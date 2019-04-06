«Зеленый шум»: настоящие будущие звезды

«Зеленый шум» — это потому что выступают «зеленые»: так в шутку можно охарактеризовать идею молодежного фестиваля, который в Сургутской филармонии проходит ныне уже в седьмой раз. Ну, что сказать — зеленые-то зеленые, но уровень мастерства этой молодежи неизменно повергает зрительный зал в состояние восторга, граничащего с ликованием, — в общем, душевный подъем на концертах гарантирован.

И дело тут не только в умилении: надо же, дети, а играют и поют как маститые профессионалы с внушительным стажем! «Зеленый шум» — это еще и прекрасная возможность застать будущих безусловных звезд на взлете: восхититься, погреться в лучах светлого таланта — и спустя несколько лет где-нибудь в приличном обществе щегольнуть: «Александр Рамм? Да, помню, выступал у нас в Сургуте. Люка Дебарг? Да-да, как же, давно знаем этого молодого человека, любим и восхищаемся». Таких имен за шесть лет «Шум» собрал уже приличное множество, и седьмой фестиваль к ним прибавит еще несколько.

Уверен: среди них будут и солисты ансамбля «Премьера», и юные звезды вокального отделения знаменитой Мерзляковки — Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского, которые мастерством и обаянием взяли Сургут, сыграв программу «Странствия Музы».

Странствия — не немые: по словам президента фестиваля Екатерины Мечетиной, представившей коллектив, в этом году после некоторого перерыва на «Зеленом шуме» снова можно услышать классический оперный вокал. Виртуозность исполнения продемонстрировали в произведениях Моцарта (сценам из опер «Волшебная флейта» и «Свадьба Фигаро» было отдано все первое отделение) и Россини (Фигаро в этот вечер был действительно тут и там — во втором отделении публика получила возможность сравнить венского и итальянского цирюльника). Зал покорили Валерий Макаров, Анастасия Рынгач, Ярослав Сапун, Вероника Бех, Владимир Болтенко, Анна Крихели и Никита Матвеев, представившие богатый спектр оперного вокала. Из них особо выделю Анну Крихели, изумительно, с кажущейся легкостью исполнившую сложнейшую арию Царицы Ночи, и Валерия Макарова, который благодаря естественной, природной артистичности уже сегодня может претендовать на звание большой звезды.

«Главное — в определенный момент не превратиться в Николая Баскова», — во время одного из выходов Валерия некстати подумалось мне, а в голове опять же некстати пронеслась одна из свежих «арий» натурального блондина: «Ну тогда угоща-айте!»

Чем не «Кушать подано»? Солисты Мерзляковки такой участи явно недостойны.

Дополнительно ансамбль «Премьера» сыграл несколько инструментальных композиций: ведущий вечера Сергей Шустицкий рассказал, что в названии кроется суть коллектива, у которого каждое выступление — премьерное. Однако мастерство артистов, ведомых художественным руководителем и дирижером Игорем Дроновым, точность и техничность исполнения вполне может заставить в этом усомниться. Сомневаться, впрочем, ни в чем не хотелось: достаточно было просто слушать музыку — с тем, чтобы к концу вечера с признательностью одарить не будущих, но уже настоящих звезд симфонической музыки овацией и запомнить их имена.