Им тут скучно

Передвигаясь по город, обращаю внимание на места, где собираются подростки. Итог не особо утешительный: торговые центры, забегаловки с фастфудом, подъезды. К этому списку можно добавить еще городские долгострои (помните прошлогоднюю статью про недоделанное здание сургутского морга?). Давайте начистоту: в Сургуте довольно скучно, особенно для подростков.

За стахановским строительством спортивных центров-бассейнов-кванториумов-школ как-то забылось, что у подростков, помимо учебы-секций-кружков есть еще и свое личное время. Проводят они его по-разному, и вот здесь многое зависит от того, какой выбор им предоставлен. Если кроме скудного набора досуга – потусить в закусочной, на стройке, в торговом центре – больше ничего нет, то не стоит удивляться, что многие предпочтут тупить в компьютер и мечтать уехать в другие города, где куда больше свободы.

В ответ на это, конечно, можно сказать: «Мы в детстве тоже тусовались на стройках и ничего, не жаловались». Да, так и есть. Только это означает, что ситуация ничуть не улучшилась. Торчать после школы в подъезде, потому что пойти больше некуда – это не нормально. И это вновь подводит нас к разговорам о развитии городской среды, которые велись на пресловутых урбанистских форумах, проходивших в Сургуте. Сейчас дискуссия заглохла вместе с форумами, но проблемы никуда не делись. Мы по-прежнему готовы обсуждать гигантоманские проекты городского «ядра» и музея за пару-тройку миллиардов рублей, но когда речь заходит о комплексном улучшении городской среды, то общественность тушуется. Потому что не получается выстроить систему. Это как с велодорожками. Можно влепить такую посреди города и сделать ее как в лучших домах Европы. Только это будет пустая трата денег. Потому что должна быть единая и понятная схема передвижения велосипедов в городе, а не одна несчастная велодорожка. То же самое касается любой другой сферы развития города, в том числе и отдыха для подростков. Может открою секрет, но им не нужен досуг взрослых дядек, у них свои интересы.

Ситуация вроде начинает меняться. Недавно в микрорайон ПИКС жители предложили сделать крытый спортивный комплекс для любителей скейтбордов, велосипедов, роликов, самокатов. Предложение хорошее, другое дело, если и здесь возобладает формальный поход (чужих не пущать, вход по билетам, кататься только с тренером и так далее), то благое начинание обернется пшиком. Потому что скейт-парки (а это по сути он и есть) для подростков – это не столько место, где можно покататься, сколько точка притяжения и социализации. Комплекс может быть небольшим, главное, чтобы он был не один на весь город. Киберспортивные турниры в Сургуте проводятся в торговых центрах (это, мягко говоря, неудобно для всех), хотя пара маленьких специализированных арен могла бы снять все проблемы. Жители жалуются, что стены домов исписаны граффити? Дайте уличным художникам с десятка-полтора точек в городе, где они могут безбоязненно работать. Список вариантов молодежного досуга можно продолжать. Только это все нужно делать системно. А то Сургут так и утонет в скуке.