​Депздрав Югры: судебное разбирательство с «ВИС Инфраструктура» не повлияет на строительство перинатального центра в Сургуте

На этой неделе появилась информация о том, что правительство Югры хочет отсудить у строителей перинатального центра в Сургуте 200 млн рублей. Региональный департамент здравоохранения предоставил СИА-ПРЕСС развернутый комментарий по этому поводу.

Направление исков в арбитражный суд Югры не повлияет на реализацию приоритетного проекта по строительству Центры охраны материнства и детства. Стороны выполнят все обязательства, которые возложены на них соглашением о государственно-частном партнерстве. И регион, и частный партнер – «ВИС Инфраструктура» – заинтересованы в том, чтобы этот важный и востребованный объект здравоохранения был запущен в срок.

Но в тоже же время департамент здравоохранения Югры, Служба жилищного и строительного надзора не могут не отреагировать на некоторое отклонение от нормы – в соглашении о партнерстве прописаны сроки выполнения работ, есть нарушения по их выполнению. Как распорядители бюджетных средств, региональные ведомства обязаны отреагировать. Решение таких вопросов в правовом поле, через обращение в арбитраж, – это единственно верная практика.

Строящийся Окружной центр охраны материнства и детства в Сургуте станет одним из передовых российских медицинских учреждений в области деторождения по своему оснащению, эргономичности и единственным в своем роде в регионах Крайнего Севера и районах, приравненных к ним. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства: в рамках соглашения частный партнер – Группа ВИС в лице ООО «ВИС Инфраструктура» – за счет собственных и заемных средств обеспечивает проектирование, строительство, оснащение и благоустройство территории будущего центра, а позже возьмет на себя обязательства и расходы по технической эксплуатации здания вплоть до 2025 года. По истечении этого срока объект будет передан в собственность региона.

Проектом предусмотрено более 1550 лечебных, диагностических, учебных, хозяйственных помещений. В новом перинатальном центре, в том числе, предусмотрены отделение репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО, симуляционно-тренинговый центр с родильным залом, операционными, залами реанимации и интенсивной терапии, более 50 специализированных кабинетов со смотровыми и лабораториями, зал лечебной физкультуры, кабинеты рефлексотерапии и озонотерапии, помещения подводного массажа, барозал, специально оборудованные помещения для кафедры акушерства и гинекологии. Оснащение центра включает 18 тысяч единиц оборудования, в том числе 6 тысяч единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, среди которого – комплексы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографические системы и аппараты неонатальной хирургии.