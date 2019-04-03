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​Убрать нельзя оставить

Я люблю парадоксы – они многое высвечивают. Вот, например, взять уборку снега. Едва ли не в каждом четвертом сургутском дворе после соответствующих проверок были обнаружены снежные «излишки». Беда и с полигонами – их попросту нет, есть только площадки временного складирования, которые регулярно получают мзды от контролирующих органов.

Но в целом, как выясняется, снег в Сургуте убирается едва ли не лучше всех в России. Во всяком случае, интернет-ресурс Domofond.ru еще в феврале поставил наш город на первое место в соответствующем рейтинге. Можно спорить о репрезентативности (в опросе участвовало около четырех тыс. жителей страны) и справедливости оценочного подхода, но факт остается фактом – сами сургутяне выдали второй после Хабаровска процент (27%) положительных отзывов, который в сочетании с самым низким процентом отзывов отрицательных (13%) вывел наш город в лидеры.

На втором месте Хабаровск, на третьем Тюмень. Хуже всего снег убирают в центральной России – в Орле, Воронеже, Ярославле.

Чем объясняется сей парадокс?

Во-первых, давайте признаем, что уборкой снега в Сургуте все-таки занимаются. Порой на грани возможного, виртуозно обходя припаркованное во дворах автостада. Иногда виртуозности не хватает – вплоть до того, что под колесами уборочной техники гибнут люди. Но город, по большому счету, живет и дышит. Что касается уличного паводка, то тут вопросы не столько к уборке снега, сколько к ливневой канализации, которая стабильно, из года в год создает запруды в одних и тех же местах.

И да, про площадки и полигоны – если бы городские улицы посыпали не солью с реагентами, а гранитной крошкой, то такой снег можно было бы «хоронить» прямо в русле той же Оби. Так, кстати, в Скандинавии поступают – посыпают крошкой и сваливают – не в Обь, конечно, а в местные экологически чистые водоемы, порой прямо в море. Если посчитать стоимость крошки и стоимость содержания полигонов – можно прийти к любопытным выводам.

То есть снег в Сургуте – неидеально, кое-как и с выдачей пиар-лопат – но убирают. При этом в остальной России, и это во-вторых, дела обстоят еще хуже. Даже в Тюмени, признанном очаге благоустройства – есть проблемы. Что касается центральной России, то там никаких рейтингов не надо, достаточно беглого визуального осмотра. Спасает то, что снега там выпадает меньше, и тает он быстрее.

В этом, кстати, одна из причин запущенности ситуации. Снег в центральной России – лишь досадное недоразумение. Если его не убирать, он не завалит подъезды и не засыплет дома под крышу, автомобили худо-бедно раскатывают колею на дорогах, а грязные сугробы вдоль улиц вообще никого не смущают. Поэтому подход по принципу «само отвалится» вполне себе живуч – и в плане экономии средств, и в плане менталитета. Замечу, что мы не говорим о Москве, это отдельная планета.

Ну и, собственно, на уборку снега действительно тупо нет денег. Их, признаться, в коммуналке большинства российских городов нет практически ни на что. Максимум – попытки поддержать в рабочем состоянии ветхозаветную инфраструктуру. Население вынужденно копит долги (сначала поесть и заплатить за ипотеку, коммуналка потом), в бюджетах – дыры. Сургут на этом фоне выглядит едва ли не пресловутым оазисом благополучия.

Так что, скорее всего, не мы такие красивые, просто у остальных все еще грустней. В следующий раз при виде почерневшей горы снега утешайте себя этой мыслью.

Читайте также предыдущий блог Олега Владимирова о скором приезде блогера Ильи Варломова в Сургут на запись проекта БДСМ с главой Вадимом Шуваловым.

Еще по этой теме читайте блог Лилии Сулеймановой о качестве уборки снега на конкретно взятой территории в Сургуте.

Если вы хотите вспомнить историю о том, как глава Сургута Вадим Шувалов вручал директору департамента городского хозяйства Роману Богачу лопату с требованием лично убирать снег — прочитайте еще раз блог Сергея Глинских на эту тему.


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Сегодня в 17:51, просмотров: 218, комментариев: 6


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 18:18
"Во всяком случае, интернет-ресурс еще в феврале поставил наш город на первое место в соответствующем рейтинге." - начнем с того, что там рейтинг строится не по опросам специалистов, а по опросам жителей - но "каждый кулик своё болото хвалит", да и многие и не видели КАК бывает по-нормальному. На том же домофонде жители сургута и ЖКХ довольны, хотя ни в одном дворе (кроме, разумеется пары современных) нет нормальных мусорных баков, люди думают, что эти железные баки с разлетающимся мусором - нормально для 2019 года.
Или общественным транспортом тоже довольны - а чо, напиши в любом городском паблике, что маршрутки зло, сразу заклюют.
Так что это оччень не объективно.
Моби
не нравится
Сегодня в 18:19
Про сравнение - объективно могу сравнивать Сургут и Воронеж - одинаково отвратительно убирают, что дороги, что тротуары.
Моби
не нравится
Сегодня в 18:21
"Ну и, собственно, на уборку снега действительно тупо нет денег. Их, признаться, в коммуналке большинства российских городов нет практически ни на что. Максимум – попытки поддержать в рабочем состоянии ветхозаветную инфраструктуру. Население вынужденно копит долги (сначала поесть и заплатить за ипотеку, коммуналка потом), в бюджетах – дыры. Сургут на этом фоне выглядит едва ли не пресловутым оазисом благополучия." - что в сургуте, что в воронеже - те же камазы оранжевые, те же МТЗ-82 с лопатами.
Моби
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Сегодня в 18:24
"То есть снег в Сургуте – неидеально, кое-как и с выдачей пиар-лопат – но убирают. При этом в остальной России, и это во-вторых, дела обстоят еще хуже. " - вот это вот нездорово, когда вместо того, чтобы требовать лучшего, говорят, а вон, там вообще плохо.

444
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Сегодня в 18:33
Как денег нет? Профицит бюджета под триллион, хватает на "цирконы", арматы, ЛДНР-Крым-Сирию-Осетию-приднестровье. Даже на Венесуэлу деньги имеются. А на российские города не хватает? Ничему советская история не научила? Когда в российских городах еда по талонам была, зато в республиках и странах варшавского договора все ок, и всем голодранцам миллиарды без счета и возврата направо и налево по миру разбрасывали. Можем повторить?..
444
не нравится
Сегодня в 18:37
А Москва... После выступлений москвичей зимы 2011-12 года, когда Путин слезки лил, а вся остальная страна сидела, засунув кое-что кое-куда, о москвичах заботятся на высшем уровне. Не дай бог что не так, могут и скинуть его величество...

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