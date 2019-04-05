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Им тут скучно

Торчать после школы в подъезде, потому что пойти больше некуда – это ненормально

Передвигаясь по город, обращаю внимание на места, где собираются подростки. Итог не особо утешительный: торговые центры, забегаловки с фастфудом, подъезды. К этому списку можно добавить еще городские долгострои (помните прошлогоднюю статью про недоделанное здание сургутского морга?). Давайте начистоту: в Сургуте довольно скучно, особенно для подростков.

За стахановским строительством спортивных центров-бассейнов-кванториумов-школ как-то забылось, что у подростков, помимо учебы-секций-кружков есть еще и свое личное время. Проводят они его по-разному, и вот здесь многое зависит от того, какой выбор им предоставлен. Если кроме скудного набора досуга – потусить в закусочной, на стройке, в торговом центре – больше ничего нет, то не стоит удивляться, что многие предпочтут тупить в компьютер и мечтать уехать в другие города, где куда больше свободы.

В ответ на это, конечно, можно сказать: «Мы в детстве тоже тусовались на стройках и ничего, не жаловались». Да, так и есть. Только это означает, что ситуация ничуть не улучшилась. Торчать после школы в подъезде, потому что пойти больше некуда – это не нормально. И это вновь подводит нас к разговорам о развитии городской среды, которые велись на пресловутых урбанистских форумах, проходивших в Сургуте. Сейчас дискуссия заглохла вместе с форумами, но проблемы никуда не делись. Мы по-прежнему готовы обсуждать гигантоманские проекты городского «ядра» и музея за пару-тройку миллиардов рублей, но когда речь заходит о комплексном улучшении городской среды, то общественность тушуется. Потому что не получается выстроить систему. Это как с велодорожками. Можно влепить такую посреди города и сделать ее как в лучших домах Европы. Только это будет пустая трата денег. Потому что должна быть единая и понятная схема передвижения велосипедов в городе, а не одна несчастная велодорожка. То же самое касается любой другой сферы развития города, в том числе и отдыха для подростков. Может открою секрет, но им не нужен досуг взрослых дядек, у них свои интересы.

Ситуация вроде начинает меняться. Недавно в микрорайон ПИКС жители предложили сделать крытый спортивный комплекс для любителей скейтбордов, велосипедов, роликов, самокатов. Предложение хорошее, другое дело, если и здесь возобладает формальный поход (чужих не пущать, вход по билетам, кататься только с тренером и так далее), то благое начинание обернется пшиком. Потому что скейт-парки (а это по сути он и есть) для подростков – это не столько место, где можно покататься, сколько точка притяжения и социализации. Комплекс может быть небольшим, главное, чтобы он был не один на весь город. Киберспортивные турниры в Сургуте проводятся в торговых центрах (это, мягко говоря, неудобно для всех), хотя пара маленьких специализированных арен могла бы снять все проблемы. Жители жалуются, что стены домов исписаны граффити? Дайте уличным художникам с десятка-полтора точек в городе, где они могут безбоязненно работать. Список вариантов молодежного досуга можно продолжать. Только это все нужно делать системно. А то Сургут так и утонет в скуке.


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05 апреля в 07:45, просмотров: 1574, комментариев: 11


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Комментарии:
Швондер
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05 апреля в 08:09
Как отец-героин скажу: школа-дом-иняз-уроки на завтра - и всё. День кончился. Летом - в деревню.
Какая скука? Скучно тем кому нечего учить читать и совершенствоваться. Все разговоры о полезном убиении времени у школотронов - это ляля, демагогия и оправдание лентяев и тунеядцев.
Мудрец
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05 апреля в 08:29
Тут многое от родителей зависит. Если они поощряют любые интересы ребенка, любое его хобби - всё будет нормально. А не пытаться переложить это на школу, на чужого дядю, на мэра города и т.д., чем грешат очень многие родители. Я у своего поощрял любые интересы и начинания: хочешь такой спорт? пожалуйста? хочешь другой спорт? пожалуйста! Хочешь моделирование ? Пожалуйста? Коллекционирование? да без проблем! В итоге сын постоянно был чем-то занят) Постоянно развивался. Расширял кругозор и эрудицию. В итоге, нормально развился) Я всеё его детство придерживался принципа -чем бы дитя не тешилось, лишь бы с пивом по подъездам не торчало))
Dochimacho
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05 апреля в 09:09
Да, кем родители занимаются, тому не скучно. В школах сегодня нагрузка большая, нет времени на расслабон. Но, точки притяжения нужны не только для подростков, но и для сургутян всех возрастов. Пенсионеры наши, к примеру, только дачами и живут. Зимой им тоска редкостная (кто внуками не озабочен особенно). В Сургуте нет проектов по социализации горожан. Церкви разные только что.
Моби
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05 апреля в 09:48
Всем плюсанул
Моби
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05 апреля в 09:52
«Дайте уличным художникам с десятка-полтора точек в городе, где они могут безбоязненно работать. «- Артем, вроде не старый, а мыслишь как пузатые дяди из всяких там департаментов - граффити это культура свободы, никогда уличных художников не интересовало мнение всяких-там чиновников. Они не будут принципиально рисовать там, где укажет какая-то там тетя с начесанной челкой из администрации
Моби
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05 апреля в 09:56
Да, в городе нет инфраструктуры для пОдростков, но тем не менее куча нормальных детей гоняют на великах, самокатах, ходят в школу рока, занимаются спортом и тд и тп. А в ТЦ торчат дети тех самых взрослых, что по выходным с тележкой с продуктами, шмотками и сидящими в них детьми сами часами шляются там.
Александр Моби
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05 апреля в 10:00
Граффити и уродские надписи на стенах это разные вещи. И их рисуют/пишут совершенно разные ментально люди
Albert Leonov Швондер
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05 апреля в 10:42
Как дважды отец-героин скажу: школа, танцы, спорзал, уроки, отбой!
Эмигрировать не собираются дети, потому не учат инЯз.
А если серьезно говорить, то празношатающиеся дети - это обычное явление и не только в Сургуте а повсеместно. Хоть что делай - им все будет не интересно.
Сергей Б
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05 апреля в 11:19
Нормально получается, если Швондера с Альбертом совместить: школа-дом-иняз-уроки-спортзал-танцы (для девочек).
Швондер
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05 апреля в 11:40
Не, мои не скрепанутые, они готовятся эмигрировать
Будулай Алмазов
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05 апреля в 13:34
Во все времена были дети, которых чем ни увлекай, а они выкрутятся и или на стойке, в парке или подъезде потусят. Эта категория людей, с возрастом, вынуждена ходить на работу, но после неё- только диван или застолье.

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