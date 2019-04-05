16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,5841   EUR  71,6593  

​В три слоя

Откуда в наших домах столько мусора

Фото pbs.twimg.com
Фото pbs.twimg.com

Зависла над мусорным ведром: КАК? Как я умудрилась в одиночку за два дня наполнить емкость объемом в 10 литров?

Вспомнила, что в эти дни были два похода в магазин с последующим разбором покупок. Этот процесс в последнее время больше напоминает конкурс на деревенской свадьбе «найди приз, замотанный в сорок слоев упаковки».

Сахар, соль, крупу, уже расфасованные в фабричные полиэтиленовые пакеты, на кассе укладывают в дополнительные мешочки. Рыба, колбаса, сыр, уложенные в пенопропиленовые кюветы и намертво запаянные в вакуумную упаковку – та же история, снова дополнительный мешочек на каждый товар. Пачка масла, пачка творога. Опять-таки каждой - свой отдельный мешок. Зачем? Мне с этими покупками не через три границы ехать, а всего от магазина до дома 150 метров пройти… С кондитеркой ситуация еще интереснее: коробочка, в ней – запаянный пластиковый мешок, внутри – пластиковая же ванночка-подложка, в которую уложены четыре пирожных, каждое снова запаянное в свою индивидуальную упаковку. Не многовато ли будет? И это на фоне мусорной реформы, когда нас со всех трибун призывают сокращать количество отходов.

Лично я давно уже хожу в магазин со своей хозяйственной сумкой. Готова сортировать мусор, выносить его в разные контейнеры (если бы они были), вот только самого мусора от этого меньше не станет. Более того – я согласна ходить в магазин за гречкой и рисом со своими холщовыми мешочками, как это во времена СССР делала мои бабушка и мама, и платить исключительно за крупу, а не за ее упаковку. Вот только в каком магазине мне ее так продадут?


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

05 апреля в 07:45, просмотров: 1538, комментариев: 9


QR код
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
05 апреля в 08:06
Этот аспект жизни каждого еще не был освещен полно.
Проблема в том что нам помогают генерировать мусор различный.
Один из способов красивая упаковка, потом надо еще и сроки хранения выдержать. Выигрывают все: производители упаковки , товаропроизводители...и мы конечно же. Но увеличивается потребление не только продуктов питания но и всех тех компонентов из чего состоит упаковка.
Раздельно собирать мусор возможно и надо, что бы не только больше перерабатывать но и облегчить жизнь тем кто будет утилизировать. Зачем строить сложные линии сортировки на заводах по переработке, когда можно просто законодательно заставить это делать граждан, естественно аргументировав: заботой об окружающей среде. Никому в голову не придет что это один из способов уменьшить затраты переработчиков на новые технологии и экономить на затратах
Dochimacho
не нравится
05 апреля в 08:59
это же сколько народа без дохода останется тогда. Да, с упаковкой мы впереди планеты всей.
Ю.Н.
не нравится
05 апреля в 09:31
Про мусор Горчев прелестно написал:

Кстати о стирке целлофановых пакетов как одной из самых живописных черт убогости т. н. «совка».

Да, действительно, у нас в семье в кухонном столе бережно хранились пять-шесть таких пакетов: один для покупки дрожжевого теста из домовой кухни, другой для фарша, остальные для разных сыпучих веществ.

Тогда ведь практически не было упакованых продуктов: масло, маргарин и подсолнечную халву привозили в магазин огромными кубами, крупы, макароны и сахар — мешками. Всё это нарезалось и развешивалось в кульки из самой скверной бумаги. Квалификация продавщицы состояла не в способности, стиснув от ненависти зубы, сказать покупателю «спасибо за покупку», а в умении ловко вертеть кульки. Сейчас этого уже вообще никто не умеет.

Да, про пакетики. Каждый пакетик после употребления бережно стирался и развешивался для сушки и так служил примерно полгода. Потом в целлофане начинались какие-то необратимые процессы распада и пакетик заменяли другим. Так что за год в мусор этих пакетиков выбрасывалось штук десять.

