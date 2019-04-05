​Виктор Шендерович: «Я долго не хотел смотреть интервью Петрова и Боширова на Russia Today. Но потом посмотрел и написал пьесу»

— У меня не было цели разбежаться и снова пнуть Путина в живот, – говорит Виктор Шендерович, автор пьесы «To see Salisbury» («Увидеть Солсбери»), постановка которой с успехом прошла в Лондоне в минувшие выходные.

Шендерович написал пьесу сразу после известных событий прошлого года в Солсбери, а точнее после интервью Боширова и Петрова телеканалу RussiaToday.

Известный театральный режиссер белорусского происхождения давно живущий в Лондоне Владимир Щербань решил поставить пьесу двумя актерскими составами и на двух языках – русском и английском. Обе премьеры с успехом прошли в минувшие субботу и воскресенья в The Playground Theatreв Лондоне. На премьере побывала наш европейский корреспондент Елена Ерушина, и вот как ответил на вопрос СИА-ПРЕСС – видит ли автор будущее своей пьесы на российской сцене и как родилась идея пьесы – Виктор Шендерович.

Самый главный вопрос спектакля – вопрос о национальной самоидентификации, кто мы, какова наша миссия, зачем мы делаем то, что делаем – оказался одинаково актуален как для российского так и для британского зрителя. Режиссер аккуратно старался сохранить авторский текст Шендеровича, переводя его на английский и заменяя художественные метафоры понятные любому россиянину – образ Родины-матери, музыку Таривердиева, стихи Пушкина, на метафоры, понятные в Британии.

Трудно ли было работать сразу с двумя составами и двумя версиями текста пьесы (для русского и британского зрителя), чем разнятся версии спектакля – рассказывает режиссер, один из основателей Свободного театра, Владимир Щербань.

Виктор Шендерович признался, что ему самому режиссерское прочтение понравилось, очевидно понравилось оно и зрителям, билеты на все четыре спектакля было проданы несмотря на достаточно высокую цену от 35 до 48 британских фунтов.