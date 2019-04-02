​У соседей постоянно плачет ребенок. Звонить в опеку или нет? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Соседка каждый день кричит на двухлетнего ребенка, а тот плачет. Так может продолжаться все утро и весь вечер, потом я ухожу на работу и не знаю, что происходит днем. На замечания соседка не реагирует, говорит, что устает и не может сдержаться. Ее муж просто молчит и не вмешивается. Может, стоит вызвать опеку, пусть поговорят с ней? Могу я сделать это анонимно? И если не поможет, то стоит ли звонить еще?» Этот вопрос прислала в редакцию СИА-ПРЕСС наша читательница Ольга Некрасова.

Специалисты сургутского управления по опеке и попечительству реагируют на каждое сообщение, если в нем содержится информация о детях, чьи родители своими действиями/бездействиями создали угрозу жизни и здоровью детей. Или нарушили права ребенка на образование, труд, отдых, жилище и так далее.

Проверить условия проживания ребенка и его семьи после обращения орган опеки должен в течение трех дней. По результатам обследования составляется акт. При выявлении непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью, орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать его из семьи, но такие меры в Сургуте не практикуются уже много лет. Нерадивым родителям могут выписать штраф, но чаще всего с ними проводится профилактическая работа.

Специалисты управления отмечают, что сообщить о ситуации, которая может негативно повлиять на ребенка, — гражданский долг любого человека. При желании сделать это можно анонимно. Оставить обращение можно в устной или в письменной форме по адресу: проезд Советов, дом 4, кабинет 108. Либо по телефону 52-28-52. Также в России работает круглосуточный телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-200-01-22.

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