Что мы вообще тогда выбрасывали в мусор? О, я очень хорошо помню этот мусор — лет с семи я отвечал за вынос ведра к особой мусорной машине, которая ездила по всем дворам и выла при этом омерзительным голосом. Это означало, что хоккей прерывается и все бегут к зловонной этой машине вываливать зловонные свои вёдра. Вёдра были страшно тяжёлые, потому что внутри них была одна органика: картофельная кожура (в советской картошке на килограмм готового к употреблению продукта приходилось пять килограмм кожуры), шелуха и прочие очистки и огрызки. Помои, если по-простому.

И ещё мы сдавали обратно в магазин пустые бутылки, потому что сама бутылка часто стоила дороже, чем её содержимое.
Зато сейчас! Сейчас я, когда в городе, выношу на свалку красивые пластиковые бутылки из-под молока и пива, изящные разные упаковки, коробки, контейнеры и что там ещё придумала маркетинговая мысль. Всё лёгкое, чистое, ничего ниоткуда не течёт. И пох** мне, что там с ними дальше происходит.

А в деревне не пох**. В деревне вдруг выясняешь, что упаковки всегда больше, чем продукта у неё внутри. И красоту эту в печке не спалишь, потому что вся красота нарисована на пластике. И на огороде не сожжёшь, потому что ветер в сторону соседей — воняет. Да и если бы в другую сторону, то всё равно воняет. И куда её б*** девать? Те советские помои я вылил бы на компостную кучу и выросли бы на ней дивные тыквы. А сраные эти ламинированные коробки куда?

То есть, я это всё к тому, что может быть стирка целлофановых пакетов — это иногда не так уж и плохо.
Швондер
не нравится
05 апреля в 09:58
Ниче, товарищи, нас дедушка ведет семимильными шагами в совок. Скоро насладитесь по полной. Оторвав кило рожков в авоську
Сергей Б
не нравится
05 апреля в 10:46
Ну да, в советские времена у каждого порядошного гражданина в кармане авоська лежала типа сетка. Компактное приспособление для переноса груза с неограниченным весом.

Как-то в 70-е с пацанами на пикник лыжи навострили как положено в вино-водочный магазин зашли. Приобретенный товар сложили в сетку, из нее горлышки в разные стороны торчали. Шли по улице граждане оглядывались и завидовали. Я еще тогда подумал, что это стремно, все содержимое на всеобщее обозрение.
Сергей Б
не нравится
05 апреля в 11:05
Вот сейчас то да, по сравнению с рачительным советским бытом русская душа во всю ширь развернулась. Да и то, глупо экономить на упаковках, спичках и мусоре, когда у рубля такой люфт туда-сюда, что его ценность нереально даже на текущий момент определить. С такой точки зрения Россия в составе СССР была куда ближе к европейской культуре, чем сейчас. Сейчас больше напоминает одичавшие племена.

Вот тебе и мусор в три слоя.
Li_
не нравится
06 апреля в 14:29
"Вот только в каком магазине мне ее так продадут?" - в Тюмени есть такой экомаркет, так и называется "Пакета нет" - все на развес, приходишь со своей тарой. Загуглите, любопытная частная инициатива человека, неравнодушного к экологии своего города.
йося
не нравится
08 апреля в 17:56
А япошки из мусора острова строят и ничего
Сергей Б
не нравится
08 апреля в 18:15
...в три слоя.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В том-то и дело, что проект – для людей. Чтобы им было хорошо!

В том-то и дело, что проект – для людей. Чтобы им было хорошо!
Руководитель Творческого центра «Сойка» Кристина Серебрякова – о подъездах, социальных проектах, выдающихся художниках, людях и командной работе
Анастасия Айджанова Сегодня в 18:04
198 0
​Ремонты и котлеты

​Ремонты и котлеты
Итоги недели от обозревателя СИА-ПРЕСС Олега Владимирова
Олег Владимиров Сегодня в 17:47
218 0
Узнала о том, что я бизнесвумен, когда мне предложили погасить полмиллиона долгов по налогам

Узнала о том, что я бизнесвумен, когда мне предложили погасить полмиллиона долгов по налогам
Многодетная мама из Сургута Виктория Лунина — о том, как она без ведома стала «владелицей» пяти фирм в Москве и получила арест на автомобиль и банковские счета за кредиты, которые не брала
Виктория Лунина, сургутянка 05 июля в 12:02
586 0
​В какую службу обращаться, если встретил на улице потерявшегося пожилого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​В какую службу обращаться, если встретил на улице потерявшегося пожилого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Анастасия Семихатских 05 июля в 09:57
487 1
​Диакон Антоний: «Большинство участников общественных слушаний в Нижневартовске выступили за строительство храма»

