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Два высокопоставленных чиновника Югры обменялись видеопретензиями в соцсетях

В ходе рабочей поездки глава Сургутского района Андрей Трубецкой остался недоволен качеством уборки снега во дворах Лянтора. «В городе живет 40 тысяч человек и то, что творится в центре города другим словом, как бардак — назвать невозможно. Я проверю, что будет в конце недели. Если ситуация не изменится, я собственноручно напишу заявление в прокуратуру о неисполнении полномочий, — заявил Трубецкой, обращаясь к главе Лянтора Сергею Махине. — Мы были сейчас в других деревнях и поселках, они по сравнению с вами — столица. Стыдно должно быть».

Слов нет — одни эмоции. Я очень сильно извиняюсь, но это же надо так заср…ть город,— резюмировал впечатления от поездки в Лянтор глава Сургутского района.

Лянторский мэр ответил главе муниципалитета видео-обращением. Махиня посчитал, что слова и действия Трубецкого были некорректными.

«Подобные высказывания для руководителя такого ранга — вообще недопустимы. За всю свою деятельность я никогда не слышал, чтобы подобные высказывания допускал губернатор или другие главы муниципальных образований. Эти высказывания не красят чиновников», — заявил Махиня.

В своем блоге «Глава в районе» Андрей Трубецкой не оставил видео главы города без внимания, написав следующий пост (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Пользуясь тем, что ещё рабочий день не начался, посмотрел видео главы Лянтора Махиня С.А. И вот что бы хотелось сказать... Чтобы не создавать видимость героических усилий, надо одно — работать всегда. Т.е. задумываться о чистке и уборке не тогда, когда снега навалило по колено, и люди кипят от гнева, а... регулярно. Не жалеть подрядчиков, а думать о людях. И просто выполнять свою работу. Тем более на эти цели Лянтору в 2019 году выделено из бюджета района 37,1 млн рублей. На 2,5 млн рублей больше чем в 2018 году. Глава района отругал и уехал, не попросив за Вас технику для уборки снега?! Вы серьёзно, Сергей Александрович?! Району дать Вам деньги и ещё поработать за Вас?! Шикарно... чтоб я так жил.))

Уважаемый Сергей Александрович, в такие моменты глава города должен быть на месте и решать проблемы, а не в Москве на семинарах.) Полностью согласен, что нельзя в плане уборки снега равнять Солнечный и Лянтор. В Солнечном проживает 12 000 человек. В Лянторе 40.000. На уборке снега в Солнечном работает 17 единиц техники. В Лянторе... тоже 17! Вот разница между Солнечным и Лянтором - в отношении к своей работе и жителям. При этом из 17 единиц в Лянторе более половины – это техника нефтяников. А где техника подрядчиков? А что будет с городом, если нефтяники не дадут технику?! Где работа администрации города?! Ну и печально, что жителям Лянтора по Вашим словам ещё десятилетия ходить в резиновых сапогах и не ждать улучшений... Лянтор - крупнейший город Сургутского района. Вам бы быть примером для глав других поселений, а вы готовите городу и его жителям такое печальное будущее...

Вы предлагаете мне изменить свое отношение. Не могу. За бардак и не исполнение полномочий буду нещадно спрашивать. Не могу говорить за жителей Лянтора, готовы ли они терпеть и ждать, когда Вы начнете работать? Я точно нет. Начните исполнять свои полномочия».

Фото, видео: vk.com/glavavrayone


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Сегодня в 14:00, просмотров: 314, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:24
Прикольно. Не, главы района и города со снегом хорошо борются, самоотверженно и показательно, не щадя чиновьичих животов. На войне как на войне. Им по ордену за борьбу со снегом вручить надо, этим генералам снежных карьеров.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:33
тоже из снега
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:34
Орден Лопаты. Трёх степеней. Высшая награда: с дубовыми листьями.

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