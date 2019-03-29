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В настоящий момент конфликтный участок проезда расчищен

Фото предоставлено пресс-службой администрации Сургута
Фото предоставлено пресс-службой администрации Сургута

Ответ дорожно-транспортного управления администрации Сургута на блог сургутянина Алексея Балабанова «Твой Сургут» прислал мне сообщение, что проблема с уборкой снега на улице Быстринской, 20, решена. Посмотрите, что у них получилось».

Сургутянин Алексей Балабанов прислал обращение под номером № 20190320/20 (пунктуация сохранена):

«Доброго дня! 1. Не чистили дорогу вдоль Дома по ул.Быстринской 20, в результате образовались огромные ямы. 2. После уборки снега с пешеходной дорожки вдоль 5 этажного дома Быстринской 20, оставили горы снега, тем самым перекрыв парковочные места 3. Пешеходный тротуар вдоль пристроя Быстринской 20, вообще не убирается, за всю зиму убирал кое как сам центр молодежного Дизайна. Люди вынуждены ходить по дороге».

На это он получил следующий ответ:

«Здравствуйте, Алексей Алексеевич! В результате осмотра территории вдоль дома 20 по ул. Быстринской складирование снега на стоянке после расчистки территории не обнаружено, проезд почищен. Спасибо за Ваше обращение!»

1. Как видно из обращения и ответа на него, фраза «Ваша проблема решена»
в переписке по теме не упоминается. Констатируется факт вывоза снега, занимавшего стояночные места на придомовой территории — «территории вдоль дома 20 по ул. Быстринской».

2. Ответ заместителя начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации г. Сургута А.Б. Байкова дан в отношении вопросов
из обращения [1. Не чистили дорогу в доль Дома по ул.Быстринской 20, в результате образовались огромные ямы. 2. После уборки снега с пешеходной дорожки в доль 5 этажного дома Быстринской 20, оставили горы снега, тем самым перекрыв парковочные места], касающихся придомовой территории дома 20 по ул. Быстринской – «складирование снега на стоянке после расчистки территории не обнаружено, проезд почищен [в границах придомовой территории]». Складированный снег был вывезен в отведенные сроки в соответствии с Правилами благоустройства.

3. Проезд по придомовой территории дома 20 расчищен с учетом многочисленного припаркованного транспорта жителей дома и посетителей встроенно-пристроенных помещений дома, с учетом таяния снежного покрова. В настоящее время проезд по придомовой территории выглядит так:

По словам представителя управляющей компании, проезд еще минимум один раз будет прочищаться от подтаявшего снега во избежание подтопления подвальных помещений дома.

4. Претензия блогера о нерасчищенном проезде относится к участку проезда, проходящему по земельному участку, не относящемуся к придомовой территории дома 20 по ул. Быстринской, но обеспечивающему выезд с нее.

Данная территория относится к зданию, в котором расположен центр молодежного дизайна «Цвет», который и должен ее содержать. В настоящее время с центром молодежного дизайна «Цвет» проводится работа по организации очистки оставшегося участка проезда.

По состоянию на 13:30 часов 29.03.2019 г. конфликтный участок проезда расчищен.


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Сегодня в 16:48, просмотров: 100, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:09
Сургутянин Алексей Балабанов - сфоткай тротуар, который за местами для парковки, ближе к быстринской.
Судя по фото и ответу - чиновники делают только то, на что ткнули. То есть чистим только в указанном месте, а рядом - ну там же не говорили почистить

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Мнения

В настоящий момент конфликтный участок проезда расчищен

В настоящий момент конфликтный участок проезда расчищен
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