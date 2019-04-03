Не суй свой нос

Вчера на нашем портале был опубликован материал «У соседей постоянно плачет ребенок. Звонить в опеку или нет?»

Реакция на него в «мамских» группах в соцсетях последовала незамедлительная и, на удивление, абсолютно не такая, какую я ожидала.

Я думала, что родители, имея собственных детей, поддержат идею, что при подозрении на плохое обращение с ребенком нужно обращаться в органы опеки. Но таковых были единицы! Остальные, видимо, считают нормой системный крик матери на ребенка и его ответный ор, о которых шла речь в материале.

Мамочки, если ваше дите по любому поводу впадает в продолжительную истерику с диким криком — это не норма. Это пробел в воспитании или повод задуматься, а все ли в порядке с психикой и нервной системой малыша. А если вы каждый день не можете сдержаться и постоянно орете на ребенка — то вам надо как минимум пить «успокойку». Чтобы неравнодушные соседи не подумали, что пора бы звонить в опеку. А еще лучше — разберитесь в себе, дабы не гавкать на детей. Никакая усталость не дает вам право срываться на том, кто не может заставить вас замолчать или дать вам отпор.

Естественно, что сейчас я говорю именно о подозрительных и системных случаях. Я прекрасно отличаю, когда ребенок просто капризничает и поэтому плачет. Я понимаю, когда крик на ребенка — это единичный срыв, а не норма поведения. А еще я теперь понимаю, что большому количеству мам абсолютно наплевать, что их крик или плач ребенка доставляет неудобство соседям. Можете стучать в стенку или по батареям сколько угодно — этожеребенок.

Но я все равно призываю следовать наставлениям опеки: если есть подозрения — звоните! Даже если семья выглядит приличной на первый взгляд: родители не пьют, не наркоманы, работают — это совсем не означает, что все так хорошо. Вон в марте в Москве нашли девочку-маугли, ее мама у соседей тоже не вызывала подозрений.

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