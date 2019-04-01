Попытка администрации Сургута через суд пустить с молотка автосалон KIA — не первое и не последнее подобное дело

На прошлой неделе стало известно, что администрация Сургута собирается через суд добиться изъятия автосалона KIA с его последующей продажей. Означает ли это, что и остальные подобные объекты можно будет принудительно выставить на торги? С этим вопросом СИА-ПРЕСС обратился к депутату сургутской думы и председателю Совета сургутской торгово-промышленной палаты Владимиру Болотову. Оказалось, что это далеко не первый подобный судебный процесс администрации города с предпринимателем.

Ситуация очень простая. В 2015 году с новой редакцией земельного кодекса ввели систему борьбы с объектами незавершенного строительства. Установили правило, что, если после двух сроков продления аренды земельного участка здание не введено эксплуатацию, происходит принудительная продажа объекта с торгов.

Тогда же, в 2015 году, мы получили жесточайший экономический кризис, когда взять кредит на застройку было невозможно. По существу, наказали тех бизнесменов, кто кредит взять не может и чей вины в этом нет. Не они же, в конце концов, спровоцировали экономический кризис. Но их сделали ответственными за достройку объектов в установленный срок. Никто не спрашивал, где им взять деньги, а вся банковская система в 2015-2016 году по сути умерла и не выдавала кредитов от слова совсем. Госкорпорации в расчет не берем.

Администрация Сургута идет по схеме «все объекты, которые не закончены в два срока, должны быть проданы с аукциона». Если человек не может ввести в эксплуатацию, то идет в суд, в котором доказывает, что он не мог это сделать по объективным причинам. Коррупции здесь меньше конечно, но процесс все более формализуется.

По поводу автосалона KIA – тут вопросы к его собственнику. Почему он не ввел в эксплуатацию, что там у него. Мы же всех деталей не знаем. Но в этой ситуации нет ничего удивительного. Таких судебных разбирательств уже больше десятка.