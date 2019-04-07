И снова о совместном имуществе супругов

Молодые вступают в брак, рожают бабушкам и дедушкам внуков, а те в свою очередь все вкладывают в лоно семьи. Дети покупают квартиру, деньгами участвуют родители, дети покупают машину, деньгами участвуют родители и так далее. А потом бац, первые у кого больший шок – это мама с папой, потому что дети решили развестись и начинают делить имущество, имущество в которое по сути вкладывались родители.

Самая частая ошибка родителей в том, что они дают денежные средства наличкой, которую по истечении нескольких лет в суде практически не докажешь. Хотите помогать своим детям и обеспечивать им безбедную и достойную жизнь, идите в банк и перечисляйте им денежные средства с назначением платежа, лучше указывать что «в дар ребенку», и платежку о перечислении денег сохраняйте у себя. А вдруг и вам придется обратиться к адвокату.

У родителей стоит квартира в центре города, зачем-то они начинают оформлять куплю-продажу этой квартиры между родителем и ребенком, писать расписки о передаче сыном папе или дочкой маме денежных средств. Стоп. Что вы сейчас делаете? Пройдет 5, 10 лет, детки решат все делить, а у них квартирка купленная в браке, пусть и у мамы с папой, но это уже совместно нажитое имущество и делится оно пополам. Родители бегут к адвокату, что делать, это же ведь по сути был договор дарения, сделка то была притворной, ребенок папе с мамой денег никаких не давал. А в суде будет нужно еще доказать, что сделка была притворной, и эта квартира не является совместно нажитой в браке. Хотите помочь ребенку с недвижимостью, оформляйте договором дарения, что будет исключать совместное имущество в браке.

И я бы рекомендовала всем парам избегать общедолевой собственности, ее очень сложно делить и договариваться. Редко, когда стороны обоюдно разводятся и без судов делят имущество.