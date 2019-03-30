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Дети леса

Полтора часа пути, и мы наконец приезжаем в поселок Русскинская. Найти местную школу удается не сразу – интернет здесь не ловит. К счастью, в продуктовом магазинчике охотно указывают дорогу. Школьный комплекс виден издалека, он выгодно выделятся среди других зданий масштабом и современной облицовкой. Еще одна деталь, которая указывает, что мы на месте – чум, возведенный прямо во дворе интерната.

В холле школы меня встречает заместитель директора Ирина Васильевна Храменкова. Ее воспитанники живут в школе весь учебный год, и только на время каникул вертолет увозит их обратно на угодья.

Мы проходим в кабинет Ирины Васильевны, где я задаю вопрос, ради которого приехала в Русскинские: «Рвутся ли ученики в цивилизацию или предпочитают остаться дома, в лесах?». Оказывается, что большая часть ребят даже не решаются оканчивать среднюю школу, в нынешнем 11 классе всего три человека. Парни поступают в нефтяные колледжы, а, отучившись, возвращаются к родным оленьим стадам, временами отлучаясь на вахту. Девочки в это время присматривают за хозяйством, их задача – поддерживать семейный очаг. Школьное бразование, бесспорно, помогает им в быту и ведение хозяйства, но получать высшее мало кто стремится. Мне, как выпускнику, для которого главная цель – уехать жить в большой город, такой подход, конечно, не понятен.

К тому же, проходя по коридорам интерната, я подмечаю, что условия для обучения и проживания здесь на уровне. Чистые светлые комнаты, игровые с кабельным телевизором, на полках куклы – такие же, как в городских детских садах, только вместо магазинной одежды хантыйский наряд. Стенды украшены поделками учеников – здесь и резьба по кости и вышивка бисером, учителя стараются поддерживать традиционные рукоделия.

Не забывают в школе и о самобытной хантыйской культуре. В день моего приезда в интернате прошел тотальный диктант на национальном языке. Причем участие в нем приняли не только ученики, но и их учителя – за много лет работы и они успели освоить базовый хантыйский.

И внешкольную жизнь ребят скучной не назовешь – они участвуют в мероприятиях «Русскинского музея», вместе с родителями организовывают народные праздники и обряды.

А, может, это семья против, чтобы ребята учились? Этот вопрос мне удается выяснить из первых рук. У четвероклассницы Карины разболелся зуб, и ее бабушка пришла забрать ее к стоматологу. У женщины здесь учатся все шестеро внуков. На мой вопрос, рада ли она, что они ходят в школы, она отвечает утвердительно. Когда же спрашиваю, куда ребята поедут после школы, искренне удивляется: «домой, куда же еще».

Пока бабушка заполняет нужные бумаги, я пытаюсь разговорить саму Карину. Речь заходит о доме, и , оказывается, что у ребенка во дворе живет олень. Девочка объясняет мне, что кормит животных заготовленным ягелем и комбикормом, будто речь идет об обычном хомячке.

Заходим знакомиться к 1 Б классу. Ребята к школе недавно, очень скучают по дому и родителям, но общаются охотно. Тут я решаю провести тотальный опрос и прошу поднять руки тех, у кого дома живут олени. Руки поднимают все. Одна из учениц рассказывает про своего любимца, которого зовут Золушка. Здорово, говорю я, а у меня вот только кошка, зовут Маша. Девочки смеются.

Для меня домашние олени – это культурный шок. Для этих детей шоком становятся многие блага цивилизации, к которым привыкли мы. Ученики, приезжающие в первый класс, порой не знают, что такое душ, уговаривать помыться их приходится через слезы. В лесу ребят воспитывают совсем по-другому, и отпечатки менталитета дают о себе знать даже в школе.

