Перевод подразделений городской администрации в здание на Гагарина, 11 с самого начала был нецелесообразен

Во время мартовской рабочей сессии городской думы стало известно, что администрация Сургута планирует перенести часть своих подразделений в гостиницу «Кедр» и в здание на улице Маяковского, 15. В последнем до 2014 года находился департамент городского хозяйства, однако постройка была признана аварийной и оттуда сотрудников перевели в арендуемое здание на улице Гагарина, 11. Сейчас администрация города считает, что здание можно отремонтировать, восстановив несущие конструкции за 20,5 миллиона рублей. В то же время полная реконструкция обойдется в 200 миллионов рублей. О том, насколько целесообразно снова переносить подразделения администрации корреспондент спросил у заместителя председателя городской думы Артема Кириленко.

Что касается здания на Маяковского, 15, то там сумма ремонта конечно впечатляющая – 200 миллионов рублей на полную реконструкцию. Туда предлагают перевести единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), которая сейчас располагается в арендуемом помещении. Там же планируют разместить управление информационных технологий и связи (УИТС), которое находится в помещении, требующем ремонта. Тут вопрос экономической выгоды. Нужно подсчитать, и если действительно ремонт нужен такой, какой они заявляют – 50 тысяч рублей за квадратный метр, то, простите меня, дешевле новое здание построить за такую цену.

Перепрофилирование гостиницы – это мое предложение, которое я сделал еще года два назад. Администрация проработала этот вопрос и оказалось, что это будет эффективным решением. Сначала предполагалось, что в «Кедр» переедут службы из арендуемых помещений. Но сейчас переиграли и хотят перевести в гостиницу дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Сейчас они размещаются в муниципальном помещении, но его легко сдать в аренду той же управляющей компании ДЕЗ ВЖР. Плюс в гостиницу переведут подразделение с базы на Андреевском заезде, а саму базу можно будет продать за ненадобностью.

По поводу переезда в здание на Гагарина, 11. Возможно он был нецелесообразен. Нам сейчас говорят, что восстановление несущих конструкций здания на Маяковского, 15 будет стоит почти 21 миллион рублей. Лучше было бы вложить эти деньги тогда, чем платить за переезд и за аренду здания на Гагарина, 11 все это время. Но тогда заявляли, что постройка на Маяковского якобы не пригодна для ремонта. У нас как-то так последнее время получается, что то, что было невозможно достроить, вдруг чудом становится возможно завершить. Сейчас, судя по всему такая же история происходит со зданием морга.