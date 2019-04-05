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​«Маленькая» жизнь

Внесение многоквартирных домов в программу капремонта, изменение маршрута «Паркона», эвакуация сотрудников департамента образования и новые урны – последние новости Сургута за минувшую неделю

Фото К. Шперлинг
Фото К. Шперлинг

Есть так называемая «большая» жизнь – политика, культура, спорт, экономика, все эти миллионы тонн, чемпионаты района и заседания Дум. А есть «маленькая» - квартира, двор, магазин, школа, урна. Про маленькую пишут заметно реже, а ведь там, если разобраться, мы проводим 95 процентов своего времени. Поэтому сегодня – о ней.

Капитальная новостройка

36 многоквартирных домов в Сургуте попали в окружную программу капремонта (кстати, именно из-за него в своих жировках многие сургутяне обнаружили кучу лишних отчислений, за которые Югорский фонд капремонта уже успел извиниться). Все бы ничего, если бы эти дома не были новостройками. То есть только построили – и сразу капремонт. Это говорит о качестве строительства, неработающих гарантийных обязательствах или о простом и понятном желании оприходовать средства? У меня паззл не складывается. Жильцы новостроек с капремонтом, расскажите о смысле происходящего!

Можно

В Сургуте из маршрута «Паркона» убрали двор арендного дома по улице Захарова, 12. Теперь у жильцов должно пропасть чувство, что вместе с арендой жилья они подрядились оплачивать парковку в собственном дворе. Там было весело: во дворе парковаться нельзя, подземный паркинг закрыт, вынужденных «стояльцев» периодически накрывал «Паркон». Прямо мечта блогера Варламова, о котором позже. Власти, впрочем, сжалились и временно убрали двор из маршрута «Паркона» – если парковаться нельзя, но негде, то можно. До открытия подземного автохранилища.

Даешь третью полосу

Теперь два слова про городской трафик – городские власти отреагировали на обращение сургутянина Евгения Заклунного по поводу организации движения на перекрестке Энгельса-Энергетиков в Сургуте. Там вечная пробка со стороны ул. Гагарина-Республики, поскольку движение прямо, в сторону Университетской, осуществляется всего с одной полосы. Ответ прост: ничего менять не будем, потому что было еще хуже. Хм. А ведь решение напрашивается само собой: надо просто чуть потесниться и устроить три полосы движения по Энгельса вместо двух. Место под нелишнюю полосу выкроить вполне возможно, в том числе за счет «поджатия» встречного направления. Тем более что граждане там и без того устраивают дополнительную полосу, пытаясь вклиниться в нужный поток, и с учетом того, что за перекрестком уже сейчас работают как раз три полосы. В общем, нужно перерисовать разметку и сделать движение прямо в два потока. Это так сложно?

Подгорело

В департаменте образования Сургута случился легкий кипиш из-за подгоревшего обеда: сработала сигнализация, примчались пожарные, три сотни сотрудников эвакуировали. Во-первых, зачет МЧС. Во-вторых, – кто-то остался без обеда. Ну, хоть в интернете на еду можно посмотреть – с 1 апреля сургутские школы должны выкладывать фото еды из столовых на своих сайтах, дабы родители имели возможность «оценить рацион не из рассказа ребенка, а из реалий». Я ради любопытства зашел на пару школьных сайтов. Найти фотографии завтраков и обедов оказалось сложно, но все же выполнимо. Школы публикуют меню, пусть и не всегда оперативно.

Дизайн в урну

А мэр Сургута Вадим Шувалов выбирает дизайн урн – и горожан призывает в советчики. На что горожане ему справедливо отвечают: сначала очистите существующие. Что ж, придется, видимо опираться на компетентное мнение Ильи Варламова, который приедет в Сургут в апреле, дабы прогуляться с нашим мэром в рамках БДСМ. Тему вокзала, которая задела Илью за живое, придется забыть – уже объявлен тендер, паровоз ушел. Остается обсудить перспективы строительства в Сургуте трамвая, посетовать на повсеместные парковки, повздыхать над дизайном городской среды и вот урны повыбирать. Лично я склоняюсь к первому варианту, крышечка необходима – чтобы ветром мусор не разносило.

Налетай, подешевело!

Ну и на последок – ура, товарищи! Проезд в городском транспорте Сургута подешевел до 25 рублей (автобусы №8, 21, 45 и 47). Спасибо городскому бюджету за субсидию в 75 млн. Делим 75 млн на 15 руб (до снижения билет стоил 40 руб) и получаем 5 млн субсидированных поездок! Это каждому жителю города можно примерно 13 раз на автобусе прокатиться частично за счет казны. Я бы просто так катался, из вредности. Или купил бы билет, а сам бы не поехал. Как лучше сэкономить?


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Сегодня в 16:05, просмотров: 178, комментариев: 0


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