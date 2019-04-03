«Обязан ли работодатель ежемесячно платить работнику премию?»

Трудовой кодекс РФ не устанавливает обязательных требований о наличии у работодателя систем премирования, а также о выплате премии как обязательной ежемесячной.

Вместе с тем, если работодателем самостоятельно определена система премирования, то он обязан соблюдать закрепленный в ней порядок и условия выплаты премии.

При начислении премии работодателем могут быть закреплены условия ее полного лишения или снижения ее размера, например, в зависимости от наличия дисциплинарного проступка. Установление критериев для лишения премии или снижения ее размера относится к компетенции работодателя, за исключением случаев, когда, например, условия премирования определены в коллективном договоре, соглашении. Такой же порядок и в отношении установления размеров премии.

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