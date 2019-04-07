Ваш труд создает основу дальнейшего развития всей страны!

Дорогие земляки! Уважаемые геологи и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с одним из значимых для нашего района праздников – Днем геолога!

Профессию исследователя недр принято называть романтичной, но, – и вы знаете это лучше меня, – геология требует ещё и полной самоотдачи, терпения, выносливости, закалки и глубоких знаний. Труд геофизиков, геохимиков, геологов, – людей сильных и мужественных – создает основу дальнейшего развития как отдельных территорий, так и страны в целом.

Слова благодарности хочется сказать ветеранам геологии Сургутского района. Именно вы, дорогие ветераны, в сложных климатических и бытовых условиях, наперекор морозу, ветрам, топям и гнусу, заложили крепкий фундамент промышленного и экономического роста всей страны, определив и судьбу Сургутского района. Благодаря вашим усилиям, наш муниципалитет из малоизвестной «точки на карте» стал крупным индустриальным центром. Мы всегда будем помнить о трудовом подвиге геологов-первопроходцев, благодаря которому были открыты десятки югорских месторождений.

Спасибо за ваш труд, за преданность делу! Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего!