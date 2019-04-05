​В Сургуте дольщики ЖК «Любимый» могут остаться без квартир

Более 25 семей в Сургуте могут потерять деньги, не получив крышу над головой. Дольщики строительной компании ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие» («ДЭП») считают, что застройщик так и не сдаст дом собственникам. По словам вкладчиков, больше года назад строительство дома № 2 в сургутском жилом комплексе «Любимый», расположенном в мкрн 31Б, остановилось. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказала представитель инициативной группы дома Надежда Силантьева.

Семья Надежды вложила деньги в строительство полтора года назад. «Спустя несколько месяцев строительная площадка опустела. С тех пор мы только и слышим от застройщика отговорки — иногда говорят, что техника на другом объекте, но чаще всего просто: «Денег нет». Сроки сдачи дома тоже переносятся. Мы заключали допсоглашение о компенсации — с декабря нашей семье должны были выплачивать по 30 тысяч рублей за задержку со сдачей дома. Мы не получили ни копейки», — пояснила Силантьева корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Также она отметила, что накануне разослала письма о текущей ситуации со строительством губернатору Югры Наталье Комаровой, начальнику отдела контроля и надзора за долевым строительством в Югре Сергею Слюняеву, а также директору «ДЕП» Андрею Копайгоре (владельцу холдинга «Югорская промышленная корпорация», в числе проектов которого, например, строительство ТЦ «Агора» и базы ОМОНа в Сургуте).

Инициативная группа дольщиков просит чиновников взять ситуацию на личный контроль и объяснить, когда жителям дома сдадут их квартиры. От застройщика вкладчики ждут отчеты о строительстве, финансировании и объяснения почему работы приостановлены.

В случае бездействия со стороны «ДЭП» в планах инициативной группы рассылка писем в прокуратуру и президенту России, а также организация санкционированных митингов и одиночных пикетов.

Дольщики также отметили, что в январе 2019 года на последнем собрании

директор строительной компании Андрей Копайгора заявил, что в четвертом квартале этого года дом №2 в ЖК «Любимый» будет сдан.

В офисе строительной компании специалисты комментировать ситуацию отказались. В адрес застройщика был направлен запрос.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС заверил, что ситуация касательно долевого строительства в ЖК «Любимый» под контролем администрации города и окружных властей.

«Мы еженедельно отправляем в югорское правительство отчеты о проделанной застройщиками работе по достраиванию домов. Разработаны и утверждены план-графики, в соответствии с которыми застройщик должен был запустить работу на строительной площадке с 1 апреля — они приступили. В понедельник мы были на объекте — работники «ДЭПа» вышли, но не масштабно, конечно. Сейчас они работают над внутренними перегородками», — отметил Валгушкин.

Объясняя ситуацию, Валгушкин сказал, что в законодательстве, связанном с долевым строительством, произошли изменения, из-за чего во многих строительных компаниях начались финансовые проблемы. «И «Северстрой», и «ДЭП», строящие жилой комплекс, сейчас работают с банками, ожидая финансирования для окончания строительных работ», — заявил чиновник.

«Если банки отреагируют и выделят деньги в середине мая — у застройщика есть все шансы уложиться в планируемые сроки. В начале третьего квартала 2019 года можно будет вызывать комиссию жилстройнадзора для подготовки заключения и сдачи объекта. Четвертый квартал этого года — вполне реальный срок, названный застройщиком с запасом времени», — дополнил Валгушкин.

Примечательно, что 17 августа

в Ханты-Мансийске пройдет суд по делу о банкротстве холдинга «Югорская промышленная корпорация» («ЮПК»), в который входит и строительная компания «ДЭП».

Это связанно с догами компании — инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту подала иск в арбитражный суд в ноябре прошлого года, однако дата рассмотрения дела переносилась. «От должника поступило ходатайство об отложении судебного заседания на более поздний срок для уточнения задолженности», — сообщается в актах электронного дела.

«Налоговая служба требует признать компанию банкротом и включить в реестр требований кредиторов в составе второй очереди задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 14,1 млн рублей, в составе третьей очереди - суммы недоимки в размере 13,5 млн рублей и пени в размере 1,6 млн рублей», — заявили корреспонденту СИА-ПРЕСС сотрудники арбитражного суда.

Получается, что сумма долга «ЮПК» достигает почти 30 млн рублей.

Однако замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута призвал дольщиков сохранять спокойствие в данной ситуации — в случае если холдинг признают несостоятельным, это не должно повлиять на ход строительства.

«Даже если «ЮПК» признают банкротом — процесс не затронет строительство. Банкротство холдинга не ликвидирует юридическое лицо «ДЭП» — работа продолжится. Мы будет прорабатывать вопросы с банками, чтобы обманутых дольщиков не появилось», — заявил Юрий Валгушкин.

В правительстве Югры пообещали прокомментировать ситуацию с сургутскими дольщиками через письменный запрос.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.