечки, ни Пригожин с наемниками ЧВК «Вагнер», которых и вовсе не существует, потому что наемничество уголовно наказуемо. По какому-то необъяснимому стечению обстоятельств одна только российская государственная пропаганда ликует по поводу побед «фельдмаршала», одержанных над «международными террористами».

У меня в свете последних событий в Ливии только один вопрос. Когда они уже, наконец, подавятся?


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Сегодня в 10:28, просмотров: 375, комментариев: 8


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Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 10:53
А с каких денег финансируется все это?
Александр Мазурин Albert Leonov
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Сегодня в 11:31
"С" наших с вами бюджетных денег это все финансируется. Каких же еще? Или Владимир Путин на свою зарплату вместе с Шойгу закатывают очередной банкет на весь мир стоимостью в миллиарды долларов, продав дворцы на Рублевке, записанные на своих родственников и очень доверенных лиц? Никого, естественно, не спросив. А вы говорите, денег на уборку дорог и дворов не хватает...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:48
Вот кто Геббельса то начитался.

Александр, вам же говорил уже, сгоняйте в Лондон к россиянину Фридману и там пошукайте деньги россиян, включая жителей Крыма.

А если еще привезете Фридмана и в Сургут, то местные пацаны из СК с помощью метода прикладной дедукции быстро выявят сообщников Фридмана по расхищению российской собственности.

Правда, самому вам лучше в Сургуте не появляться, метод могут и к вам применить.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:58
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Александр Мазурин Сергей Б
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Сегодня в 12:12
А опухшего от российских бюджетных денег друга Путина миллиардера Ротенберга вы предлагаете не трогать? Ограничиться только другом Путина миллиардером Фридманом? И все это, пальцем не дотронувшись до самого Путина?
Albert Leonov Александр Мазурин
не нравится
Сегодня в 12:15
Вопрос: а как определить что они мои деньги?
Александр Мазурин Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 12:31
Если б вы были гражданином России, вы бы знали, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ - все граждане России. Что народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. В том числе распоряжается бюджетными средствами, для чего на всенародных выборах и избираются депутаты, которые принимают бюджеты разных уровней. Я уж не говорю о том, что "каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы", непосредственно формируя тем самым бюджет. Ответил я на ваш "хитрый" вопрос?
Александр Мазурин
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Сегодня в 12:44
Милый тролль, накручивающий минусы, ручки не устали?)
Александр Мазурин
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Сегодня в 13:00
Вижу, не устали

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