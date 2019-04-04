Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте в 2019 году // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Представляем вашему вниманию традиционный рейтинг СИА-ПРЕСС — десятка самых дорогих коттеджей, которые продаются в Сургуте в этом году.

Отметим, что по сравнению с прошлогодним топ-10, цены на этот вид жилья упали. Но несмотря на это, купить дом в Сургуте совсем за копейки не удастся.

В рейтинг вошли дома, находящиеся в черте Сургута (поселки типа «Кедровый» или «Лунный» в отборе не участвовали). Список составлен на основе данных с порталов avito.ru и domofond.ru.

Кстати, в этом году большую часть мест забрали коттеджи из «Долины нищих».

10 место. 23 млн рублей

Замыкает нашу десятку самых дорогих коттеджей, продающихся в Сургуте, трехэтажный таунхаус площадью 250 м² на Кайдалова, 4 («Долина нищих»).

Дом стоит на участке в две сотки. Продавец сообщает, что в доме установлен газовый котел, есть подогрев полов. На первом этаже встроенный гараж, прихожая, кабинет. На втором — кухня с гостиной, спальная комната. На третьем — две спальные комнаты. «На каждом этаже расположен санузел. На цокольном этаже бильярдная и сауна».

9 место. 25 млн рублей

За 25 млн рублей владелец планирует продать деревянный дом по улице Строителей (рядом со зданием Газпрома). Его площадь — 64.4 м², а участок — 7.8 соток.

Описание продавца: «На участке есть деревянный дом с парилкой и насаждениями. Дом полностью подходит для проживания. Сам участок идеально ровный, благодаря чему можно вести любую застройку». Водоснабжение централизованное, печное отопление, септик.

8 место. 26 млн рублей

Трехэтажный дом (401 м²) в поселке Черный Мыс на Зеленой улице стоит на участке 8 соток.

Продавец пишет, что дом на территории есть двухэтажная баня из сруба, гараж с электрическими подъемными воротами. «Дом очень теплый из керамзитоблока. Полы в доме теплые с подогревом». Имеются все городские коммуникации, участок огорожен забором из кирпича «с электрическими въездными воротами».

7 место. 27 млн рублей

Коттедж на Калиновой, 6, был в нашем прошлогоднем рейтинге, но на девятом месте. Цена продажи не изменилась.

Трехэтажный коттедж (300 м²) находится в «Долине нищих». В нем проведены городские коммуникации: вода, электричество, канализация, газ. Участок 9.5 соток.

Как отмечает продавец, «на участке есть зона летнего отдыха и просторная беседка с мангалом. Дом полностью готов для проживания: встроенная мебель, встроенный турбопылесос, теплые полы, в спальнях кондиционеры». Есть гараж на две машины с выходом из дома и сауна с комнатой отдыха.

6 место. 30 млн рублей

Еще один таунхаус из «Долины нищих» продается по адресу Тихий проезд, 3. В прошлом году этот дом также попал в наш рейтинг, и тоже на шестое место. Но цена за этот срок упала на пять миллионов.

Площадь четырехэтажного жилья — 342 м², участок две сотки. Продавец пишет, что в доме есть гараж на один автомобиль, бытовая комната, сауна и зона отдыха со встроенной барной стойкой, прихожая со встроенной мебелью, «кухня фабрики LUBE (Италия) со встроенной техникой SMEG», три спальни, гардеробная со встроенной системой хранения и так далее. На участке есть насаждения и беседка.

5 место. 38 млн рублей

В нашем прошлогоднем рейтинге коттедж на Счастливом проезде, 4 (коттеджный поселокза поликлиникой на Киртбая), стоял на позицию выше, и стоил 45 млн рублей. За год его цена упала на семь миллионов.

Площадь дома — 486.4 м². Участок 20 соток.

Помимо стандартного набора комнат тут есть гардероб, большая кухня с кладовой комнатой для продуктов, гостиная с камином на дровах, прачечная, зимний сад, финская сауна с бассейном, комната отдыха, теплый гараж (стоит отдельно от дома) на две машины, большая комната с санузлом для работников.

На участке есть хозпостройки и большая беседка с мангалом.

4 место. 45 млн рублей

Трехэтажный дом (314 м², 9 соток) продается… в «Долине нищих» на Садовом переулке.

На участке есть жилая мансарда, беседка и летняя кухня. В доме несколько спален, четыре санузла, три ванных комнаты и сауна.

3 место. 50 млн рублей

На улице Сиреневой (в коттеджном поселке за поликлиникой на Киртбая) за 50 млн рублей продается дом площадью 300 м².

Описание краткое: Современный ремонт. При продаже остается мебель и предметы интерьера, бытовая техника. На участке шесть соток есть хозпостройки и гараж.

2 место. 50 млн рублей

Как и в прошлом году, на втором месте нашего рейтинга с неизменившейся стоимостью расположился четырехэтажный кирпичный коттедж (410 м²) на участке в десять соток в Садовом переулке (опять «Долина нищих»).

В доме имеется бассейн с сауной и душевой, гараж, погреб, кухня, столовая-гостиная, каминная, кинозал, игровая комната для детей и так далее. «Дом полностью меблирован хорошей импортной мебелью, обставлен бытовой техникой (стиральная машина, плита и духовка Miele), везде телевизоры и кондиционеры. Оснащен системой видеонаблюдения». Вся мебель и бытовая техника при продаже остаются.

На участке есть деревянная беседка, печь-барбекю, качели, детская песочница.

1 место. 65 млн рублей

Лидером рейтинга в этом году стал коттедж, который попал на первую строчку и в прошлогоднем топе. Четырехэтажный кирпичный дом, площадью 448 м², стоящий на участке в 8.6 соток на набережной Ивана Кайдалова, 2/1 («Долина нищих») до сих пор продают за 65 млн рублей.

Продавец пишет, что дом построен по технологии термомур, из качественных дорогих материалов. Есть видеонаблюдение, сигнализация, охрана, зона барбекю, футбольное поле, стрит зона, выход к воде.

Для справки: в среднем снять коттедж в Сургуте на сутки обойдется в 10-12 тысяч рублей.

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Фото: avito.ru