Работники интерната рассказывают, что лет десять назад старшеклассники могли забить камнями белку и сушить ее шкурку на балконе. Преподавателей такое поведение шокировало – как не пожалеть милую зверюшку, но бороться с таким поведением оказалось делом бесполезным. Окружающий мир для хант не предмет созерцания, а кормилец и это отношение воспитывается с детства. И дома у многих учеников уже есть именные ружья. Зато в силу своей близости с природой эти дети намного проще и естественнее в общении. Первое время, они, конечно, держаться отчужденно, а вот когда доверятся, рассказывают все, вплоть до собственных снов.

Ирина Васильевна говорит, что сейчас влияние все же традиций начинает размываться, а вот несколько лет назад их чтили строго. Учителя, например, знали, что бесполезно спрашивать девочку вперед мальчишек, женщине разрешено говорить только после мужчин. Впрочем, и сейчас девушки ханты говорят очень тихо, никогда не кричат, не могут себе позволить громкого смеха. Да и вообще поселковые дети ведут себя намного смелее и свободнее, чем ученики интерната. Они собираются уехать в город, учиться на учителей или врачей уже в вузах. Когда же я спрашиваю, куда собираются поступать юные оленеводы, то преобладающий ответ – колледж в Когалыме, потому что к дому ближе. Да и потом большинство из них планируют вернуться обратно на угодья. На мой вопрос почему, отвечают «Это же дом».

Видно, что ребята очень привязаны к своей семье. К тому же в современном мире им ужиться очень сложно. Ирина Васильевна объясняет, что причина скромности ребят не только в менталитете. В первом классе они все разговорчивые и открытые, потому что учатся среди своих. Но старшие классы требуют объединять с поселковыми ребятами, и тут начинаются сложности. Во-первых, ученикам сложно понять друг друга в силу разных культур, во-вторых, хантейским ребятам учеба дается сложнее.

«Дело вовсе не в том, что они глупые или не хотят учиться» – объясняет Ирина Васильевна- «просто на законодательном уровне программа под них не подстроена. Все упирается в знание языка. Если русские ребята могут не знать материала, но красноречиво растянуть его на хорошую оценку, то у учеников интерната словарный запас меньше, отсюда неуверенность в себе. А попробуйте встать на их место. Я вот учитель физики. Этот предмет и на родном языке дается с трудом, а тут детям приходится переводить сначала на хантейский. А ведь в этом языке нет многих научных понятий, из которых и состоят учебники. И как им поступать, если дети бояться экзаменов, с этого года еще и английский обязательным введут, это для них уже как второй иностранный. Поэтому и в старших классах единицы».

Но даже ребята, которым учеба дается легче не торопятся уезжать, сложно им отрываться от родных угодий. Ведь для человека, у которого ближайшее от дома поселение за 50 км и соседний поселок покажется заграницей. Современная жизнь оказывает болезненное психологическое влияние на коренных жителей. Даже к темпам деревни им бывает сложно приспособиться. Отсюда алкоголизм и частые попытки суицида. Так что может и хорошо, что большинство ребят планируют поселиться в лесу и сохранять собственные нам непонятные традиции. Ирина Васильевна с этим согласна, но и здесь есть свои сложности. На идеологическом уровне малочисленным народам и их образу жизни поддержка оказывается, а вот на практике ханты сталкиваются со многими сложностями. Основная часть нефтедобывающих вышек находится сейчас в частных руках. И, конечно, предпринимателям нет никакого дела до быта хантов. Высушивая болота, они лишают их стада пищи, а коренным жителям приходится получать разрешение, чтобы нарубить дров на собственной земле.

Побывав в Русскинских, я пришла к выводу, что оленеводы и их дети живут в чуждом современному человеку мире. Они не нуждаются в богатстве и престиже, хотят просто жить в лесу и ухаживать за любимыми оленями. Они удивительные люди, с уникальными традициями и отношением к природе. Дом это их лучшее место на земле. Но нам необходимо вспомнить, что гости на их земле не они, а мы. И это не им коренным народам нужно приспосабливаться к современной жизни, а нам уважительно относится к традициям хантов и дать эти людям возможность развивать традиционный уклад.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 119, комментариев: 0


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