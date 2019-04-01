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​БДСМ с Шуваловым

К нам едет Илья Варламов – его принято называть «известным блогером», хотя, по факту – это целый персонифицированный бренд и настоящее конвергентное масс-медиа, на которое работает большая команда специалистов. В рамках своего относительно нового проекта на сервисе YouTube (запускается второй сезон) под игривым названием БДСМ (Большая Дорога С Мэром) Варламов прогуляется по Сургуту с Вадимом Шуваловым, дабы оценить городскую среду.

Апрель – не самый выгодный месяц для демонстрации сургутских городских прелестей, куда привлекательнее они выглядят замаскированными в зелень или сугроб, ну да может оно и к лучшему. Все, как говорится, на просвет. И мнение Варламова тем более любопытно, что он уже побывал в нашем городе – в 2015 году, написав традиционный для себя отчет в жанре «Плохой-хороший город». Мы, тогда, помнится, как-то отреагировали в «НГ», Варламов, в свою очередь, поржал над нашей реакцией… В общем, есть что вспомнить.

На этот раз Илью зацепила реконструкция сургутского железнодорожного вокзала, он довольно жестко прошелся по проекту, процитируем лишь два слова – «это ад». На что Вадим Шувалов в свойственной ему миролюбивой манере сослался на мнение горожан, выбравших именно этот проект, и заявил, что «готов пригласить Илью в гости». Особенно умилила в приглашении мысль о том, что Варламов «поможет найти решение более насущной проблемы, например, вопрос с парковками».

Напомню, что Варламов – идейный борец с городским автомобильным трафиком в целом и парковками в частности. По его хорошо всем известному мнению парковок должно быть катастрофически мало, и они должны быть хорошо платными, чтобы гражданам не повадно было выезжать в город на личном авто, загромождая общественное пространство. По центральным улицам должны прогуливаться пешеходы с собачками, шмыгать велосипедисты, а по самому центру должен катиться трамвай. Как-то так, вроде бы ничего не перепутал?

От зрелища сургутского загромождения блогеру может стать дурно, хотя он всякое повидал. На что рассчитывает Шувалов, прогуливаясь с Варламовым вдоль и между припаркованного транспорта? Может, это хитрый пиар-ход, чтобы запустить-таки программу очистки улиц от стихийных парковок?

Смотрите: с чудесной сургутской архитектурой никакой Варламов ничего поделать не сможет. И проект реконструкции того же вокзала – дело решенное, можно повздыхать, конечно, но не более того. Лучше к аэропорту присмотритесь, ему тоже скоро под реконструкцию вставать. Общественные пространства у нас худо-бедно будут (будут, да?) обустраиваться, есть соответствующая программа и финансирование вроде выбито. Про дворы я молчу. Что остается? Транспорт и парковки. Тут есть где развернуться, есть что порекомендовать, можно даже за проект обустройства взяться, на конкурсной, как водится, основе.

С учетом, разумеется, северной специфики – семь месяцев зима, морозы -50, велодорожки под метровым слоем снега. У вас есть решение проблемы? У меня или у вас, допустим, есть мысли, но кто их слушать станет. Поэтому очень интересно будет послушать Варламова, вдруг он знает. Вдруг он знает и скажет. Мэру придется прислушаться – сам в гости позвал, сам проблему обозначил, сам попросил помочь в решении проблемы. Отмахиваться будет как-то невежливо. В этой ловушке, невольно поставленной Шуваловым на самого себя, и кроется вся интрига предстоящего БДСМ.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 446, комментариев: 6


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Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:27
За казенный счет, чего не звать?!
Чай не со своего кармана, да и этот блогер тоже не мецена - даром не ездит никуда ... Вот и сошлись интересы: одному худо бедно пиар, другому - на кусочек хлеба насущного ... Только это надо все пану-голове, а нам простым крестьянам чего?! Очередной раз прочитать или услышать в каком сраче живем и все плохо-плохо-плохо?!
За это еще и денег отвалить . за правду матку надо...
Моби Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:42
Чушь не неси - у варламова открытая информация, на чем он зарабатывает и бюджетные деньги всяких там нефтескважинсков туда не входят.
Моби
не нравится
Сегодня в 16:48
"По центральным улицам должны прогуливаться пешеходы с собачками, шмыгать велосипедисты, а по самому центру должен катиться трамвай. Как-то так, вроде бы ничего не перепутал?" - к чему эта "ирония"? Разве это плохо? Чай любите в европке по городам в таких условиях прогуливаться в отпуске, почему Сургуту не быть таким?
Привычное нытье про зиму в полгода и морозы 50 (часто ли бывают?) - моветон. Всякие финляндии и норвегии в пример.
tdn Моби
не нравится
Сегодня в 17:17
Ну и какой смысл сравнивать богатую Финку и нищую Россию?
Моби tdn
не нравится
Сегодня в 17:22
????? в деньгах вопрос только? Что мешает тротуары сразу делать с пологими спусками? Деньги? Деньги помешали сделать правильно газон возле нового бассейна, чтобы грязь не текла на тротуар? Деньги мешают убрать автохламье с газонов?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:49
Да, шас Варламов приедет, расскажет как надо космическим кораблям бороздить просторы Сургута и тротуары станут пологими, газоны правильными и дамы с собачками будут на велосипедах шмыгать на перегонки с трамваями.

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