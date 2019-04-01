​У нас в семье были самые «нормальные» проблемы, в отличие от других пар

Сургутяне Виталий и Анастасия Еленские приняли участие в шоу «Хулиганы-2» телеканала «Пятница!». Корреспондент СИА-ПРЕСС встретился с ними после того, как ребята выбыли из проекта, и они рассказали нам, зачем пошли на шоу, как к появлению молодой семьи на экране отнеслись их близкие, удалось ли им сохранить отношения и многом другом.

Кстати, сургутяне планировали на проекте не просто побороться за главный приз — миллион рублей, но и избавить главу семьи от пагубных привычек. К сожалению, наши земляки выбыли из шоу после семи недель пребывания там.

Для справки: в проекте «Хулиганы» участвуют мужчины, чьи вторые половинки желают изменить отношения в паре из-за имеющихся проблем: измен, алкоголизма, рукоприкладства и так далее.

— Что толкнуло вашу семью подать заявку на участие в «Хулиганах»?

Анастасия: Мы смотрели первый сезон, и нам очень нравилось это телешоу. Мы прямо ни одной минуты не пропускали. Представляли себя на месте тех участников, как мы проходим разные задания-испытания, наблюдали, как они борются с проблемами в паре. И когда увидели, что можно подать заявку на новый сезон, то сразу решились. У нас вообще вся жизнь такая: оп, и резко собрались и что-то сделали или поменяли. Например, однажды спонтанно уехали праздновать Новый год с друзьями в другой город.

Виталий: Ребенка оставили бабушке, уехали и там «сделали» второго (смеется)

— Когда вы подали заявку, у вас уже было двое детей. Не страшно было их оставлять?

В: Страшно стало, когда нам позвонили вечером и сказали, что мы проходим и вылетать надо в пять утра. А у нас дети, кредиты и другие дела.

А: Мы еле выпросили сутки, чтобы решить все дела. Из этих суток у нас половина ушла на то, чтобы упросить родителей отпустить нас на шоу и посидеть с детьми. Они узнали об этом уже по факту.

Визитка Еленских с 3.34 минуты

— И как отнеслись?

В: Плохо отнеслись: куда детей, зачем вы туда поедете, вас там обманут, используют, не надо проблемы выносить на всеобщее обозрение и так далее.

— Теперь, когда посмотрели выпуски, отношение поменялось?

В: Настины родители все также негативно, а мои попроще.

А: Буду говорить, как есть. Я со своими родителями в последнее время из-за этого почти не общаюсь. Моему папе не понравилось, как я вела себя в тех или иных ситуациях на проекте. Он считает, что я другая, меня не так воспитывали. Но я реагировала так, как чувствовала.

Я понимаю своих родителей, они можно сказать, более приземленные люди, чем наша семья. Они не готовы взять и махнуть на какие-нибудь приключения. А меня всегда на них тянет. Плюс родители из Дагестана, а там менталитет другой.

— А другие родственники, друзья и знакомые как отреагировали?

А: Спокойно. У меня много двоюродных сестер, они поддержали.

— Сколько лет вы вместе и как познакомились?

А: Пятый год пошел, как мы вместе.

В: Познакомились во ВКонтакте. Я ходил на тренинг личностного роста, намерение себе создавал, что хочу вот такую-то девушку… Представлял девушку мечты: ее качества, внешность и так далее. И вот нашел. Когда с Настей познакомился, подумал: похоже, это она!

А: Он очень торопил события. Через три месяца сказал, что нам надо вместе жить, а через семь — сделал предложение. Почти через год после этого мы поженились. Потом первый ребенок (Валя, пять лет), второй (Злата, второй год). На проекте зачали третьего. У меня все беременности случились в интересных местах (смеется). Мы еще до проекта планировали, подбирали время, чтобы родился мальчик.

— ?

А: Фигня все это. У нас будет третья девочка — Забава. Но я всегда говорила, что мечтаю о семерых детях.

— У вас есть еще четыре попытки.

В: Пока мы остановимся на троих.

— В шоу в центре внимания мужчины — хулиганы. К тебе, Виталий, не стали хуже относится?

В: Мне вообще никто ничего никогда не говорит.

А: Хочу поправить: во втором сезоне «Хулиганов» акцент был сделан не только на мужчин, но на обоих людей в паре. Потому что в проблемах виноваты оба. Нас из-за этого и выгнали, потому что я не хотела меняться.

— В итоге-то поменялась?

В: Настя во многом поменялась. Не сказать, чтобы кардинально, но поменялась.

А: У меня вообще, можно сказать, позднее зажигание: многие слова психолога дошли только спустя много времени после проекта.

— Очень личные вопросы выносились в эфир. Не пожалели, что согласились на это?

В: Был один момент, но он не вошел в эфир. А так ничего такого, я считаю, ничего личного не было.

А: А я считаю, что если бы люди были открыты друг другу больше, и рассказывали о своих проблемах, трудностях, как их решают, то могли бы помогать другим.

— В первом сезоне пары даже расставались после проекта, не боялись, что и с вами это произойдет?

А: Всего две остались вместе.

В: Боялись. И мы тоже расстались.

А: Мы после проекта разошлись на месяц. Наверное, это нужно было, чтобы переосмыслить многие моменты.

— На работе как-то отразилось ваше участие в проекте?

В: Я не работаю. Настя в декрете. До проекта у нас было «Первое детское такси», мы его закрыли. И у нас есть дом с баней, который мы сдаем посуточно (ИП). Сейчас я пытаюсь устроится, чтобы подработка была. Вообще я нефтяник по образованию, и есть высшее — менеджмент. Но мне бы хотелось что-нибудь связанное с природой. Моя мечта несбыточная — лес охранять, егерем быть.

— В интернете сейчас немало негативных комментариев в сторону вашей семьи…

А: Я не реагирую. И я могу понять зрителей, которые это пишут, потому что сама была зрителем. Так как многие моменты вообще не вошли в эфир, у людей может сложиться предвзятое негативное впечатление. А за кадром, поверьте, осталось очень много.

— Но есть и те, кто поддерживает?

А: Да. Многие нам пишут, что мы самая классная пара, самые адекватные, что у нас нормальные проблемы, в отличие от других пар. Что у других пар такие проблемы, что люди не понимают, как с ними вообще можно вместе жить. У нас нет измен, избиений…

Я после проекта перекрасилась, но меня все равно узнают по голосу. Подходят, интересуются. Обычно спрашивают, как мы попали на проект. Люди не верят, что просто подали по заявку.

— Сейчас бы пошли на какое-нибудь шоу?

В: Почему нет?

А: Это было такое приключение в нашей жизни, незабываемое! Такое редко у кого в жизни случается. Я мечтала, чтобы появился проект, похожий на «Орел и решка» (телешоу о путешествиях — прим. ред.), но для семей. А так я мечтаю о кругосветке с тремя детьми.

— Кстати, пагубные привычки, с которыми вы поехали бороться — получилось избавиться?

В: На проекте получилось. Сейчас все также.

А: Еще в первой серии психолог нам сказала, что это не то место, где лечится зависимость. Правда это не вошло в эфир. Поэтому акцент в нашей паре делали на психологические изменения.

— Сейчас ходите к психологу?

А: Я ходила к психотерапевту в то время, когда мы разошлись с Виталиком. Сейчас нет.

Фото: А. Андронов, vk.com/a.elenskaya