Росприроднадзор по Югре выедет на незаконную снежную свалку на Заячьем острове в Сургуте после того, как снег растает

Ответ на публикацию СИА-ПРЕСС «Общественники Сургута пожаловались в федеральный Росприроднадзор на местных контролеров, которые игнорируют снежную свалку».

В январе этого года в Росприроднадзор по Югре поступила информация о складировании снежных масс на Заячьем острове в Сургуте.

В рамках проведения рейдового мероприятия установлено, что на земельном участке складируются снежные массы. Фактов складирования отходов производства и потребления не установлено. На основании вышеуказанного в адрес ООО «Партнер» — арендатора земельного участка на Заячьем острове, Управлением направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при складировании снежных масс.

Ситуация не снимается с нашего контроля: после снеготаяния Росприроднадзор совместно с природоохранной прокуратурой и сотрудниками аккредитованной лаборатории выедет на данный земельный участок на Заячьем острове для отбора проб почвы. При наличии факта загрязнения почв будут приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя(ей) закона.

Ранее Управлением в адрес глав муниципалитетов также были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при складировании снежных масс. Так как именно на муниципальные власти и глав городов и районов возлагается обязанность организации всех вопросов, связанных с благоустройством территории, в том числе организация и предоставление площадок для складирования снежных масс.

Росприроднадзор по Югре ситуацию со складированием снежных масс держит на контроле: по всем обращениям, поступившим в наш адрес, инспекторами проведены и проводятся выезды и осмотры территорий, где размещаются снежные массы.