​Диакон Антоний: «Большинство участников общественных слушаний в Нижневартовске выступили за строительство храма»
Представитель Ханты-Мансийской митрополии ответил на вопросы СИА-ПРЕСС о зреющем скандале вокруг новой церкви в столице Самотлора
Анастасия Якупова 05 июля в 09:30
1138 3
Любой может создать полезную для общества вещь

Любой может создать полезную для общества вещь
Студент СурГУ Савелий Сазонов – о проекте для слабовидящих, который получил федеральную поддержку
Алена Кожевова 05 июля в 08:49
378 0
Учимся защищать квартиру от воров на время отпуска: сигнализации, решетки, лайфхаки

Учимся защищать квартиру от воров на время отпуска: сигнализации, решетки, лайфхаки
Преступники могут подкладывать печенье под коврик (раздавят или нет), вешать на ручку двери рекламу или вкладывать в щель листовку, чтобы понять, входил ли кто-то в квартиру
Виктория Крюкова 04 июля в 18:14
719 0
​Бездомным собакам купят новые будки, для уборки за домашними — установят специальные урны

​Бездомным собакам купят новые будки, для уборки за домашними — установят специальные урны
Общественное движение «Дай лапу» рассказало, чего добилось за последние пару месяцев
Юлия Чапарова 04 июля в 16:05
662 1
Порядок прежде всего!

Порядок прежде всего!
При выездах на природу всегда тщательно убираю за собой мусор, в багажнике автомобиля для этого лежат прочные пакеты. И так делает все больше людей, и это здорово!
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 04 июля в 15:58
703 3
​В Югре будут развивать экспорт медуслуг. Разбираемся, что это даст нашему региону и медучреждениям в частности

​В Югре будут развивать экспорт медуслуг. Разбираемся, что это даст нашему региону и медучреждениям в частности
Из пяти пилотных площадок проекта, четыре находятся в Сургуте: Перинатальный центр, Окружной кардиодиспансер, Травматологическая больница и Сургутская ОКБ
Лилия Сулейманова 04 июля в 14:04
632 1
«Предприниматели Сургута не готовы брать подростков на работу — мало работают, много рисков»

«Предприниматели Сургута не готовы брать подростков на работу — мало работают, много рисков»
Начальник отдела молодежной политики администрации города Евгений Лаптев — о трудностях трудоустройства несовершеннолетних
Дарья Мантула 04 июля в 13:47
690 3
В Сургутском художественном музее проходит выставка работ Шишкина, Куинджи и Серова

В Сургутском художественном музее проходит выставка работ Шишкина, Куинджи и Серова
Юлия Чапарова 04 июля в 11:10
464 0
​Ирина Урванцева: «Показанные в фильме «Отвакцинированные» события не подтверждены документами, поэтому трудно назвать его документальным»

​Ирина Урванцева: «Показанные в фильме «Отвакцинированные» события не подтверждены документами, поэтому трудно назвать его документальным»
Главврач Окружного кардиоцентра — о киноленте «Vaxxed», которую рекламирует сургутский автобус, а также о работе с сомневающимися в прививках родителями в Югре
Анастасия Якупова 04 июля в 11:02
517 6
​Сургутянам дадут 25 миллионов рублей из бюджета на улучшение города. Как побороться за эти деньги и что на них можно сделать?

​Сургутянам дадут 25 миллионов рублей из бюджета на улучшение города. Как побороться за эти деньги и что на них можно сделать?
Анастасия Айджанова 03 июля в 15:51
796 1
Вот чего сургутяне на самом деле хотят, или, скорее, могут себе позволить: взять пивка, а может и водочки, и пить дома

Вот чего сургутяне на самом деле хотят, или, скорее, могут себе позволить: взять пивка, а может и водочки, и пить дома
Что странно: например, в той же Москве количество ресторанов и кафе за последние годы выросло кратно
Тарас Криштанович, предприниматель 03 июля в 12:38
1996 32
​Сургутяне получают подозрительные письма о поверке счетчиков. Как отличить настоящие извещения от поддельных?

​Сургутяне получают подозрительные письма о поверке счетчиков. Как отличить настоящие извещения от поддельных?
Анна Жильцова 03 июля в 11:51
543 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика