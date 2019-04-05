...в три слоя.

Зависла над мусорным ведром: КАК? Как я умудрилась в одиночку за два дня наполнить емкость объемом в 10 литров?
Вспомнила, что в эти дни были два похода в магазин с последующим разбором покупок. Этот процесс в последнее время больше напоминает конкурс на деревенской свадьбе «найди приз, замотанный в сорок слоев упаковки».
Сахар, соль, крупу, уже расфасованные в фабричные полиэтиленовые пакеты, на кассе укладывают в дополнительные мешочки. Рыба, колбаса, сыр, уложенные в пенопропиленовые кюветы и намертво запаянные в вакуумную упаковку – та же история, снова дополнительный мешочек на каждый товар. Пачка масла, пачка творога. Опять-таки каждой - свой отдельный мешок. Зачем? Мне с этими покупками не через три границы ехать, а всего от магазина до дома 150 метров пройти… С кондитеркой ситуация еще интереснее: коробочка, в ней – запаянный пластиковый мешок, внутри – пластиковая же ванночка-подложка, в которую уложены четыре пирожных, каждое снова запаянное в свою индивидуальную упаковку. Не многовато ли будет? И это на фоне мусорной реформы, когда нас со всех трибун призывают сокращать количество отходов.
Лично я давно уже хожу в магазин со своей хозяйственной сумкой. Готова сортировать мусор, выносить его в разные контейнеры (если бы они были), вот только самого мусора от этого меньше не станет. Более того – я согласна ходить в магазин за гречкой и рисом со своими холщовыми мешочками, как это во времена СССР делала мои бабушка и мама, и платить исключительно за крупу, а не за ее упаковку. Вот только в каком магазине мне ее так продадут?
Проблема в том что нам помогают генерировать мусор различный.
Один из способов красивая упаковка, потом надо еще и сроки хранения выдержать. Выигрывают все: производители упаковки , товаропроизводители...и мы конечно же. Но увеличивается потребление не только продуктов питания но и всех тех компонентов из чего состоит упаковка.
Раздельно собирать мусор возможно и надо, что бы не только больше перерабатывать но и облегчить жизнь тем кто будет утилизировать. Зачем строить сложные линии сортировки на заводах по переработке, когда можно просто законодательно заставить это делать граждан, естественно аргументировав: заботой об окружающей среде. Никому в голову не придет что это один из способов уменьшить затраты переработчиков на новые технологии и экономить на затратах