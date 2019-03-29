Этот непобедимый снег

Месяц назад — 26 февраля, я написала блог про то, как я пыталась добиться от наших чиновников решения проблемы незаконного складирования снега на пустыре за «Богатырем».

Если вкратце: больше восьми лет на указанный пустырь сваливается убранный снег с территории заправки, детского сада «Югорка» и проезда к нему, и частично с ГМ «Богатырь». Снег не вывозится. Тает. Оставляет мусор, который убирают жильцы.

14 февраля я отправила жалобу на портал «Твой Сургут». Через неделю мне ответили, что «проводится проверка организаций, производивших работы по расчистке территорий общего пользования, детского сада, придомовых территорий. По результатам проверки нарушители будут привлечены к ответственности».

Прошел месяц. Давайте посмотрим на результат обращения.

Внушение, видимо, все-таки сделали. «Богатырь» исправился: снег собирается в кучу, через несколько дней вывозится. Заправка схитрила: часть снега вывезли, остальное «размазали» вдоль границ своего участка, чтобы кучи были не такими высокими.

Снег из садика и после очистки проезда на месте. Кучи были вдвое выше газели, припаркованной неподалеку, но уже подтаяли и осели. Обслуживают эти территории за счет бюджета, значит ответственные лица — чиновники. Получается, в своем глазу бревно не заметили. Хотя, может быть, кто-то даже лишился премии. Но уже складированный снег все-таки не вывезен.

Наглядный ответ, почему на Заячьем острове образовался незаконный снежный полигон, который никак не могут прикрыть. Как можно заставить бизнесмена убрать большую снежную свалку, если чиновники не могут не хотят убрать мелкую, но образованную ими же?

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