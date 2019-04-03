​Расскажите про закупки

Администрация Сургута провела электронный аукцион на 210 тысяч рублей. В закупке 34 объекта — сувениры из металла. Из них 24 миниатюры «Лис» стоимостью три тысячи рублей, и 10 мини-памятников основателям города по 13 тысяч рублей каждая. В этом лоте нет ничего примечательного — такие закупки проходят постоянно.

И, казалось бы, для бюджета экономической столицы Югры пара сотен тысяч рублей — это пшик. Но сколько таких закупок проводит правительство Сургута, Сургутского района, Югры, России? А главное — зачем?

Буквально, с 2014 года на сайте Госзакупок бюджетными учреждениями было проведено около полутора тысяч аукционов только на поставку сувениров. Стоимость контрактов варьируются от пяти тысяч до трех миллионов рублей. За годы копится нехилая сумма.

Дело не в деньгах — для хороших подарков их не жалко (в разумных пределах). Дело в подходе: неужто все, что мы можем предложить в качестве сувенира для гостей города или важных горожан — это кондовые увесистые гири в виде памятника основателям города или что-то вроде? Нельзя ли пойти вперед и дарить что-то менее официозное и стандартное — от кедровых орехов и семги до полетов над Сургутом и окрестностями на самолете малой авиации.

Так и город в глазах получателей подарков будет выглядеть свежо и весело, и, авось, бюджетные деньги сэкономятся.