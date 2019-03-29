Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед Натальей Комаровой. Как это было

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед губернатором Натальей Комаровой. Встреча прошла в Ханты-Манскийске в рамках большого отчетного «марафона» руководителей всех муниципалитетов перед главой Югры. Как Наталья Комарова готовилась к этой встрече, на что обращала внимание и на что мэру Сургута предстоит обратить особое внимание по итогам разговора – разбирался СИА-ПРЕСС.

Наталья Комарова в очередной раз показала, как хорошо ориентируется в сургутской повестке дня. Первое, о чем Наталья Комарова спросила у Вадима Шувалова, была ситуация со строительством жилья и ликвидацией аварийного фонда. Сургут в этом плане довольно благополучен – в городе удалось полностью снести балочный фонд. Это значит, что поставленную губернатором задачу ликвидировать все балки в Югре к 2019 году Сургут выполнил. Следующей целью городские власти видят ликвидацию аварийного жилья, которая потребует куда больших ресурсов, а значит и дополнительной помощи округа (в которой глава региона не отказывает – в 2019 году на расселение аварийных домов у Сургута есть 840 млн рублей).

Далее губернатор (опять же ориентируясь на вопросы и обращения сургутян) указала на несколько тем, которые волнуют жителей города – в их числе были дорожные проблемы, плата за ЖКХ, образование и другие.

По словам Вадима Шувалова, всего на дорожную кампанию в прошлом году было направлено 512 миллионов рублей. Благодаря этому удалось реконструировать более 200 тысяч квадратных метров городских автомагистралей. И тут Сургут не обижен: в 2019 году на эти цели город получит из окружного бюджета 650 млн рублей, и доведет объем ремонтной кампании до объемов в миллиард рублей.

В сфере образования Наталью Комарову интересовала работа городского «Кванториума» и его востребованность среди сургутян. Как выяснилось, она высока: обучение там проходит полторы тысячи школьников, то есть четверть всех учащихся, и, по словам Вадима Шувалова, в городе может появиться второй «Кванториум» на деньги частного инвестора.

Глава региона затронула проблемные темы, о которых ей сообщали сургутяне в соцсетях. Например, переполненность групп в детских садах города. «Прошу разобраться, так ли это. Доложите мне результаты проверки», – резюмировала эту тему Комарова.

Встреча губернатора с главой Сургута подтвердила сразу несколько важных тезисов ее работе в регионе. Во-первых, Наталья Комарова продолжает следовать тренду на открытость. Югорчане могут достаточно просто донести до губернатора волнующих их проблемы, а затем проследить за тем, как глава региона ставит задачи местным властям по решению этих трудностей и отслеживает исполнение.

Во-вторых, Наталья Комарова продолжает совершенствовать систему взаимодействия и отчетности с муниципальными властями. Крайне важно, что в оценке работы местных руководителей губернатор ориентируется не только на формальную отчетность и статистические данные, но и на социологические исследования, а также обратную связь от югорчан. Это позволяет досконально разбираться в каждой проблемной ситуации и грамотно на нее реагировать. Этому способствуют также регулярные рабочие поездки губернатора по региону, что позволяет лично собирать «обратную связь» от граждан.

«Это позволяет выстроить достаточно четкую вертикаль органов власти. Для населения это означает открытость губернатора и возможность обратиться непосредственно к главе региона», – поделилась мнением в разговоре с СИА-ПРЕСС профессор кафедры государственного и муниципального управления СурГУ Оксана Ищенко, отметив, что для муниципалитетов это также может означать некоторую потерю самостоятельности.

Вместе с тем, нужно отметить, что ответственность за развитие городов округа лежит в первую очередь на главах муниципалитетов. А потому они сами должны сохранять открытость в общении с жителями региона, отметила Наталья Комарова во время разговора с Вадимом Шуваловым: «Мало завести страницу [в социальных сетях], нужно общаться с людьми, раз уж вы назначили им там встречу».